Ark Invest a joint le geste à la parole. En une seule journée, le 12 février, la société a acquis des parts dans trois entreprises distinctes liées au secteur des cryptomonnaies.

Selon les déclarations de transactions, Ark a acheté 212 314 actions de Bitmine d’une valeur d’environ 4,2 millions de dollars, 74 323 actions de Bullish d’une valeur d’environ 2,4 millions de dollars et 174 767 actions de Robinhood pour un total de près de 12,4 millions de dollars.

Il ne s’agissait pas de petites manœuvres prudentes. C’étaient des paris délibérés, effectués à un moment où le Bitcoin perdait du terrain.

Les chiffres révèlent une vérité dérangeante

Le Bitcoin a chuté de 26 % depuis le début de l’année. À titre de comparaison, l’or a progressé de 19 % sur la même période. Au moment de la rédaction de cet article, le Bitcoin s’échangeait à 63 200 dollars, tandis que l’or se négociait autour de 3 180 dollars l’once troy.

Ces chiffres ne plaident pas vraiment en faveur d’un abandon de l’ancienne valeur refuge au profit de la nouvelle, du moins pas pour l’instant. L’écart entre les convictions de Cathie Wood et la réalité du marché n’a jamais été aussi flagrant.

Wood ne cède pas. Dans une récente interview accordée à Bloomberg, le fondateur d’Ark Invest a affirmé que le Bitcoin était « incontestablement » supérieur à l’or – une déclaration audacieuse pour un actif qui a passé la majeure partie de l’année à chuter.

Cathie Wood: Bitcoin is "hands down" better than Gold. pic.twitter.com/38LYF4IcaF — Altcoin Daily (@AltcoinDaily) February 23, 2026

Son argument ne repose pas sur le graphique des prix de ce mois-ci. Il se fonde sur ses prévisions quant à l’évolution des marchés monétaires au cours de la prochaine décennie.

Selon certaines sources, elle considère le Bitcoin comme une valeur refuge efficace aussi bien en période d’inflation qu’en période de déflation, une flexibilité que l’or, selon elle, ne peut égaler.

Les jeunes investisseurs se déplacent différemment.

Wood fonde en partie sa conviction sur l’identité des acheteurs et de ceux qui ne le sont pas. L’exposition institutionnelle au Bitcoin est encore en développement, a-t-elle souligné, tandis que les jeunes investisseurs privilégient de plus en plus les actifs numériques aux métaux précieux physiques.

Le BTC/USD s'échange à 63 634 $ sur le graphique en 24 heures : TradingView

La base d’acheteurs d’or est mature et bien établie. Celle du Bitcoin est encore en formation. Cette distinction est importante pour Wood car elle suggère que l’essentiel de la demande de Bitcoin n’est pas encore arrivé. Selon elle, une adoption précoce signifie qu’il reste encore beaucoup de marge de progression.

Le portefeuille d’Ark reflète cette vision. Bullish est désormais la neuvième plus importante participation du fonds ARKF de la société, avec une pondération de 3,4 % et une valeur avoisinant les 30 millions de dollars.

Ark détient également des participations dans Block, Circle et Coinbase – un ensemble de paris qui, ensemble, dressent le portrait d’une entreprise pleinement convaincue que les sociétés liées aux cryptomonnaies vaudront beaucoup plus dans les années à venir.

Une stratégie à long terme dans un marché à court terme

La tension à laquelle Wood est confronté est bien réelle. L’or domine les prévisions pour 2025 jusqu’à présent. Le Bitcoin, lui, est en retrait. Mais les achats effectués par Ark laissent penser que la société perçoit cet écart non pas comme une raison de se replier, mais comme une opportunité.

Les rapports indiquent que Wood et son équipe restent concentrés sur les courbes d’adoption et les changements structurels plutôt que sur les rendements trimestriels.

