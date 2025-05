content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Cena Bitcoinu 22. mája prekonala hranicu 111 200 $ a dosiahla nové štvormesačné maximum, čím potvrdila silu aktuálneho rastového trendu. Býci prerazili poslednú psychologickú bariéru a analytici už naznačujú nové cenové ciele. Trh vstupuje do fázy zvýšenej volatility, kde sa miešajú očakávania ďalšieho rastu s možnou korekciou. V centre pozornosti sú inštitucionálne nákupy, makroekonomické faktory a potreba bezpečného uchovávania kryptomien.

Kryptomenový trader a analytik Michaël van de Poppe zdieľa svoj pohľad na kľúčové úrovne podpory. Vo svojej najnovšej analýze uvádza úrovne 91 800 a 100 700 $, pričom vyššiu úroveň označuje ako významný bod záujmu. Tieto cenové úrovne môžu poslúžiť ako potenciálna zóna v prípade korekcie, ktorá by sa mohla objaviť v rámci širšieho rastového trendu.

Ideal area of interest is to be found here between $105-108K.

Ultimately, ti’s a buy the dip season on #Bitcoin and #Altcoins as the actual bull market has just started. pic.twitter.com/tAFlCLC4rN

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 23, 2025