ตลาดคริปโตเริ่มฟื้นตัวหลังจากผ่านพ้นวิกฤติครั้งใหญ่ไป และในช่วงที่ตลาดกำลังเข้าสู่บรรยากาศที่ดูจะสดใสในช่วงปลายปี เราได้ลองสอบถาม Kimi K2 ซึ่งเป็น AI น้องใหม่จากจีนเกี่ยวกับการคาดการณ์ราคาของ XRP, Dogecoin และ Shiba Inu ฃซึ่งคำตอบที่ได้ก็น่าสนใจไม่น้อย
วิเคราะห์ราคา XRP: AI คาดอาจทะยาน 250% ในปี 2026
สำหรับเหรียญ Altcoin ชั้นนำอย่าง XRP นั้น Kimi AI ได้ให้มุมมองที่น่าสนใจ โดยคาดการณ์ว่าราคา XRP จะปิดท้ายปี 2025 ในช่วง 2.30-2.36 ดอลลาร์ ซึ่งถึงแม้จะยังไม่ใช่ปีที่ดีนัก แต่ AI มองว่านี่คือช่วงสะสมพลังครั้งสำคัญ ปัจจัยหนุนมาจากการที่ Ripple มีความชัดเจนทางกฎหมายมากขึ้น การยอมรับจากธนาคารหลายแห่ง และการยอมรับใน Stablecoin อย่าง RLUSD
สิ่งที่น่าตื่นเต้นกว่าคือการคาดการณ์ในปี 2026 ที่ Kimi AI มองว่ามีโอกาสที่สถานการณ์ในปี 2017 จะกลับมาอีกครั้ง โดยอาจผลักดันให้ราคา XRP พุ่งขึ้นไปสู่ 5-8 ดอลลาร์ได้เลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์นี้จะยังคงมีผลก็ต่อเมื่อราคา XRP สามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญที่ 2 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง
จับตาราคา Dogecoin และการกลับมาของตลาด Meme Coin
ในปี 2025 ที่ผ่านมาถือเป็นปีที่เลวร้ายสำหรับตลาด Meme Coin เนื่องจากความสนใจของนักลงทุนรายย่อยลดลงอย่างมาก แต่ล่าสุดดูเหมือนว่าสถานการณ์กำลังจะเปลี่ยนไป โดยมูลค่ารวมของตลาดได้ฟื้นตัวจาก 38,000 ล้านดอลลาร์ขึ้นมาอยู่ที่กว่า 42,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นสัญญาณการกลับมาของกระแส Meme Coin ก็เป็นได้
Kimi AI คาดการณ์ว่าราคา Dogecoin จะปิดปี 2025 ที่ระดับราคาขั้นต่ำ 0.18 ดอลลาร์และด้วยปัจจัยหนุนจากการมี Grayscale ETF และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากอีลอน มัสก์ (Elon Musk) ทำให้ AI คาดว่า Dogecoin อาจไปถึง 0.70-1.30 ดอลลาร์ ซึ่งการฟื้นตัวของพี่ใหญ่อย่าง Dogecoin อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับมาของกระแส Meme Coin รอบใหม่
ราคา Shiba Inu จะไปต่อ? AI ชี้ปัจจัย Supply Shock อาจเป็นตัวเปลี่ยนเกม
เมื่อ Dogecoin กลับมา เหรียญน้องรักอย่าง Shiba Inu ก็มักจะตามมาเสมอ Kimi AI คาดว่าราคา Shiba Inu ในช่วงปลายปี 2025 ใกล้เคียงกับราคาปัจจุบัน แต่สิ่งที่น่าจับตามองคือปรากฏการณ์ที่เหรียญถูกถอนออกจากกระดานเทรดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะ “Supply Shock” หรืออุปทานในตลาดลดลงอย่างรุนแรง
ปัจจัยสำคัญที่จะเข้ามาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาคือการอัปเกรด Shibarium ที่จะเพิ่มความเป็นส่วนตัว ซึ่งคาดว่าจะพร้อมใช้งานในปี 2026 หากภาวะ Supply Shock เกิดขึ้นพร้อมกับปัจจัยบวกนี้ อาจทำให้ราคา Shiba Inu ระเบิดขึ้นได้อย่างรุนแรง โดยในทางเทคนิค ราคากำลังค่อย ๆ ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดของปี และมีเป้าหมายถัดไปอยู่ที่แนวต้าน 0.00000910 ดอลลาร์ซึ่งหากทะลุไปได้อาจเป็นสัญญาณบวกที่ชัดเจน
Maxi Doge: เหรียญมีมน้องใหม่ที่น่าจับตา
จากการที่ Kimi AI คาดการณ์ว่าตลาด Meme Coin จะกลับมาคึกคักอีกครั้งในปี 2026 ทำให้นักลงทุนเริ่มมองหาเหรียญใหม่ที่อาจเกาะกระแสไปด้วยและ Maxi Doge ก็กลายเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงอย่างรวดเร็ว ด้วยการนำวัฒนธรรมคลาสสิกของ Dogecoin มาปรับโฉมใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยด้วยคาแรคเตอร์ของ Doge สายกล้ามที่สะท้อนถึงอารมณ์ขันในโลกคริปโตปัจจุบัน
โครงการนี้ไม่ได้พยายามสร้างประโยชน์ใช้สอยปลอม ๆ แต่เน้นไปที่เอกลักษณ์ความเป็น Meme Coin อย่างแท้จริง พร้อมฟีเจอร์สำหรับชุมชน เช่น การ Stake การแข่งขัน และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในระยะยาว
ปัจจุบัน Maxi Doge กำลังอยู่ในช่วง Presale และระดมทุนไปได้แล้วหลายล้านดอลลาร์และมีโปรแกรมการ Stake ที่ให้ผลตอบแทนสูงและนักลงทุนสามารถนำโทเค็นไปทำการ Stake ได้ตั้งแต่รอบ Presale อีกด้วย
ผู้ที่ต้องการติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการสามารถเข้าร่วมชุมชนผ่านช่องทาง X และ Telegram รวมถึงเยี่ยมชมเว็บไซต์ Maxi Doge สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ