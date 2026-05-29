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Vendredi 29 mai 2026 – Le marché crypto vient d’offrir un scénario classique mais puissant pour les investisseurs particuliers : un catalyseur institutionnel déclenche une accélération sur un “vieux” réseau Web3, puis une partie des profits se redirige rapidement vers un narratif plus spéculatif. Cette semaine, Stellar illustre parfaitement ce schéma.

Porté par une annonce impliquant la DTCC, le jeton Stellar (XLM) affiche une progression hebdomadaire de plus de 40 %, surperforme le marché et repasse au-dessus de 0,20 $ avec des volumes en hausse. Dans le même temps, des investisseurs cherchent déjà la “prochaine étape” après le pump : certains sécurisent leurs gains, d’autres les réallouent vers des projets centrés sur Bitcoin et son passage à l’échelle.

Dans cette rotation, Bitcoin Hyper (HYPER) ressort comme l’un des dossiers surveillés : sa prévente a dépassé 32,7 millions de dollars. L’idée est simple pour le retail : capter la demande croissante pour une DeFi et des paiements rapides adossés à l’écosystème Bitcoin, sans renoncer à sa sécurité de base.

Alors que l’attention se déplace des annonces “RWA” vers l’utilité et la scalabilité, Bitcoin Hyper pourrait continuer à gagner en visibilité à mesure que l’infrastructure Bitcoin se développe, ce qui laisse entrevoir un potentiel de traction d’ici la fin de l’année.

Lecture “trader” : un pump institutionnel sur XLM, puis une rotation vers le narratif Bitcoin

La hausse de XLM montre à quelle vitesse le sentiment peut basculer lorsque des acteurs de la finance traditionnelle donnent des signaux concrets. Pour de nombreux traders, le franchissement des 0,20 $ après une montée de 40 % sur la semaine pose immédiatement une question pratique : continuer d’exposer son capital à une phase de consolidation, ou verrouiller une partie de la performance pour la déployer sur un autre thème du moment.

Depuis plusieurs mois, ce thème est clair : la scalabilité de Bitcoin. Avec des projets qui promettent de rapprocher BTC d’usages DeFi plus rapides et moins chers, la demande spéculative se renforce—en particulier lorsque des profits d’altcoins sont disponibles pour être recyclés.

Ce que l’annonce DTCC change pour Stellar (XLM) — et pourquoi le marché a réagi

La dynamique haussière de Stellar s’est accélérée après l’annonce d’un partenariat entre la DTCC et la Stellar Development Foundation. L’objectif : intégrer des versions tokenisées d’actifs sous la garde de la DTC directement sur le réseau Stellar, avec un déploiement prévu pour le premier semestre 2027.

Le périmètre est large : actions, ETF et bons du Trésor américain, dans le cadre d’une stratégie multi-chaînes de la DTCC visant à améliorer l’efficacité des règlements et la circulation d’actifs numériques.

DTCC and the Stellar Development Foundation announced today plans to enable the tokenization of DTC‑custodied assets on the @StellarOrg network. This collaboration advances DTCC’s multi chain strategy and expands how traditional assets move across digital ecosystems.… pic.twitter.com/bdeX0JmDGY — DTCC (@The_DTCC) May 27, 2026

Résultat immédiat côté marché : XLM dépasse les 0,20 $ et les volumes suivent. La valeur des actifs du monde réel (RWA) sur Stellar atteint environ 1,82 milliard de dollars. Des gestionnaires comme Franklin Templeton et WisdomTree utilisent déjà la technologie de Stellar, ce qui alimente la lecture “convergence TradFi + blockchains publiques”.

Mais un rallye alimenté par un catalyseur institutionnel a souvent un effet secondaire : la prise de profits. Et lorsque ces profits cherchent un nouveau terrain, l’écosystème Bitcoin est l’un des principaux bénéficiaires potentiels—ce qui explique l’intérêt croissant pour des solutions comme Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper (HYPER) : la thèse “Layer 2 Bitcoin” qui attire le retail

Bitcoin Hyper (HYPER) se présente comme le premier véritable réseau de couche 2 (Layer 2) dédié à Bitcoin, conçu pour offrir vitesse et faibles frais tout en s’appuyant sur la sécurité de la chaîne principale. Techniquement, le projet s’appuie sur la Solana Virtual Machine (SVM) afin de viser un débit élevé, et utilise des preuves à divulgation nulle de connaissance (zero-knowledge proofs) pour la validation. Il combine également des rollups optimistes et des sidechains pour regrouper efficacement les transactions.

Le fonctionnement mis en avant est orienté “usage” : les utilisateurs déposent leurs BTC sur une adresse de pont sécurisée ; des contrats intelligents vérifient les preuves et émettent des jetons équivalents sur le L2, utilisables ensuite pour le staking, les échanges décentralisés, les paiements et les dApps.

Bitcoin has the foundation. Hyper has the horsepower. 🔥⚡️https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/oPtHoivRRZ — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) May 22, 2026

Sur le plan des chiffres, la prévente a déjà levé plus de 32,7 millions de dollars. Le prix actuel du jeton HYPER est de 0,0136808 $, et les récompenses de staking annoncées atteignent actuellement 36 % d’APY pour les participants qui bloquent leurs jetons dès maintenant.

En pratique, le positionnement est différent de Stellar : là où XLM profite de l’engouement autour de la tokenisation, Bitcoin Hyper vise directement les limites de coût et de scalabilité de Bitcoin, avec l’objectif d’élargir l’accès à la DeFi et à l’écosystème des meme coins sur une base native BTC. Pour les traders qui viennent de capter un mouvement altcoin, cette logique de rotation peut paraître “stratégique”, surtout lorsque la prévente avance vers un prochain palier de prix.

Comment participer à la prévente de Bitcoin Hyper (HYPER)

Rendez-vous sur le site officiel de Bitcoin Hyper pour participer à la prévente en quelques clics. Le processus s’intègre parfaitement avec l’application Best Wallet sur mobile, vous permettant d’acquérir des jetons HYPER via ETH, BNB, SOL, des stablecoins ou par carte bancaire. Vous pouvez télécharger l’application Best Wallet sur l’App Store d’Apple ou sur Google Play afin de centraliser vos achats de HYPER et la gestion de votre portefeuille.

Au prix actuel de 0,0136808 $ par HYPER, les participants peuvent immédiatement staker leurs jetons pour générer un rendement de 36 % d’APY en attendant les premières cotations sur les plateformes d’échange majeures.

Pour suivre l’évolution du projet et l’avancement de la prévente en temps réel, suivez Bitcoin Hyper sur X et rejoignez le canal Telegram.

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