Uit een rapport van CME Group blijkt dat het bedrijf een trading volume behaalde in de Ripple (XRP) futures van maar liefst $23 miljard. XRP is, naast Bitcoin (BTC) en Ethereum (ETH), daarmee een van de meest verhandelde assets op de futuresmarkt. Wat betekent dit voor de Ripple koers in het vierde kwartaal? Gaat XRP stijgen?

XRP futures van CME Group – Grote aandacht van institutionele partijen

CME Group deelde een samenvatting van de bevindingen van het rapport op social media platform X. Het volume van de XRP futures bereikte een hoogte van $23 miljard. Sinds de XRP futures in mei gelanceerd werden, zijn er daarbij 476.000 contracten verhandeld. In september bereikte het product een open interest van $1,4 miljard.

What’s driving the surge in institutional crypto engagement? 📈 Q3 saw unprecedented volume, record large open interest holders (1,015) and the launch of new options on Solana and XRP futures. 💥 Read the full report ➡️ https://t.co/5KZkUc9W4g pic.twitter.com/LeaizB1aG2 — CME Group (@CMEGroup) October 14, 2025

In de post stelt CME Group de vraag: “Wat drijft de institutionele crypto engagement aan?”. Dit is een goede vraag, want de stijgende activiteit duidt wel degelijk op een stijgende betrokkenheid bij XRP vanuit dergelijke partijen. Institutionele investeerders gebruiken futures om in een gereguleerde omgeving aan crypto blootgesteld te worden.

Dat XRP daarbij, naast BTC en ETH, veel in de focus ligt bij deze partijen, suggereert dat er een verschuiving gaande is op de markt. Op 13 oktober werden ook de eerste CFTC goedgekeurde XRP opties gelanceerd en dat onderstreept de verschuiving naar een focus op deze veelbelovende crypto.

Ripple koersverwachting – Impact futures volume op de XRP koers

Een groeiend volume in de futures signaleert een bullish signaal voor de Ripple koers. Hoe meer vraag er is op de derivatenmarkt, des te meer er namelijk verwacht wordt dat er een koersbeweging aankomt. Dit betekent dat de markt zich niet enkel op speculatie berust.

De hoge open interest in combinatie met de toenemende deelname van grote partijen zou zich in het vierde kwartaal van 2025 weleens kunnen vertalen naar een flinke XRP rally. Vooral als de spot XRP ETF’s die bij de Amerikaanse SEC op tafel liggen, goedkeuring krijgen. XRP is niet de enige; ook Cardano verwacht over een aantal dagen een uitslag. De shutdown in Amerika zou echter wel voor uitstel kunnen zorgen.

Op dit moment handelt XRP op een waarde van $2,40, een flinke daling ten opzichte van een maand geleden (20%) toen de altcoin nog rond de $3 handelde. De huidige correctie hoeft echter niet te betekenen dat er geen rally aankomt. Sterker nog, de correctie is juist gezond voor de crypto. Op die manier worden namelijk de zwakkere spelers uit het veld geruimd en krijgt XRP support van de sterkere spelers.

Als de impact van de institutionele partijen vervolgens eenmaal voelbaar is, zal het hard gaan. Dan herstelt XRP van de correctie en ontstaat er opnieuw optimisme. Deze combinatie zorgt vervolgens voor een flinke rally waarbij XRP de $3,60 weerstand mogelijk kan doorbreken en nieuwe hoogtes kan opzoeken in Q4.

