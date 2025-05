Crypto AI หรือกลุ่มเหรียญคริปโตที่เกี่ยวข้องกับ AI มีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นถึง 7.2% ภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ส่งผลให้มูลค่ารวมทะลุ $31B โดยเฉพาะเหรียญ AI สุดฮอตอย่าง MIND of Pepe ที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์ด้วยยอดระดมทุนเกิน $10M

ราคาปัจจุบันของโทเค็น $MIND อยู่ที่ $0.0037515 โดยมียอดระดมทุนรวมกว่า $10,170,000 แล้ว อย่างไรก็ตาม การขายล่วงหน้า (presale) จะสิ้นสุดลงในอีกเพียง 7 วันเท่านั้น โดยยอดเงินกว่าหลักแสนดอลลาร์ยังคงหลั่งไหลเข้ามาในแต่ละวัน ขณะที่ทีมผู้พัฒนายังคงสร้างระบบนิเวศของโปรเจกต์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราจะมาเจาะลึกรายละเอียดกันภายหลัง

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มูลค่าของกลุ่มเหรียญ Crypto AI เพิ่มขึ้นถึง $2.2 พันล้าน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจอย่างล้นหลามจากนักลงทุนทุกระดับ การเติบโตอย่างรวดเร็วนี้สะท้อนให้เห็นว่า AI ยังคงเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่ได้รับความนิยมสูงสุดในอุตสาหกรรมคริปโต

นอกจากนี้ การประกาศพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากบริษัทชั้นนำอย่าง Alphabet และ OpenAI ก็ช่วยกระตุ้นตลาดได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น Google ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ AI Mode ในการค้นหาข้อมูล ซึ่งขณะนี้เริ่มใช้งานในสหรัฐฯ แล้ว เช่นเดียวกับเครื่องมือสร้างภาพยนตร์ AI ชื่อ Flow ที่ก็ได้รับความสนใจไม่น้อย

ในขณะเดียวกัน OpenAI ของ Sam Altman ก็ได้สร้างความฮือฮาด้วยการเข้าซื้อกิจการบริษัทฮาร์ดแวร์ io ของ Jony Ive พร้อมปล่อยวิดีโอโปรโมตที่เผยให้เห็นว่าอุปกรณ์ AI ใหม่ที่กำลังจะมานี้อาจเปลี่ยนโฉมวงการสมาร์ทโฟนไปอย่างสิ้นเชิง

กระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลและการประมวลผลกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และ MIND of Pepe ก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในยุคใหม่นี้

MIND Agent ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดได้ถูกเปิดตัวแล้ว โดยเป้าหมายคือการทำให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อนำพาการลงทุนในเหรียญคริปโตไปสู่ระดับใหม่

ด้วยการเข้าถึงโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ที่ทรงพลัง ทีมงานของ MIND of Pepe สามารถพัฒนาและเปิดตัว MIND Agent ได้ในเวลาอันสั้น

ถัดไปจะเป็นการเปิดตัว MIND of Pepe Terminal ที่จะรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์และวิเคราะห์โดย AI ที่ทำงานอย่างอิสระ เพื่อส่งสัญญาณการลงทุนที่นำไปใช้ได้จริง ในวิดีโอโปรโมตที่ปล่อยออกมาทาง X เมื่อวานนี้ ทีมงานระบุว่า Terminal นี้ใกล้จะพร้อมใช้งานแล้ว

สำหรับผู้ที่เข้าร่วม presale ของ Crypto AI ดังกล่าว อาจมีโอกาสทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในโปรเจกต์คริปโตได้ดีที่สุด โดยเฉพาะเมื่อทีมพัฒนาได้โชว์ให้เห็นถึงความสำเร็จที่จับต้องได้ อย่างการเปิดตัว MIND Agent ที่กำลังทำงานอยู่ในขณะนี้

นอกเหนือจากการให้ข้อมูลสัญญาณการลงทุนล่าสุดแล้ว MIND of Pepe Terminal ยังนำเสนอการวิเคราะห์เชิงเทคนิคอย่างเจาะลึก ข้อมูลอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน และกราฟข้อมูลแบบเรียลไทม์ด้วย

MIND of Pepe ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเทรดทั่วไป แต่มันคือ Crypto AI ที่สามารถทำงานได้อย่างอิสระ โดยใช้ความสามารถแบบ hive-mind เพื่อโต้ตอบและดำเนินการในโลกแห่งความเป็นจริง

MIND Agent นอกจากจะสามารถวิเคราะห์อารมณ์ตลาดแล้ว ยังสามารถสร้างและเปิดตัวโทเค็นใหม่ได้ตามสถานการณ์อีกด้วย ระบบปัญญาประดิษฐ์นี้ได้รับการฝึกฝนผ่าน LLM และ Natural Language Processing เพื่อให้สื่อสารในรูปแบบที่เข้าใจกันในวงการคริปโตโดยเฉพาะ

ยิ่งไปกว่านั้น เทคโนโลยี semantic vector matching ยังช่วยให้ AI เข้าใจบริบทได้ดีขึ้น พร้อมทั้งใช้ retrieval-augmented generation เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากการ “จินตนาการ” ของ AI

MIND Agent ยังมีความสามารถในการจดจำข้อมูลในระยะยาวผ่าน persistent data layer ซึ่งช่วยให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยโครงสร้างแบบโมดูลาร์ ทำให้ระบบนี้สามารถปรับขยายและใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่แดชบอร์ดไปจนถึงบอทเลยทีเดียว

หากต้องการลงทุนใน $MIND คุณสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ MIND of Pepe เพื่อเชื่อมต่อกระเป๋าเงินดิจิทัลของคุณ โดยแนะนำให้ใช้ Best Wallet เพราะเป็นกนะเป๋าคริปโตที่มีความโปร่งใส ปลอดภัย และเหมาะสำหรับการซื้อโทเค็นใน presale

คุณสามารถซื้อโทเค็นด้วยเหรียญคริปโตหรือบัตรธนาคาร และยังสามารถดาวน์โหลด Best Wallet ได้ทั้งทาง Apple App Store และ Google Play Store

นอกจากนี้ยังมีโอกาสนำเหรียญไป stake เพื่อรับผลตอบแทนที่สูงถึง 226% ต่อปี ซึ่งอัตราผลตอบแทนนี้จะเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ตามจำนวนเงินที่ฝากไว้ใน smart contract

MIND of Pepe คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ต้องการคว้าโอกาสในภาคส่วน Crypto AI และ meme coin

อย่าลืมติดตามข่าวสารล่าสุดผ่านชุมชนที่มีการพูดคุยอย่างคึกคักบน X และ Telegram

เยี่ยมชมเว็บไซต์ MIND of Pepe ได้แล้ววันนี้!

