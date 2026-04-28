Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Mardi 28 avril 2026 – Le marché des meme coins retrouve un catalyseur clair avec Pudgy Penguins. Son token natif PENGU a gagné 31 % sur une semaine et 60 % sur 30 jours après l’annonce d’un partenariat avec Paxos, un développement qui ouvre l’accès au token à plus de 500 millions d’investisseurs via de grandes plateformes de trading.

Pour les investisseurs particuliers, le signal est simple : dans un marché plus difficile, les projets meme déjà installés, dotés d’une marque forte et d’une utilité tangible, continuent de capter les flux. PENGU coche actuellement ces cases, avec en plus une structure graphique qui reste constructive et un écosystème NFT qui montre lui aussi de la résilience.

Cette combinaison entre validation fondamentale et momentum technique ravive naturellement la chasse aux prochains dossiers à fort potentiel. Une partie du capital spéculatif se redirige ainsi vers les préventes encore en phase d’entrée, dont Maxi Doge (MAXI), qui pourrait franchir les 5 millions de dollars levés au cours du mois prochain.

PENGU attire les flux grâce à une vraie expansion de distribution

L’accord avec Paxos ne se limite pas à un simple coup de projecteur. Il ajoute une couche d’infrastructure réglementée autour de l’écosystème Pudgy Penguins tout en renforçant la distribution de PENGU, désormais accessible à une base d’utilisateurs bien plus large. Sur le marché, la réaction a été immédiate : le token progresse d’environ 5 % sur 24 heures, de 31 % sur la semaine, évolue près de 0,010 $ et enregistre une hausse de 25 % de son volume quotidien.

Le tableau technique renforce ce regain d’intérêt. Les analystes de marché et observateurs on-chain suivent de près l’EMA 200 jours, qui agit jusqu’ici comme une zone de soutien décisive. Tant que ce niveau tient, le scénario d’une poursuite haussière à plus long terme reste crédible.

Autre élément favorable : la collection NFT du projet a elle aussi bénéficié de cette montée en visibilité. Cela aide Pudgy Penguins à se différencier dans un segment où beaucoup d’actifs meme peinent encore à installer une dynamique durable.

L’analyste Altcoin Sherpa a d’ailleurs indiqué dans un récent post sur X que PENGU « monte bien plus haut » alors que le token se situe précisément sur son EMA 200 jours. Il se dit haussier sur la structure de long terme, tout en invitant les traders actifs à rester prudents aux niveaux actuels.

$PENGU moving much higher…love to see it. Would be cautious at firing at this current level if you're actively trading but if you just have a higher time frame point of view on it, it should still do pretty well. 200d EMA right here. I'm still bullish on this one https://t.co/Riv37aU2kF pic.twitter.com/IQAgABpfw1 — Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) April 27, 2026

Pourquoi ce mouvement sur PENGU relance l’appétit pour les préventes

Quand un meme coin affiche à la fois un catalyseur institutionnel, une marque reconnue et une force relative sur le prix, le marché a tendance à chercher le prochain actif capable de bénéficier de la même rotation spéculative. C’est précisément ce que l’on observe ici : une partie des capitaux se déplace vers des projets plus précoces, mais avec des déclencheurs à venir clairement identifiés.

Dans ce contexte, les préventes redeviennent un terrain de chasse logique pour les traders en quête d’un meilleur point d’entrée. L’idée n’est pas seulement de suivre l’élan de PENGU, mais d’identifier des tokens encore valorisés à un stade initial avant leur prochaine phase de visibilité.

Maxi Doge approche des 5 M$ et mise sur le narratif trading-meme

Maxi Doge (MAXI) se positionne comme un projet meme tourné vers la culture du trading à levier, avec une mascotte de Shiba Inu culturiste et un univers assumé de prise de risque sans stop-loss. Le projet combine cette identité visuelle avec plusieurs usages annoncés pour le token : récompenses de staking, concours communautaires axés sur le ROI, événements partenaires avec des plateformes de futures et un Maxi Fund destiné à soutenir la visibilité du projet et ses futurs pumps.

Sur le plan commercial, la prévente a déjà récolté 4,76 M$ et se trouve désormais proche du seuil des 5 M$. La prochaine hausse de prix est attendue dans moins de deux jours, tandis que l’objectif global affiché reste 10 M$. Le prix actuel est fixé à 0,00028150 $ par MAXI, avec 40 % de l’offre totale réservés aux acheteurs de la prévente.

ONLY 1 TOP DOG THIS CYCLE. pic.twitter.com/IUDUZlpUH0 — MaxiDoge (@MaxiDoge_) April 21, 2026

Pour les investisseurs qui regardent la séquence actuelle sur PENGU, MAXI cherche clairement à se placer sur le créneau du prochain récit spéculatif encore précoce. Son mélange de branding meme, de staking et d’intégrations de trading prévues vise le même public qui revient aujourd’hui sur les actifs à forte composante communautaire.

Comment acheter MAXI avant la prochaine hausse de prix

Pour participer, il suffit de se rendre sur le site officiel de la prévente de Maxi Doge puis de connecter un wallet via le widget intégré. Les achats peuvent être réalisés avec ETH, BNB, USDT ou USDC, ainsi que par carte bancaire pour une expérience plus directe.

Le parcours est compatible avec l’application Best Wallet, disponible gratuitement sur l’Apple App Store et Google Play. Une fois le wallet connecté, l’achat peut être effectué en quelques étapes, les tokens étant réclamables à la fin de la prévente.

Au tarif actuel de 0,00028150 $, les participants peuvent également accéder au staking, avec un APY pouvant atteindre 66 % via le pool de récompenses quotidiennes. Cela permet aux détenteurs d’accumuler davantage de MAXI en attendant les futurs listings sur les plateformes d’échange.

Pour les dernières mises à jour, suivez Maxi Doge sur X et rejoignez son groupe Telegram.

Visitez Maxi Doge Token.