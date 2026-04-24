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Vendredi 24 avril 2026 — Les meme coins continuent d’imposer leur propre tempo au marché. D’un côté, MemeCore voit son token natif progresser de 22 % sur une semaine et se maintenir à proximité des 5 $, même si des analyses on-chain très relayées remettent en cause la solidité de sa valorisation.

De l’autre, Maxi Doge (MAXI) capte l’attention des investisseurs particuliers avec une prévente qui semble en bonne voie pour atteindre 5 millions de dollars dans les prochains jours ou semaines.

Le contraste est parlant: un actif déjà en forte hausse résiste aux critiques, pendant qu’un nouveau projet canin tente de convertir l’appétit spéculatif du moment en traction de lancement.

Pour les traders retail, le message est clair: dans l’univers meme, le momentum reste souvent le premier moteur, bien avant les débats sur les fondamentaux.

Le marché retail reste focalisé sur le momentum des memes

Les deux dossiers suivent des chemins différents, mais racontent une même histoire de marché. MemeCore illustre la capacité d’un token à conserver une dynamique haussière malgré un examen public intense.

Maxi Doge, lui, montre que les capitaux continuent de se déplacer vers les préventes à fort narratif, surtout lorsqu’elles combinent identité communautaire, promesse de staking et perspective d’événements post-lancement.

Cette configuration rappelle une constante du cycle actuel: les premiers entrants sont souvent prêts à accepter plus de risque pour se positionner avant qu’un récit ne devienne totalement dominant.

MemeCore garde la main près de 5 $ malgré les critiques de ZachXBT et Noodles

La progression de MemeCore vers les 5 $ s’est accompagnée d’une hausse nette de l’attention on-chain. Plus tôt dans la semaine, ZachXBT a multiplié les réponses sur X pour pointer l’écart entre la capitalisation boursière d’environ 6 milliards de dollars du projet et une liquidité on-chain très faible, estimée autour de 52 000 $.

Il a aussi mis en avant une récompense de 40 000 $ liée à une campagne de trading, un élément qui a alimenté les interrogations du marché.

L’enquêteur a également évoqué des wallets d’initiés présumés ainsi que d’importants transferts associés à des listings sur des plateformes d’échange.

-$6B market cap

-$52K liquidity onchain

-$40K trading campaign rewards ??? pic.twitter.com/mWDSZWSMBU — ZachXBT (@zachxbt) April 24, 2026

Dans le même temps, l’analyste Noodles a étudié la structure du carnet d’ordres sur de grandes plateformes. Il a signalé une profondeur inhabituellement symétrique sur la paire spot M de Bitget, un ratio carnet d’ordres/capitalisation inférieur aux niveaux généralement considérés comme sains, ainsi qu’un open interest sur les futures très supérieur à la liquidité spot disponible.

Malgré ces signaux, le token M n’a pas réellement décroché de ses récents sommets.

Le projet a même réagi aux accusations de ZachXBT en lançant un concours communautaire incitant les utilisateurs de X à repartager sa publication initiale.

Pour les investisseurs, cela renforce l’idée que les actifs meme restent des paris à haut risque, où la communauté, la visibilité et les listings peuvent soutenir les prix plus longtemps que prévu.

Maxi Doge se positionne comme le nouveau pari spéculatif à suivre

Maxi Doge (MAXI) reprend les codes du dog-meme, mais avec un positionnement clairement orienté trading. Sa mascotte Shiba Inu bodybuildée, focalisée sur le levier 1000x, les shakes protéinés et l’action de marché permanente, vise directement le public degen.

Ce ton semble trouver son audience: la prévente a déjà récolté 4,75 millions de dollars et se rapproche du seuil des 5 millions, potentiellement dans les deux prochaines semaines.

Sur la structure du token, 40 % de l’offre totale de MAXI est réservée aux acheteurs de la prévente. Le prix actuel s’établit à 0,00028150 $, avec une nouvelle hausse attendue pendant le week-end.

Le projet met aussi en avant des récompenses de staking de 66 % APY, distribuées quotidiennement via un pool de smart contracts, ainsi que des concours communautaires post-lancement destinés à récompenser les meilleurs ROI et des partenariats prévus autour d’événements de trading sur futures.

Un Maxi Fund dédié doit par ailleurs soutenir la visibilité du projet et l’activité de marché coordonnée après le lancement.

ONLY 1 TOP DOG THIS CYCLE. pic.twitter.com/IUDUZlpUH0 — MaxiDoge (@MaxiDoge_) April 21, 2026

L’argument central de Maxi Doge est de ne pas se limiter au simple battage marketing.

Sa feuille de route associe un univers de marque très meme-friendly à des éléments plus concrets, comme des campagnes de relais avec des influenceurs et des objectifs de listings majeurs sur DEX et CEX.

Dans un environnement où les investisseurs cherchent souvent le prochain récit à fort potentiel, ce type de combinaison peut renforcer l’attrait du projet.

Ce qu’il faut savoir avant une éventuelle entrée sur MAXI

Pour les investisseurs qui regardent Maxi Doge comme une opportunité de prévente, le processus d’achat reste simple.

Il suffit de se rendre sur le site officiel de la prévente Maxi Doge, de connecter un wallet compatible via le widget intégré, puis d’acheter des tokens MAXI.

Les paiements peuvent être effectués en ETH, BNB, USDT ou USDC, avec une option carte bancaire pour un parcours plus accessible.

Le projet recommande l’usage de Best Wallet, son application mobile mise en avant pour acheter, suivre puis réclamer les tokens par la suite. Elle est disponible sur l’Apple App Store et sur Google Play.

Les participants à la prévente peuvent également profiter du rendement de staking actuellement affiché autour de 66 % APY.

Avec une levée de fonds désormais proche de 5 millions de dollars et une hausse de prix annoncée à court terme, Maxi Doge s’installe comme l’un des dossiers à surveiller dans le segment meme spéculatif.

Les investisseurs qui veulent suivre l’évolution du projet peuvent le retrouver sur X et rejoindre son canal Telegram pour suivre les récompenses de staking, les concours et les prochaines annonces de lancement.

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