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Mercredi 13 mai 2026, les marchés crypto abordent une semaine sensible avec un double catalyseur à surveiller : le sommet Trump-Xi à Pékin et la capacité des grandes capitalisations à conserver leurs supports.

Pour les investisseurs particuliers, l’équation est assez simple : si le ton géopolitique s’améliore, l’appétit pour le risque pourrait suivre.

C’est dans ce contexte que Bitcoin, Ethereum, Solana et la prévente de LiquidChain (LIQUID) se retrouvent sous les projecteurs.

À court terme, le marché envoie un signal de résistance. Bitcoin évolue juste au-dessus de 81 000 $ après avoir défendu la zone des 80 000 $, Ethereum se maintient à 2 250 $ et Solana reste proche de 95 $. Malgré un environnement macro encore chargé, ces niveaux suggèrent que les acheteurs n’ont pas déserté.

En parallèle, LiquidChain gagne du terrain côté levée de fonds. La prévente a dépassé 750 000 $ et se dirige vers 800 000 $ et au-delà, signe que certains investisseurs continuent de cibler les projets orientés infrastructure, en particulier ceux qui cherchent à fluidifier la liquidité entre plusieurs réseaux majeurs.

Le marché crypto attend Pékin, avec un œil sur le sentiment risk-on

Le sommet entre le président Trump et le président Xi Jinping doit couvrir plusieurs dossiers lourds : tensions commerciales, garde-fous sur l’IA, politique autour de Taïwan et situation en Iran.

Les discussions devraient aussi inclure une prolongation de la trêve tarifaire de l’an dernier, d’éventuels ajustements sur les restrictions touchant les semi-conducteurs, ainsi que la possibilité de mettre en place un nouveau conseil commercial bilatéral.

Pour les marchés, l’enjeu n’est pas seulement diplomatique. Tout progrès concret pourrait faire reculer une partie de l’incertitude qui pèse sur les actifs risqués depuis plusieurs semaines.

Des avancées vers un cessez-le-feu en Iran et la réouverture de routes maritimes cruciales seraient également perçues comme un facteur de détente supplémentaire.

Bitcoin au-dessus de 80 000 $, ETH et SOL tiennent bon

Cette toile de fond explique pourquoi les seuils techniques des principaux actifs sont aussi suivis. Bitcoin reste proche de 81 000 $, dans une zone considérée comme décisive.

L’analyste Sjuul a récemment indiqué sur X que la défense des 80 000 $ pouvait maintenir la voie ouverte vers 86 000 $, alors qu’une cassure nette augmenterait le risque d’un retour vers des plus bas autour de 60 000 $.

$BTC is at a crossroads, battling just above the key resistance level at $80K. The roadmap here is kind of simple: Hold above and we move to $86K in a perfect bullish flip and retest.

Lose it and we form a nasty deviation back into the hold range. pic.twitter.com/FAGN9amtpB — Sjuul | AltCryptoGems (@AltCryptoGems) May 13, 2026

Ethereum et Solana montrent eux aussi une certaine tenue. ETH affiche une hausse de 0,8 % sur les dernières 24 heures, tandis que SOL progresse de 8,35 % sur la semaine écoulée. Dans un marché encore sensible aux gros titres macro, cette résilience est notable.

Pour les investisseurs, cela compte au-delà des prix eux-mêmes : lorsque BTC, ETH et SOL absorbent le bruit ambiant sans céder leurs zones clés, l’attention se reporte plus facilement vers les projets d’infrastructure censés améliorer l’efficacité du marché. C’est précisément le créneau sur lequel LiquidChain cherche à se positionner.

LiquidChain mise sur la liquidité unifiée entre Bitcoin, Ethereum et Solana

LiquidChain (LIQUID) se présente comme un réseau de couche 3 pensé pour réunir la base de capital de Bitcoin, les outils DeFi d’Ethereum et la rapidité de Solana au sein d’un même environnement. Le projet met en avant des pools de liquidité unifiés permettant d’utiliser des actifs issus des trois blockchains sans wrapping, avec une vérification d’état à confiance minimisée et des preuves cross-chain destinées à maintenir des transactions atomiques et sécurisées.

Du côté des développeurs, la proposition inclut une machine virtuelle de classe Solana pour simplifier le déploiement des dApps. Côté utilisateurs, l’argument central reste l’accès à une liquidité plus profonde et à une exécution plus rapide, deux thèmes qui parlent particulièrement dans une phase où le marché recherche des cas d’usage concrets.

Prévente au-dessus de 750 000 $ : les chiffres à connaître

La prévente de LiquidChain a désormais franchi 750 000 $. Cette progression intervient alors que le marché valorise davantage les projets capables de réduire la fragmentation entre écosystèmes.

La tokenomics de LIQUID prévoit une répartition de 35 % pour le développement continu, 32,5 % pour LiquidLabs en charge du marketing et des médias, 15 % pour l’AquaVault consacré à la croissance de l’activité, 10 % pour les récompenses de staking, et 7,5 % pour les listings et l’expansion. L’offre totale est fixée à 11,8 milliards de tokens LIQUID.

Dans le contexte actuel, ce positionnement peut apparaître lisible pour le marché : si la stabilité revient sur les majors après le sommet de Pékin, les projets qui connectent les grands réseaux pourraient capter une part de l’attention et des capitaux lors de leur lancement.

Comment acheter LIQUID et ce que les investisseurs regardent ensuite

Les participants peuvent acheter des tokens LIQUID via le site officiel de LiquidChain. La plateforme prend en charge les principaux wallets Web3, notamment Best Wallet et MetaMask. Les achats peuvent être réglés en ETH, BNB, SOL, USDT, USDC ou BTC, avec une option de paiement par carte bancaire également disponible.

L’application Best Wallet permet aussi d’accéder à l’offre via l’onglet « Upcoming Tokens » et peut être téléchargée sur l’Apple App Store et Google Play.

Le staking est proposé au moment de l’achat, avec un APY actuellement affiché pouvant atteindre 1 454 %. Le prix du token est de 0,01459 $ lors de la dernière étape de la prévente, un niveau présenté comme un point d’entrée avant de futures cotations sur les plateformes d’échange.

Pour suivre les mises à jour, suivez le projet LiquidChain sur X et rejoignez le groupe Telegram officiel.

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