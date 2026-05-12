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Mardi 12 mai 2026 – Le réveil brutal de BUILDon rappelle une règle familière du marché crypto : quand un meme coin entre en accélération, les capitaux ne restent pas longtemps concentrés sur un seul nom. Ils se diffusent rapidement vers les projets encore en phase initiale, là où les investisseurs espèrent retrouver le meilleur couple risque/rendement du cycle. C’est précisément ce qui alimente aujourd’hui l’intérêt autour de la prévente de Maxi Doge (MAXI), alors que BUILDon signe l’une des progressions les plus remarquées du moment.

Sur les 30 derniers jours, BUILDon a gagné environ 280 % pour revenir autour de 0,63 $, avec une capitalisation désormais supérieure à 629 millions de dollars. En parallèle, Maxi Doge, encore valorisé à 0,00028170 $ par token, a déjà attiré plus de 4,77 millions de dollars en prévente, preuve qu’une partie du marché cherche déjà le prochain dossier à fort potentiel plutôt que de courir après un actif ayant déjà fortement progressé.

Le rallye de BUILDon relance l’appétit pour les nouveaux récits meme

BUILDon a bondi d’environ 280 % au cours des 30 derniers jours, tout en ajoutant encore près de 57 % sur les dernières 24 heures. Le token B évolue autour de 0,63 $, pour une capitalisation proche de 630 millions de dollars et un volume quotidien supérieur à 138 millions de dollars. Cette accélération l’installe solidement dans le top 100 des principaux agrégateurs du marché.

À l’origine, BUILDon se présentait comme la mascotte BSC de Building, un meme coin sur le thème d’un lion construit sur BNB Chain. Mais le projet a gagné en visibilité grâce à un rôle plus utilitaire, notamment comme source de liquidité importante pour USD1, le stablecoin natif de BNB mis en avant par World Liberty Financial. Le soutien public de WLFI, combiné à son implication précoce, a renforcé le récit autour du token, en particulier sur la paire B/USD1 sur PancakeSwap.

Le mouvement n’a pas échappé aux analystes suivis par la communauté. 0xNeena a notamment indiqué sur X que le token pourrait viser 1,50 $ si la dynamique haussière se prolonge.

$B looking ready for another leg up 🚀 Clean breakout from accumulation + strong volume confirmation.

Every resistance getting flipped into support. 📈 If momentum continues, this move could send hard toward new highs. 🔥 #Altcoins #Trading pic.twitter.com/3vD7UebMvT — 0xNeena 📊💹 (@hami8040) May 12, 2026

Pour les investisseurs particuliers, ce type de séquence envoie souvent un message simple : une fois qu’un meme coin a déjà connu son explosion, l’attention se reporte très vite vers les préventes et les capitalisations naissantes. C’est dans cet espace que Maxi Doge commence à capter une part croissante des flux spéculatifs.

Pourquoi Maxi Doge gagne du terrain auprès des acheteurs précoces

Maxi Doge (MAXI) mise sur une identité clairement assumée : celle d’un Shiba Inu bodybuildé pensé pour incarner la culture crypto à fort levier, les paris agressifs et l’énergie communautaire propre aux meme coins. Le projet fonctionne comme un token ERC-20 sur Ethereum et a déjà levé près de 4,78 millions de dollars, à l’approche de la barre des 5 millions.

One pump to rule them all. pic.twitter.com/RBS7kbLRtW — MaxiDoge (@MaxiDoge_) May 5, 2026

Au-delà du simple storytelling, le projet met en avant plusieurs mécaniques destinées à retenir les holders : un pool de staking avec des récompenses quotidiennes affichant 65 % d’APY, des compétitions de trading réservées aux détenteurs de tokens avec récompenses basées sur le ROI, ainsi que des partenariats annoncés avec des plateformes de futures. L’équipe prévoit aussi un « Maxi Fund » interne pour soutenir la visibilité du token et sa liquidité.

La feuille de route après la prévente reste centrée sur des étapes classiques mais recherchées dans cette catégorie : campagnes avec influenceurs, listings sur DEX puis CEX et montée en puissance des événements communautaires. Pour les acheteurs précoces, un point ressort particulièrement : 40 % de l’offre totale est allouée aux participants de la prévente, ce qui place cette phase au cœur de la proposition spéculative du projet.

Des experts Web3 comme Borch Crypto évoquent depuis plusieurs mois un potentiel de 100x pour MAXI. Ce type de projection reste évidemment spéculatif, mais il contribue à nourrir la conviction d’une partie du marché alors que le secteur des meme coins retrouve de la vitesse.

Prix, staking, calendrier : les éléments concrets à surveiller maintenant

À ce stade, MAXI s’échange encore au prix de prévente de 0,00028170 $. Pour les investisseurs qui suivent la rotation actuelle du capital dans les meme coins, c’est l’un des principaux arguments du dossier : BUILDon a déjà validé son momentum, tandis que Maxi Doge se positionne encore avant une éventuelle phase de découverte de prix sur marché ouvert.

Le staking affiche actuellement 65 % d’APY, ce qui ajoute une incitation supplémentaire pour les acheteurs souhaitant immobiliser leurs tokens en attendant les prochaines étapes du projet. Avec une nouvelle hausse de prix de prévente attendue prochainement, les niveaux actuels restent ceux que surveillent en priorité les entrants précoces.

Comment participer à la prévente de MAXI

Les investisseurs peuvent se rendre sur le site officiel de la prévente de Maxi Doge et connecter leur wallet pour acheter des tokens immédiatement. Le parcours d’achat est compatible avec Best Wallet (disponible sur Google Play et l’Apple App Store). Le site du projet et le wallet permettent des achats en ETH, BNB, USDT ou USDC, avec aussi une option de paiement par carte bancaire pour les utilisateurs qui préfèrent la monnaie fiduciaire.

Pour suivre l’évolution du projet, les utilisateurs peuvent consulter Maxi Doge sur X et le groupe Telegram officiel.

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