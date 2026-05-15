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Vendredi 15 mai 2026 – La clarté réglementaire vient de franchir une étape importante aux États-Unis, et Hyperliquid a réagi avec une réelle conviction. Cet altcoin très populaire a enregistré des gains de plus de 17 % au cours des dernières 24 heures, portant son prix autour de 46 $, tandis que le sentiment global sur le marché s’est nettement amélioré.

Hier, la commission bancaire du Sénat a fait avancer le Digital Asset Market Clarity Act par un vote bipartite de 15 voix contre 9, rapprochant le texte de l’établissement de directives claires sur la manière dont les actifs numériques sont classés et supervisés. Beaucoup considèrent cette évolution comme essentielle pour réduire l’incertitude et ouvrir la voie à une adoption plus large.

Cette dynamique s’est propagée à des projets plus récents, dont LiquidChain (LIQUID), dont l’objectif d’unifier la liquidité entre Bitcoin, Ethereum et Solana lui confère une réelle capacité d’inscription dans la durée. La participation précoce signale déjà une forte demande, et la prévente semble en bonne voie pour franchir la barre de 1 million de dollars au T2, avec 761 000 $ levés jusqu’à présent. Cette combinaison de technologie solide et de conditions de marché favorables place LiquidChain dans une position propice à une croissance significative à venir.

La commission bancaire du Sénat américain fait avancer le Clarity Act

La commission bancaire du Sénat a passé plusieurs heures à débattre d’amendements avant d’obtenir jeudi une approbation bipartite du Clarity Act. Le Clarity Act vise à tracer des lignes plus claires entre les valeurs mobilières et les matières premières, à attribuer des rôles de supervision appropriés à la SEC et à la CFTC, et à créer un cadre plus prévisible pour l’ensemble du secteur. Même si certaines divergences subsistent entre les partis, le vote lui-même marque une étape après des mois de travail en coulisses.

La réaction du marché crypto a été rapide, et les traders ont notamment relevé la force d’Hyperliquid, l’analyste 0xNeena soulignant que le token HYPE vise déjà le niveau de résistance des 48 $. Une cassure nette au-dessus pourrait ouvrir la voie à un mouvement rapide vers 60 $, soutenu par la configuration haussière actuelle de HYPE et par des volumes en hausse.

$HYPE testing key resistance . Break above $48 and this could rip toward $60+ fast 🚀 Bullish structure + momentum building . #HYPE #Crypto pic.twitter.com/zbRD5nrhGn — 0xNeena 📊💹 (@hami8040) May 15, 2026

Ce type de progrès réglementaire réduit l’incertitude aussi bien pour les développeurs que pour les utilisateurs, et crée également un contexte plus favorable pour les projets d’infrastructure qui résolvent de véritables problèmes sur le marché fragmenté actuel. Cela met directement en lumière des initiatives comme LiquidChain.

LiquidChain gagne en dynamique avec sa solution de liquidité cross-chain

LiquidChain (LIQUID) développe une blockchain de Layer 3 qui réunit la profonde base de capitaux de Bitcoin, les outils DeFi d’Ethereum et la rapidité de Solana au sein d’une couche d’exécution unifiée.

Cette conception crée des pools de liquidité combinés qui permettent aux actifs des trois chaînes d’interagir directement sans wrapping. Les développeurs bénéficient d’une machine virtuelle haute performance pour les applications en temps réel, ainsi que de preuves et d’une messagerie cross-chain à minimisation de confiance permettant des règlements atomiques sécurisés.

La tokenomics soutient l’orientation de long terme du projet, puisque l’offre totale de LIQUID s’établit à 11,8 milliards de tokens, la plus grande part étant réservée au développement et à la croissance de l’écosystème. La prévente a déjà levé un financement initial substantiel et est en bonne voie pour dépasser l’objectif de 1 million de dollars d’ici la fin du T2, ce qui reflète l’appétit des investisseurs pour des solutions cross-chain concrètes.

La clarté réglementaire apportée par le Clarity Act a ajouté un vent favorable supplémentaire, et les projets qui offrent une utilité réelle sont les mieux placés pour en bénéficier à mesure que l’adoption s’accélère. Avec une dynamique de prévente qui se renforce et une feuille de route mainnet qui prend forme, LiquidChain offre un moyen opportun de s’exposer à la prochaine phase de l’infrastructure blockchain.

Comment participer à la prévente de LIQUID

Pour commencer, rendez-vous sur le site officiel de la prévente de LiquidChain afin d’acheter directement des tokens LIQUID. Vous pouvez payer en ETH, BTC, SOL, BNB, USDT ou USDC, ou simplement utiliser une carte bancaire pour une entrée rapide. Le processus est simple et convivial.

Pour une expérience mobile optimale, vous pouvez également télécharger l’application Best Wallet depuis l’Apple App Store ou Google Play, et trouver LIQUID dans la section « Upcoming Tokens » de l’application. Elle se connecte aussi de manière fluide au widget de prévente du site officiel et vous permet de gérer facilement vos achats et vos futures réclamations de tokens.

Le staking de LIQUID offre actuellement un APY de 1 441 %, donnant aux premiers acheteurs la possibilité de gagner des récompenses tout en conservant leurs tokens. Le prix de LIQUID reste à son niveau réduit de prévente (0,01459 $), de sorte que le potentiel haussier du token demeure intact avant les cotations en Bourse.

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