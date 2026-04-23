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Jeudi 23 avril 2026 – Les ETF spot Ethereum ont enregistré 495,75 millions de dollars d’entrées nettes depuis le début du mois, envoyant un signal clair que les institutions continuent de réallouer des capitaux vers la deuxième plus grande cryptomonnaie.

Avec un ETH désormais au-dessus de 2 300 $, cet afflux de capitaux frais a aidé l’actif à conserver des niveaux techniques clés et à préparer le terrain pour un possible mouvement haussier.

Pour la suite, les observateurs du marché ont souligné que la zone des 2 400 $ à 2 500 $ est particulièrement importante en ce moment. Si l’ETH parvient à transformer les 2 500 $ d’une résistance en support, ce mouvement pourrait débloquer la prochaine jambe d’un rallye haussier de plusieurs semaines et faire grimper les prix des altcoins dans son sillage.

Pendant ce temps, les investisseurs avisés regardent au-delà d’une simple exposition à l’ETH et se tournent vers des projets qui résolvent de véritables défis de scalabilité et de liquidité entre les chaînes.

LiquidChain (LIQUID) se distingue ici grâce à une forte dynamique en début de prévente et à une vision claire de la liquidité unifiée, ce qui le positionne favorablement pour un potentiel de hausse significatif à mesure que l’écosystème d’Ethereum s’étend.

Les entrées dans les ETF Ethereum approchent les 500 millions de dollars en avril alors que les haussiers visent les 2 500 $

Avril a apporté des flux positifs réguliers vers les ETF spot Ethereum américains, avec plusieurs séances affichant des achats nets de plusieurs dizaines de millions et des totaux hebdomadaires récents qui ont poussé le chiffre mensuel près du demi-milliard de dollars.

Les produits de BlackRock et Fidelity ont mené la charge à plusieurs reprises, reflétant une demande généralisée alors même que l’ETH consolide.

Ces entrées surviennent à un moment où l’activité on-chain et l’accumulation par les baleines s’accélèrent également, renforçant le récit selon lequel les fondamentaux d’Ethereum restent solides malgré les variations de prix à court terme.

Des analystes comme Daan Crypto pointent la zone des 2 400 $ à 2 500 $ comme un possible tremplin, notant que si Ethereum franchit cette zone avec de forts volumes et conserve sa clôture hebdomadaire, la voie vers de nouveaux sommets pourrait s’ouvrir rapidement.

$ETH Close to testing its bull market support band and Weekly 200MA. That $2400-$2500 region is an important one for Ethereum. Eyes on the weekly close. pic.twitter.com/FaTof9STNf — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) April 22, 2026

Cela dit, de nombreux investisseurs veulent plus qu’une simple appréciation du prix. Ils recherchent des projets qui améliorent réellement l’efficacité du capital et l’utilisabilité cross-chain, et c’est là que LiquidChain (LIQUID) entre en scène.

LiquidChain Layer 3 apporte une liquidité unifiée sur Bitcoin, Ethereum et Solana

LiquidChain (LIQUID) construit le premier environnement d’exécution Layer 3 qui unifie la base de capital de Bitcoin, la profondeur DeFi d’Ethereum et la vitesse de Solana au sein d’une seule chaîne haute performance.

Son architecture comprend une machine virtuelle de classe Solana associée à des pools de liquidité unifiés soutenus par des représentations d’actifs vérifiables, ainsi que des preuves et une messagerie cross-chain qui permettent des règlements atomiques à confiance minimisée sans les frictions liées au wrapping ou aux bridges.

Cette conception permet aux développeurs de déployer des dApps, des memecoins et des marchés de prédiction une seule fois et d’atteindre simultanément les utilisateurs des trois principaux écosystèmes.

Le résultat est une liquidité plus profonde, une exécution plus rapide et des flux de capitaux plus sûrs.

A little BTS of The Order cooking up LiquidChain's L3. ⟁👁https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/FpFioySiij — LiquidChain (@getliquidchain) April 21, 2026

À un moment où les ETF Ethereum stimulent l’intérêt institutionnel, LiquidChain offre un moyen concret de capter la prochaine vague de croissance on-chain. La prévente en cours a déjà levé plus de 694 000 $ au prix actuel de 0,01452 $ par token LIQUID, avec des récompenses de staking (1 563 % APY) immédiatement disponibles pour les participants.

La tokenomics de LIQUID alloue également la majorité aux développements et à la croissance de l’écosystème, garantissant un alignement à long terme.

Alors que la dernière phase de la prévente doit se clôturer demain, la fenêtre d’entrée anticipée se referme rapidement.

Rejoignez la prévente LiquidChain avant la prochaine hausse de prix

Commencer avec LIQUID est simple. D’abord, vous devez vous rendre sur le site officiel de LiquidChain pour acheter des tokens LIQUID dès maintenant. Le processus prend quelques minutes : connectez un wallet Web3 comme Best Wallet ou MetaMask, choisissez votre méthode de paiement préférée et finalisez la transaction.

Vous pouvez acheter avec ETH, SOL, BNB, USDT, USDC, BTC ou plusieurs autres cryptomonnaies majeures. Les paiements par carte bancaire sont également pris en charge pour plus de commodité.

Ceux qui achètent et stakent pendant la prévente obtiennent actuellement un APY de 1 563 % sur leurs avoirs, avec des récompenses distribuées une fois que la phase de claim sera ouverte.

Best Wallet rend l’ensemble de l’expérience fluide pour les utilisateurs mobiles. Vous pouvez le télécharger depuis l’Apple App Store ou Google Play, trouver LIQUID dans l’onglet « Upcoming Tokens », puis gérer votre achat et votre portefeuille dans un seul espace sécurisé.

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