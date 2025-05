Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Als we menig crypto analist moeten geloven is de huidige bull cycle voor Ripple nog lang niet ten einde. Volgens Tim Warren, marktanalist van Inventing Broz, heeft Ripple nog veel meer potentie. Hij denkt dat de Ripple koers zelfs nog x5 zou kunnen stijgen. In dit artikel bespreken we Warren’s bevindingen.

In een recente aflevering van de Paul Barron Network, waar Tim Warren te gast was, hebben ze verschillende altcoins besproken. Toen Ripple benoemd werd, was Warren erg enthousiast. Hij denkt dat de token een minimum van $5 zal behalen op de korte termijn.

Technische analyse

Op het moment van schrijven staat de Ripple koers rond de $2,33 en volgt de koers ongeveer wat Warren heeft voorspeld.

Warren baseert zijn voorspelling op technische factoren en koerspatronen die de token eerder volgde. Zo benoemde hij dat het mogelijk was dat de token eerst zou dalen rond de $2,20. Dit zien we ook in de grafiek hierboven. De crypto analist benoemde ook dat de token zich hierna zou herpakken. We zien inderdaad een stijgende lijn. Als we Warren moeten geloven, kan deze lijn nog veel hoger stijgen.

Circle

Ripple’s vermeende interesse in de overname van Circle is ook ter sprake gekomen. Circle is het bedrijf achter de USDC stablecoin. Deze overname baart veel investeerders zorgen, gezien er wordt verwacht dat Ripple al hun tokens zou kunnen gaan verkopen om deze overname te financieren. Als Ripple dit doen, zou er hoogstwaarschijnlijk een neerwaartse spiraal in de koers ontstaan.

De toekomst van Ripple

Vooralsnog verwacht deze Warren niet dat Ripple dit van plan is. Hij verwacht eerder dat de token zelfs tot de $12 kan gaan stijgen. Wel denkt hij dat er op de korte termijn wat volatiliteit zou kunnen ontstaan. Echter, dit doet de positiviteit op de lange termijn niet teniet.

Het is nu belangrijk dat Ripple strategische beslissingen blijft nemen om het vertrouwen van de investeerders te behouden. Investeerders verdelen namelijk hun aandacht en gaan steeds vaker hun portfolio diversifiëren.

