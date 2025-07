ตามรายงานจาก NewsBTC นักวิเคราะห์คริปโตภายใต้นามแฝง Cantonese Cat ชี้ว่าการที่ราคา Dogecoin เคลื่อนไหวในกรอบแคบต่อเนื่องยาวนานกว่า 6 เดือนไม่ได้บ่งชี้ถึงจุดจบของเหรียญนี้ แต่เป็นช่วงสะสมกำลังเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวขึ้น

เขาเชื่อว่าทิศทางราคาของ Dogecoin มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น และอาจไต่ระดับไปแตะเป้าหมายสูงสุดที่ราว 4.13 ดอลลาร์ก่อนวัฏจักรขาขึ้นรอบปัจจุบันจะจบลง

นักวิเคราะห์เริ่มต้นการวิเคราะห์ด้วยการกล่าวถึงบรรยากาศของชุมชน Dogecoin ที่ดูเหมือนจะออกอาการ “เซ็ง” เพราะราคาเคลื่อนตัวในกรอบแคบ ๆ เป็นเวลานานหลายเดือน

อย่างไรก็ตาม เขามองว่าสถานการณ์ดังกล่าวเป็นลักษณะปกติของตลาดในช่วงพักฐานของแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งมักเกิดขึ้นก่อนที่แรงซื้อระลอกใหม่จะกลับเข้าสู่ตลาด “ความรู้สึกหงุดหงิดของนักลงทุนจำนวนมากต่อ Dogecoin นั่นแหละคือสัญญาณที่มักปรากฏก่อนที่แนวโน้มขาขึ้นจะกลับมา” เขากล่าว

ในมุมมองเชิงเทคนิค Dogecoin กำลังสร้างรูปแบบ “ถ้วยและหูจับ” ซึ่งยังไม่หลุดจากกรอบ โดยแรงดีดครั้งก่อนหยุดอยู่ที่ระดับ Fibonacci 0.786 ของช่วงขาลงปี 2022 ถึง 2024 ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญ และเป็นเรื่องปกติที่ราคาจะไม่สามารถทะลุได้ในครั้งแรก

อย่างไรก็ตาม จุดที่ราคาย่อลงมารับอยู่ที่ระดับ Fibonacci 0.382 ซึ่งเป็นบริเวณสำคัญของรูปแบบ “Adam-and-Eve” โดยเขามองว่าตลาดกำลังทดสอบแนวรับหลักมากกว่าจะเป็นการทะลุลงไป

เมื่อขยายดูกราฟรายเดือน ราคาของ Dogecoin ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ใต้ “Ichimoku Cloud” โดยกราฟได้พยายามก่อตัวแท่งเทียนให้ทะลุแนวต้านขึ้นไปแล้ว 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ

อย่างไรก็ตาม เขามองว่าการทะลุไม่สำเร็จนั้นไม่ใช่สัญญาณลบ แต่เป็นเพียงการสร้างฐานสะสมพลัง และเขาเชื่อว่าการทะลุขึ้นในครั้งที่ 3 มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูง

เขายังชี้ว่าแท่งเทียนรายเดือน 6 แท่งล่าสุดล้วนซ้อนตัวอยู่ภายในแท่งเทียนสีเขียวขนาดใหญ่เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงการสะสมพลังอย่างมีนัยสำคัญ

การบีบตัวในลักษณะเดียวกันนี้ปรากฏให้เห็นในกราฟรายสัปดาห์ด้วยซึ่งสะท้อนถึงภาวะแรงขายได้อ่อนตัวลง “ผมคิดว่าเราอยู่ใกล้จุดต่ำสุดมากกว่าจุดสูงสุด” เขากล่าว

แนวรับสำคัญในเชิงโครงสร้างคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ 20 เดือน ซึ่งกำลังอยู่ในทิศทางขาขึ้น แม้ว่าราคา Dogecoin จะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อยก็ตาม โดยเขาชี้ว่าในอดีตเมื่อเกิดกรณีคล้ายกัน ราคามักดีดตัวขึ้นในภายหลัง

เขายังแสดงความคิดเห็นว่าปริมาณการขายที่ต่ำมากทั้งใน Coinbase และ Binance เป็นสัญญาณว่ากำลังการขายได้ลดน้อยลงจนแทบไม่เหลือ เหลือเพียงแรงซื้อที่รอการกลับมาเท่านั้น

เขายกตัวอย่างจากกรณีในเดือนกรกฎาคม 2023 และกุมภาพันธ์ 2024 ซึ่งปริมาณขายที่เบาบางลงเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวของกราฟรูปตัว V

อีกสัญญาณบวกที่เขาระบุคือ “Treasure Bottom” ซึ่งเกิดขึ้นจากแท่งเทียนที่มีแท่งเล็กแต่มีไส้ยาว ซึ่งสะท้อนว่าแรงขายได้อ่อนตัวลงในระยะสั้น

ขณะที่ดัชนี RSI ก็แสดงสัญญาณ Bullish Divergence โดยราคา Dogecoin ทำจุดต่ำลง แต่ RSI กลับปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับช่วงกลับตัวในเดือนตุลาคม 2023 และมีแนวโน้มกำลังเกิดขึ้นอีกครั้งในปัจจุบัน

นักวิเคราะห์กล่าวว่าหาก Dogecoin สามารถผ่านแนวต้าน Fibonacci ที่ระดับ 0.5 และ 0.618 ไปได้ เขาประเมินว่าราคามีโอกาสขึ้นไปแตะระดับ 1.60 ดอลลาร์, 2.26 ดอลลาร์ และสูงสุดที่ 4.13 ดอลลาร์ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม เขาไม่เชื่อว่า Dogecoin จะสามารถทำสถิติแบบปี 2021 ได้อีกครั้ง ซึ่งเคยพุ่งทะลุระดับ Fibonacci 2.272 และมีคนคาดการณ์ว่าจะไปถึง 23 ดอลลาร์

“ราคาที่ระดับ 23 ดอลลาร์นั้นเกินจริงมาก … Dogecoin ไม่น่าจะขึ้นไปถึงมูลค่าตลาด 3 ล้านล้านดอลลาร์” เขากล่าว

เมื่อพิจารณาจากทุกปัจจัยทั้งโครงสร้างกราฟแบบถ้วยและหูจับ การทดสอบแนวรับ Adam-and-Eve การต้าน Ichimoku ค่าเฉลี่ย 20 เดือน ปริมาณขายที่ลดลง และสัญญาณ Divergence ทางเทคนิค — ทั้งหมดล้วนชี้ว่า Dogecoin จะไปในทิศทางบวก แต่ไม่สามารถระบุเฉพาะเจาะจงได้ว่าเกิดการกลับตัวเมื่อใด

SUBBD Token คือโทเค็นดิจิทัลที่ถูกพัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มูลค่ากว่า 85,000 ล้านดอลลาร์

แพลตฟอร์ม SUBBD ใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยลดภาระของครีเอเตอร์ ทั้งในการผลิตเนื้อหา ตอบข้อความแฟนคลับ และบริหารจัดการรายได้

ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงฟีเจอร์อย่าง AI สร้างภาพ เสียง และวิดีโอ ผ่านการถือครอง SUBBD Token ซึ่งมอบความเป็นส่วนตัวทั้งในด้านธุรกรรมและการรับชำระเงิน

ด้วยแผนธุรกิจที่ชัดเจนและการใช้งานที่ตอบโจทย์ SUBBD Token ได้รับความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมาก โดยสามารถระดมทุนในรอบพรีเซลเกิน 680,000 ดอลลาร์ และมีแผนเข้าสู่ตลาดซื้อขายภายหลังสิ้นสุดรอบขาย อีกทั้งยังมีระบบการ Stake ที่มอบอัตราผลตอบแทน 20% ต่อปี

อุตสาหกรรมครีเอเตอร์ยังเติบโตต่อเนื่อง และ SUBBD Token ก็เป็นหนึ่งในโอกาสการลงทุนที่จับต้องได้ในโลกคริปโตยุคใหม่!

เรียนรู้วิธีการซื้อ SUBBD TOKEN ฉบับเต็มได้ที่นี่

