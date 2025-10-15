Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

ビットコイン価格は火曜日に1.3％下落した。前日のETF流出が弱気ムードを引き起こしたことが背景にある。10月9日の急落以降、投資家心理は動揺し、レバレッジロングのポジション清算が広がった。

月曜日は週末に取引所が休場していたため、ウォール街にとって最初の反応機会となった。そのため売り圧力が予想されていたが、CoinMarketCapの「Fear and Greed Index（恐怖と欲望指数）」は24時間前と比べて恐怖度が低下している。

さらに、ビットコインは依然として構造的に強気トレンドを維持しており、金曜日には10万8,000ドル（約1,640万円）付近から反発している。機関投資家を含む「スマートマネー」はこれを認識しており、上昇基調が続く中で大きな利益を得られる資産にポジションを移している。

その中で注目を集めているのが、ビットコインの性能と機能を拡張するレイヤー2ブロックチェーン「Bitcoin Hyper（HYPER）」だ。現在プレセール中で、すでに2,350万ドル（約35億7,000万円）を調達している。この仮想通貨ICOは市場の関心の高さを示しており、HYPERが「今買うべき暗号資産プレセール」のひとつと見なされていることを意味する。

投資家はビットコインの調整に動じず

月曜日のビットコイン下落は、ETFからの3億2,640万ドル（約497億円）の資金流出が原因だった。しかしETFが売却する一方で、最大手マイナーであるMARA Holdings（マラ・ホールディングス）が4,600万ドル（約70億円）分を購入し、Strategyも2,720万ドル（約41億円）分を買い増した。

とはいえ、これら2社の購入額はETFの売却額の4分の1未満であるため、価格下落は不可避だった。それでも投資家心理は冷え込まず、CoinMarketCapの恐怖と欲望指数は40から42に上昇し、市場信頼感が強まっている。

ETFによる売り圧力が一巡した場合、今後は楽観的な市場心理や企業需要が価格を再び押し上げる可能性がある。

この流れの中で、投資家はBitcoin Hyperのプレセールに継続的に資金を投入している。ビットコインが弱気相場にある状況でも、HYPERには1日あたり20万ドル（約3億円）規模の流入が見られる。強気局面だった先週には、わずか1日で100万ドル（約15億円）もの資金が流れ込んだ。

こうした旺盛な需要と早期割引価格は市場関係者の注目を集めている。Borch Cryptoは月曜日のYouTube動画で、HYPERを「ビットコイン回復局面で買うべき暗号資産」として推奨している。

ビットコインのオンチェーン活動低迷──Bitcoin Hyperが解決策に

CryptoQuantの投稿によると、アナリストのTeddyVisionは2025年のビットコイン・ネットワーク活動指数が365日移動平均を下回り続けていると指摘している。これは構造的な活動低下を示唆している。

原因は明確だ。ビットコインの機能は依然として限定的である。Solana（ソラナ）のような最新のブロックチェーンは、実世界資産のトークン化や分散型AIプロトコルの基盤となるなど多様な用途を持つが、ビットコインは主に送金や価値保存に限られている。

ビットコインが希少で安全な資産であることに疑いはなく、世界でも有望な投資対象のひとつである。しかし長期的に競争力を維持するためには、現状を超える進化が不可欠であることは明らかだ。

そこで登場するのがBitcoin Hyperである。同プロジェクトはSolana Virtual Machine（SVM）上に構築されたビットコイン・レイヤー2であり、Solana並みの高速処理、スマートコントラクト対応、さらにソラナとの相互運用性を実現する。これにより、開発者は新しい言語を学んだり複雑なラッパーを利用したりする必要なく、数時間でアプリを移行できる。

さらにBitcoin Hyperは世界初のZK-rollup（ゼロ知識証明を活用した取引集約）を備えたビットコインL2でもある。ZK-proofによって全取引を暗号学的に検証し、バンドルしてビットコインのL1に報告する仕組みを採用。これにより、ビットコインの分散性と改ざん耐性を維持しながらスケーラビリティを拡張できる。

こうした仕組みは最新ブロックチェーンの利点とビットコインの強みを兼ね備えており、HYPERが注目されるのも当然といえる。

過去1年間でビットコイン価格は75％上昇し、時価総額は9,000億ドル（約137兆円）増加した。しかしこの上昇は主に希少性に基づく投資需要に支えられており、今後持続的な需要を確保するには機能拡張が必要だ。

Bitcoin Hyperのようなスケーリングソリューションは、ビットコインを次世代の金融テクノロジー基盤へと進化させる存在であり、長期的な成功に不可欠である。

免責事項：本記事は投資助言ではない。暗号資産はリスクが高いため、投資にあたっては各自で十分な調査を行うこと。