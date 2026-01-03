Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

リップルは年初、長期化していた米証券取引委員会（SEC：米国の金融市場を監督する規制当局）との訴訟を終結させた。

法的リスクが解消されたことで、市場の関心は評価額五百億ドル（約7兆5000億円）規模とされるリップルの新規株式公開（IPO）観測に移り、XRPにとって今年最大の材料になるとの見方が広がっている。

暗号資産市場全体が緩やかな回復を試みる中、XRPは安定の兆しを見せている。執筆時点では前日比約1％高の1.12ドル（約170円）近辺で推移し、月足ベースの重要な支持線を維持している。

現物型XRP上場投資信託（ETF）の上場も強気材料となっている。機関投資家の需要拡大を背景に、2026年1〜3月期にXRPが市場全体から独立した値動きを見せる可能性があるかが注目されている。

XRPが国際送金インフラの高度化に注力する一方、ビットコインの拡張性に取り組む新興プロジェクトも登場した。Bitcoin Hyper（ビットコイン・ハイパー）は、2026年初頭に向けた有望銘柄を探す投資家にとって、高い実用性を持つ補完的存在として浮上している。

ETF資金流入と法的懸念の後退でXRPは2026年に上放れか

暗号資産市場では依然としてビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）が主導的立場にある。ビットコインは9万ドル（約1350万円）近辺の上値抵抗線に直面し、イーサリアムは3000ドル（約45万円）台の維持を試している。

いずれかが明確に上抜ければ、アルトコイン市場への資金移動が加速し、XRPが最大の恩恵を受けるとの見方が強い。実際、大口投資家の動きには変化が見られる。

2025年末に資金流出があった後、同年12月30日には米国の現物型暗号資産ETFに資金が流入へ転じた。このうちXRP関連ETFには約五千万ドル（約75億円）が流入し、この傾向は年明け以降も続いている。

現在、XRPのETFは30日連続で純流入を記録し、運用資産総額は十一億ドル（約1650億円）を超えた。さらに十一件のXRP ETF申請が審査中で、リップルはイーサリアムやソラナと機関投資家資金を巡り競合している。

規制面の逆風も後退している。SEC訴訟は終結し、トランプ政権は技術革新を促す暗号資産規制に前向きな姿勢を示しており、XRPを圧迫してきた法的懸念は急速に薄れている。

勢いはIPO観測にも表れている。2026年1月2日の報道では、リップルが今年最大級のIPO候補の一つとされ、評価額が五百億ドルに達すれば、スペースXやOpenAIと並ぶ世界有数の未上場企業となる。

$XRP Price Could Reach $8-$15 if #Ripple Does Carry Out the Ninth Largest IPO in 2026.🧵🧵🧵 pic.twitter.com/QTt8r6AfH9 — TheCryptoBasic (@thecryptobasic) January 2, 2026

2026年1〜3月期の開始とともに、焦点は「生き残り」から「成長」へ移った。

スタンダード・チャータード銀行のアナリストは、安定したETF資金流入がXRPを長期の保ち合い局面から押し上げ、年央までに5〜8ドル（約750〜1200円）を目指す可能性があると指摘している。

短期的な変動は残るものの、明確なルール、強い機関投資家需要、追い風となる政治環境がそろい、XRPは過去最高値への再挑戦が視野に入っている。

XRP価格予測

価格面では、XRPは重要な持ち合い局面を通過しながら高い耐久性を示している。2026年1月2日時点でXRPは1.88ドル（約280円）近辺で推移し、前日比0.3％高と小幅に上昇、1.82ドル付近の強い需要帯から反発した。

月間では約8％下落しているものの、過去の急落と比べれば限定的で、取引所保有量が八年ぶりの低水準に低下する中、価格下限が切り上がっていることを示唆する。

テクニカル面でも安定化が裏付けられている。エリオット波動理論やフィボナッチ拡張を用いた長期構造分析では、今後数カ月の明確なシナリオが描かれている。

初期の蓄積局面を経て、XRPは力強い第3波の上昇を演じ、その後は第4波の長期調整に移行した。この期間、価格は上昇チャネル内で緩やかに高値を更新し、売り圧力を吸収してきた。

足元の値動きは第5波の始動を示唆している。長期の圧縮局面を経てチャネル上限を突破し、過去の強気相場と類似した急角度の上昇が確認されつつある。

フィボナッチ拡張では、1.272倍水準が短期の上値目標となり、1.618倍水準がより強気の到達点として意識される。過去のサイクルでも、第5波が勢いづくとこれらの水準へ急伸する傾向が見られた。

ETFを通じた機関投資家需要が供給を引き締め、テクニカル指標が拡大型へ移行する中、XRPは2026年初頭に大きなトレンド転換の兆しを見せている。

XRPが基盤、成長枠として注目されるBitcoin Hyper

2026年のポートフォリオでXRPが中核となる一方、高成長枠としてBitcoin Hyperへの関心が高まっている。同プロジェクトは、ビットコインを日常利用しやすくするレイヤー2（基盤となるブロックチェーンの上に構築される補助的な処理層）を提供する。

高速決済、ミームコイン、ステーブルコイン、分散型金融（DeFi）、レンディングに対応し、処理速度や手数料の課題を補う。基盤にはソラナ仮想マシン（SVM）を採用し、低コストかつ高速な取引とスマートコントラクトを実現する。

最終的な決済はビットコインが担うため、高い安全性を維持したまま即時性を得られる。メインチェーン上のBTCをロックし、レイヤー2へ移動させるブリッジ機能により、BTCを多様なアプリで活用できる点が特徴だ。

ネットワークの基軸トークンであるHYPERは手数料支払いに使われ、プレセールではすでに三千万ドル（約45億円）を調達した。価格は0.013515ドル（約2円）で、ビットコイン系レイヤー2市場の一部を獲得するだけでも、上場後に十倍規模の上昇余地があるとされる。

一部アナリストは、次に急騰が期待される暗号資産の有力候補としてBitcoin Hyperを挙げ、注目度は高まっている。投資家は公式サイトを通じ、ETHやUSDT、クレジットカードでプレセールに参加でき、最大年率39％の動的報酬で即時ステーキングも可能だ。

保管にはBest Walletの利用が推奨されており、同ウォレットの「Upcoming Tokens」欄にはすでにHYPERが掲載されている。

Bitcoin Hyper のプレセールに参加する