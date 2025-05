2025년 5월 21일 수요일 – 급변하는 암호화폐 시장의 대표적 웹3 지갑으로 자리매김하려는 노력을 강화하고 있는 베스트 월렛($BEST)이 총 1,250만 달러의 투자금을 확보한 것으로 알려졌다.

암호화폐 시장이 인공지능과 결합하는 새로운 국면에 접어들면서, 자동화와 속도, 규모로 형성된 시장에서 트레이더와 투자자들이 실질적 가치를 창출할 수 있도록 돕는 새로운 형태의 인프라 구축이 필요한 시점이라고 전문가들은 지적하고 있다.

AI가 중요한 경쟁력을 제공하고 있으나, 기반이 되는 월렛 인프라가 급증하는 거래량을 감당하지 못하거나 차세대 프로토콜과 원활하게 상호작용하지 못할 경우 그 이점은 사라질 수 있는 것으로 분석된다. 베스트 월렛은 이러한 미래에 대비해 고빈도 수요와 크로스체인 유연성, 스마트 접근성을 지원할 수 있는 기술 스택을 바탕으로 개발되고 있는 것으로 알려졌다.

탈중앙화 프로토콜과 긴밀하게 통합되어 있으며, 가스 최적화된 거래를 위한 내장형 DEX를 포함하고 있다. 사용자들은 초기 단계의 기회를 주류 시장 진입 전에 발굴할 수 있도록 돕는 신규 프로젝트 필터와 같은 독점적 도구들을 활용할 수 있는 것으로 알려졌다.

해당 팀은 이미 자금을 활용해 핵심 인프라를 개선하고 실생활 결제를 위한 암호화폐 직불카드인 ‘베스트 카드’ 출시를 준비하고 있는 것으로 알려졌다.

베스트 월렛 토큰($BEST)의 프리세일이 종료를 앞두고 있는 가운데, 투자자들에게는 참여할 수 있는 시간이 얼마 남지 않은 것으로 알려졌다. 현재 베스트 토큰의 가격은 0.025055달러로 책정되어 있으며, 이는 앞으로 16시간 동안만 유지될 예정이다. 이후 다음 라운드에서는 더 높은 가격대로 전환될 것으로 전망된다.

파이오넥스, 3코마스, 비트스갭과 같은 플랫폼들이 알고리즘 트레이딩 도구와 전략을 통해 수십억 달러 규모의 거래량을 처리하며 대중에게 지능형 자동화 시스템을 제공하고 있다. 기존의 트레이딩 봇과 달리, 이러한 AI 기반 트레이딩 도구들은 사전 프로그래밍된 규칙에 의존하지 않고 실시간으로 시장 동향과 패턴을 자율적으로 분석할 수 있는 것으로 알려졌다.

파이오넥스의 일일 거래량이 160억 달러를 상회하고 있다. 3코마스는 22만 명 이상의 사용자를 보유하고 있으며, 비트스갭은 현재까지 3천억 달러 이상의 누적 거래량을 기록했다. 비트스갭은 최근 분기에만 봇을 통한 수익이 1,640만 달러에 달한다고 밝혔다.

AI가 거래의 미래를 계속해서 형성함에 따라, 이러한 도구들이 가져오는 속도와 복잡성을 처리하기 위해 인프라의 진화가 필요한 상황이며, 그 시작점은 월렛이 될 것으로 보인다.

거래 병목 현상이 새로운 우려 사항으로 대두되고 있다. 시장이 급등하는 시기에 AI 봇들이 순식간에 네트워크에 과도한 거래를 발생시켜 혼잡을 초래하며, 이로 인해 가스비 상승과 거래 확인 지연 현상이 발생하는 것으로 나타났다.

이러한 조건에 최적화되지 않은 지갑은 거래 진입 실패, 스왑 오류, 심각한 슬리피지 등의 문제를 초래하는 것으로 알려졌다.

베스트 월렛은 미래를 대비해 구축된 시스템으로, 그 미래가 현실로 다가오고 있다. 봇은 아니지만 AI 시대에 맞춰 설계되어 300개 이상의 탈중앙화 프로토콜, 30개 이상의 크로스체인 브릿지를 통합하고 60개 이상의 블록체인을 지원하는 것으로 알려졌다.

내장형 DEX와 매끄러운 UI를 통해 시장이 기계 속도로 움직이는 상황에서도 사용자들의 반응성을 유지하고 있다.

베스트 월렛의 고급 기능들로 인해 매달 25만 명 이상의 활성 사용자들이 이 앱을 신뢰하고 있다. 단순히 속도나 가격뿐만이 아닌, 접근성에 초점을 맞춘 것이 특징이다. 특히 신규 프로젝트 필터(일명 업커밍 토큰) 기능은 사용자들이 대중화되기 전 잠재력 높은 토큰을 발굴할 수 있도록 도와주며 큰 호응을 얻고 있다.

페페 언체인드($PEPU)와 캣슬랩($SLAP)은 각각 700%와 7,000%의 수익률을 기록한 프로젝트로, 투자자들이 초기에 접근할 수 있었던 대표적 사례로 꼽힌다.

최근 한 달간 $PEPU는 22.97% 상승했으며, $SLAP는 63.97% 급등한 것으로 나타났다. 이는 단순한 개별 종목의 강세를 넘어 전반적인 시장 회복의 신호로 해석된다.

베스트 월렛의 선정 종목은 여기서 그치지 않는다. 코인마켓캡에 따르면 최초의 밈코인 지수인 $MEMEX는 4월 초 이후 150% 상승한 것으로 나타났다.

솔라나 최초의 레이어-2 프로젝트인 솔락시($SOLX)가 3,850만 달러의 투자금을 유치했으며, 26일 후 성공적인 펀드레이징 캠페인을 마무리할 예정이다. 한편, AI 암호화폐 거래 에이전트인 페페 마인드($MIND)도 프리세일 종료를 앞두고 있으며, 현재까지 약 1,000만 달러의 자금을 모금한 것으로 알려졌다.

베스트 월렛이 스왑과 얼리 액세스에 만족하지 않고 더 큰 도약을 준비하고 있다. 로드맵에 따르면 이 플랫폼은 트레이더, 홀더, 얼리 어답터들을 위한 종합적인 암호화폐 관리 센터로 진화할 예정이다. 특히 AI 기술이 주도하는 빠른 시장 환경에 최적화된 기능들을 갖출 것으로 알려졌다.

베스트카드는 지갑 전용 암호화폐 직불카드로, 포트폴리오 관리, 보안 주소록, 브라우저 확장 프로그램 등의 기능이 추가될 예정이다. NFT 수집가들을 위한 전용 갤러리가 마련되며, 트레이더들은 리워드 허브, 앱 내 뉴스 피드, 파생상품 거래 등을 앱 내에서 이용할 수 있게 된다.

스테이킹 기능도 업그레이드되어, 프로토콜 전반에 걸친 고수익 탐색을 단순화하도록 설계된 스테이킹 애그리게이터가 출시될 예정이다.

4단계에서는 더욱 전문적인 도구들이 추가될 예정이다. 리밋 주문과 손절매 주문, 자동화된 달러코스트애버리징(DCA) 전략 설정이 가능해지며, 이를 통해 사용자들은 정기적인 매수 및 매도를 예약할 수 있게 된다. 또한 실시간 시장 정보와 MEV 보호 기능이 제공되며, 가스비 없는 거래까지 지원될 것으로 알려졌다.

이는 단순한 기능 추가가 아닌, $BEST 보유자들에게 암호화폐 시장이 발전함에 따라 더 강화된 통제력과 심층적인 인사이트, 향상된 실행력을 제공하는 체계적인 생태계 구축을 의미하는 것으로 평가된다.

베스트 월렛은 구글 플레이와 애플 앱스토어에서 다운로드가 가능하며, 앱 내 토큰 스왑부터 신규 토큰 조기 발굴까지 다양한 기능을 제공하고 있다.

베스트 월렛($BEST) 토큰 프리세일에 참여하면 수수료 할인, 프리미엄 기능 우선 이용, AI 트레이딩 시대를 위한 인프라 구축에 더 깊이 있는 역할을 할 수 있는 것으로 알려졌다.

베스트 월렛 프리세일에 참여하려면 공식 웹사이트에 접속해 지갑을 연동한 후 프리세일 위젯을 통해 간편하게 구매할 수 있다. 기존 사용자들의 경우 앱 내에서 직접 은행 카드를 이용하거나 ETH 또는 USDT를 스왑하여 구매가 가능하다.

여러 지갑에 걸쳐 자산을 관리하는 사용자들을 위해 베스트 월렛은 간편한 자산 통합 및 가져오기 기능을 제공하고 있다. 현재 멀티체인 운영을 지원하며, 최근 비트코인 지원을 추가했고 솔라나 통합도 곧 이루어질 예정이라고 전했다.

$BEST 토큰을 스테이킹하면 풀 활동량에 따라 최대 116%의 연간 수익률(APY)을 얻을 수 있는 것으로 알려졌다.

커뮤니티와의 소통은 X, 텔레그램, 디스코드를 통해 이루어지고 있다.

베스트 월렛에서 확인하기

