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Mardi 23 juin 2026 – L’excitation autour de la récente introduction en bourse de SpaceX commence à laisser place à une rotation stratégique des capitaux. Si l’événement a généré d’immenses fortunes pour les premiers actionnaires, le retournement rapide du marché pousse désormais les investisseurs à sécuriser leurs gains et à chercher des relais de croissance plus dynamiques. Une part importante de ces liquidités se dirige actuellement vers le marché crypto, et plus particulièrement vers des projets d’infrastructure à forte utilité réelle. Au cœur de cette tendance, la prévente de LiquidChain (LIQUID) s’impose comme l’attraction majeure de la semaine, affichant déjà plus de 858 000 $ collectés et se rapprochant rapidement du cap symbolique du million de dollars.

L’ambition de LiquidChain est de résoudre l’un des plus grands défis du Web3 : la fragmentation de la liquidité. En développant un environnement d’exécution de couche 3 (Layer 3), le projet parvient à unifier les réserves de capital de Bitcoin, la profondeur de la DeFi d’Ethereum et la rapidité d’exécution de Solana au sein de pools communs. Grâce à des protocoles de vérification à confiance minimisée, les transactions inter-chaînes s’effectuent par règlement atomique direct, éliminant ainsi les risques et les frictions habituellement associés au wrapping d’actifs.

De l’espace à la blockchain : Le grand transfert de liquidités après le repli de SpaceX

L’introduction en bourse de SpaceX le 12 juin dernier avait démarré sur les chapeaux de roue. Proposée initialement à 135 $, l’action a ouvert à 150 $ avant de grimper en flèche, propulsant temporairement la valorisation de l’entreprise au-dessus de géants comme Amazon et Microsoft. Cette ascension fulgurante a d’ailleurs officiellement fait d’Elon Musk le premier trillionnaire de l’histoire, tout en créant une nouvelle vague de millionnaires parmi les premiers investisseurs. Cependant, la pression vendeuse n’a pas tardé à s’installer. Le titre a entamé une correction sévère, reculant de 5 % le 17 juin, puis de 3,6 % le 18 juin, avant de subir un plongeon de 16,4 % pas plus tard qu’hier. En seulement trois séances, l’action a effacé près de 31 % de sa valeur.

Pour les investisseurs particuliers entrés tardivement, la douche est froide. Bien que SpaceX affiche une trésorerie solide de plus de 100,8 milliards de dollars, ses résultats financiers rappellent les défis de l’industrie spatiale, avec une perte nette de 4,9 milliards de dollars en 2025 et une perte supplémentaire de 4,28 milliards de dollars au premier trimestre de cette année. Si les partisans du projet à long terme restent confiants dans le déploiement des services satellites et des lancements, une partie des traders à court terme préfère réallouer ses capitaux vers des actifs numériques à fort momentum.

Ce transfert de liquidités intervient alors que le sentiment général sur les cryptomonnaies reste orienté vers la hausse à moyen terme. L’analyste Poseidon anticipe notamment un retour du Bitcoin vers les 117 000 $ d’ici le début de l’année 2027, renforçant l’attrait pour les solutions d’infrastructure capables de capter cette future vague de croissance.

$BTC is forming a macro bottom. It is going to be so obvious in 2027, but right now, you are too blind to see it. pic.twitter.com/CGfYjfreDM — Poseidon (@CryptoPoseidonn) June 22, 2026

LiquidChain (LIQUID) : L’infrastructure L3 qui supprime les ponts et le wrapping

Pour capter efficacement ces flux financiers, un projet doit offrir plus qu’un simple récit spéculatif. C’est précisément ce que propose LiquidChain (LIQUID) avec sa blockchain de couche 3. En servant de pont d’exécution universel entre Bitcoin, Ethereum et Solana, la plateforme permet aux actifs de chaque réseau d’être représentés de manière vérifiable et fluide. Les développeurs peuvent ainsi concevoir des applications décentralisées complexes fonctionnant en temps réel sur une machine virtuelle haute performance, sans avoir à fragmenter leurs pools de liquidité.

POV: You read the about section on the LiquidChain site. 🔥👁https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/UKD6iXNK8i — LiquidChain (@getliquidchain) June 22, 2026

Pour l’écosystème, les avantages sont immédiats : les traders accèdent à des carnets d’ordres plus profonds et à une exécution plus rapide, tandis que les développeurs déploient leur code une seule fois pour toucher simultanément les utilisateurs des trois plus grandes blockchains du marché.

Le jeton utilitaire LIQUID est au cœur de cette architecture. Avec une offre totale fixée à 11,8 milliards d’unités, sa distribution est structurée pour assurer le développement à long terme, récompenser la communauté et garantir la liquidité sur les plateformes d’échange. Actuellement à l’étape 77 de sa prévente, le jeton est proposé au prix unitaire de 0,01472 $. Face à un objectif d’étape de près de 964 000 $, le projet montre une dynamique impressionnante qui devrait lui permettre de franchir le million de dollars bien avant son listing officiel sur les bourses de premier plan.

Comment participer à la prévente de LiquidChain et maximiser ses rendements

Pour les investisseurs qui cherchent à se positionner tôt, le processus d’acquisition est simple et direct. Il suffit de se rendre sur le site officiel de la prévente de LiquidChain, d’y connecter un portefeuille Web3 non-custodial et de procéder à l’achat. La plateforme prend en charge un large éventail de devises, notamment l’ETH, le BNB, le SOL, l’USDT, l’USDC et le BTC, ainsi que les paiements par carte bancaire pour plus de simplicité.

Une fonctionnalité particulièrement attractive permet aux participants d’acheter et de staker leurs jetons LIQUID au cours d’une seule et même transaction. Durant cette phase de prévente, le protocole propose un taux de rendement annuel (APY) exceptionnel de 1 299 %, offrant une opportunité de croissance passive immédiate.

Pour les utilisateurs mobiles, l’intégration est encore plus fluide via l’application Best Wallet. En téléchargeant l’application gratuitement sur l’App Store d’Apple ou sur Google Play, les investisseurs peuvent retrouver la prévente de LIQUID directement sous l’onglet « Upcoming Tokens » (Jetons à venir) au tarif préférentiel de 0,01472 $, tout en bénéficiant du même APY de 1 299 % pour le staking.

Pour suivre l’évolution du projet, les annonces techniques et les passages d’étapes de la prévente, la communauté peut rejoindre LiquidChain sur X ou s’abonner au canal Telegram officiel.

Visiter la prévente de LiquidChain