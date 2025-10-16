Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

ドージコイン 今後は市場の不確実性が続く中でも月足チャートに隠れた強気パターンが浮かび上がっている。直近24時間で取引高が36％減少したにもかかわらず、価格は約3％上昇した。CoinMarketCapのデータによると、長期構造は依然としてカップ・アンド・ハンドル型（強気継続パターン）を維持し、数年内に2ドル（約310円）到達を示唆している。

$DOGE feeling bullish. After breaking out of both major and minor downtrend lines, Dogecoin retested these areas. This area also coincides with the resistance line of the cup and handle formation.

カップ・アンド・ハンドル型の継続

ドージコインの月足構造は堅調で、直近の下落局面では対数フィボナッチ0.382水準まで調整した後、0.618水準の0.20ドル付近で反発した。このゾーンが主要サポートとして機能し、パターンの対称性を維持している。

Hidden Bullish Secret: Cup & Handle Intact Amid Chaos!

In the wake of last week's altcoin bloodbath, most eyes are on the fear—but zoom out on DOGE's monthly chart, and a massive cup-and-handle pattern (forming since…

カップ形成は2021年の高値0.73ドル（約113円）から2022年の底値を経て、2023年から2024年の反発により完成した。その後のハンドル形成は0.15～0.30ドルの範囲で推移している。ネックラインとなる0.48ドルを突破すれば、このパターンが正式に発動し、フィボナッチ拡張の目標値は0.90ドル、1.25ドル、さらに1.99ドルに達する見通しだ。

テクニカル指標の分析

月足RSIは約52.5で、モメンタムは中立に近いが上昇余地を残している。MACDヒストグラムも収縮し、強気クロスオーバーが迫っている可能性がある。過去の月足クロスはドージコインの長期上昇相場に先行してきた。

強気シナリオの条件は0.20～0.18ドルのサポート維持であり、終値が0.30ドルを超えると0.48ドルの再挑戦につながる。その先は0.90～1.25ドル帯、さらには2ドル突破も視野に入る。ただし、0.15ドルを割り込むとパターンが無効化され、次の主要サポート0.11ドルへの下落リスクが高まる。

投資家が見落とす視点

短期の値動きに注目するトレーダーが多い一方で、長期チャートは異なる構図を示している。ドージコイン 今後の長期的な持ち合いは2017年や2021年の爆発的上昇前の蓄積局面に似ている。

