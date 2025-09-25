Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

ドージコイン（DOGE）は今年、低ボラティリティのレンジで推移してきましたが、最近の21SharesによるETF関連の動きが市場の関心を再び集めています。

業界筋によれば、複数の暗号資産ETFを手掛ける欧州の資産運用会社21Sharesは、SECに提出した登録書類（Form S-1）を修正し、ドージコインを新しいETFティッカー「TDOG」に含めると発表しました。

このニュースが流れると、ドージコインの価格は一時的に約10%急騰したと、CryptoELITESやcryptojackのデータが示しています。

21Shares ETF申請とドージコインの反応

21Sharesはすでに欧州で多くの暗号資産ETPを提供していますが、TDOGは米国での初のドージコイン商品となります。

CryptoDukeeの速報によると、同社はSECに「Amendment No.1」を提出し、ドージコイン・トラスト（ティッカーTDOG）を追加しました。修正された目論見書には、ドージコインの無限供給特性が強調されており、SECがDOGEを証券ではなく暗号資産として扱っている点が明確になっています。

Okay, maybe you haven't realized what's in front of you.

They're approving the ETF on $DOGE, and it's going to be called $TDOG.

I don't think it's hard to understand that the potential is absurd.

Even before the news broke, everyone was talking about it.

Imagine what will… pic.twitter.com/JGMFuy9sPe — Dukee (@CryptoDukee) September 23, 2025

これらの申請は投資家に強気のシグナルを与え、市場では「ドージコイン 今後」に関する議論が急速に盛り上がっています。

ETF承認とメメコイン市場

2024年に米国規制当局がビットコインやイーサリアムのスポットETFを承認した際、これらの資産は大きな流入と価格上昇を経験しました。

ドージコインも同様のシナリオを描けるのか？その無限供給という特性は制約にもなりますが、機関投資家の資金流入が価格を押し上げる可能性は否定できません。

過去には2021年のソーシャルメディア主導のバブルで600%以上の急騰を経験しており、ETF承認が同様のトリガーとなる可能性も指摘されています。

ドージコイン 今後の価格予測

現状、ドージコインは0.240ドルのサポートレベルで踏みとどまっており、強い反発が期待されています。

テクニカル面では、CobraVanguardの分析によればカップ・アンド・ハンドル型の形成が進行中で、抵抗線0.4846ドルを突破できれば約102%の急騰が見込まれるとのことです。

これは、ドージコイン 今後の強気シナリオを裏付ける重要な要素となります。

まとめと次なる注目点

ETF承認はまだ確定していませんが、21Sharesの動きはDOGEの正統性を高めるものと市場では評価されています。SECの承認が実現すれば、ドージコイン 今後は再びメジャーな投資対象として浮上する可能性があります。

一方で、ユーティリティの欠如やインフレ型の供給は懸念材料です。投資家にとっては慎重なリスク管理が求められます。

