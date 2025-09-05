Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

ドージコインは0.20〜0.22ドルのレンジで激しい値動きを繰り返している。投資家は強い上昇要因を待ち望んでおり、その中心にあるのがETF承認の可能性だ。分散型予測市場Polymarketでは、スポットドージコインETFの承認確率が94％に跳ね上がり、価格反転への期待感が高まっている。

過去の強気相場との比較

ドージコインは直近のアルトコインラリーで出遅れていたが、アナリストは過去の強気相場と同じパターンが形成されていると指摘している。著名トレーダーのTrader Tardigradeは、ドージコインが底値圏を固め、大規模な放物線上昇に向けて準備を整えていると分析した。もし2017年や2021年と同じ軌跡をたどれば、価格は10ドルまで上昇する可能性もある。

マイニングと機関投資家の動き

ファンダメンタル面でもポジティブな材料が増えている。ナスダック上場企業Thumzup Mediaは、DogeHash Technologiesを買収し、2,500台の稼働リグに加えて1,000台を追加導入し、合計3,500台のドージコインマイニングリグを運用する計画を明らかにした。さらに同社は5,000万ドルの資金調達を完了し、ドージコイン分野における強力なプレイヤーとしての地位を築こうとしている。

ドージコインETF承認確率94％

ETFの動きも加速している。資産運用会社Rex SharesはRex-Osprey DOGE ETFの申請を米SECに提出しており、早ければ来週にもローンチされる可能性がある。このニュースを受けて、Polymarket上でのETF承認確率は94％に上昇した。これがドージコイン価格の大きな転換点となる可能性がある。

Looks like Rex is going to launch a Doge ETF via the 40 Act a la $SSK next week based on below tweet combined w how they just filed an effective prospectus. Doge looks like first one to go out, but the pros also includes on there are Trump, XRP and Bonk so poss those too at some… https://t.co/svyAFLB8Q3 — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 4, 2025

Maxi Dogeが提供する新たなチャンス

一方で、ドージコインブームに乗じて新たな注目を集めているのが「Maxi Doge（MAXI）」だ。既に180万ドル以上を調達し、短期間で200万ドル突破を目指している。ステーキングでは最大169％の年利が提供され、早期投資家にとって魅力的なリワードとなっている。

Maxi DogeはEthereumネットワーク上で展開されるミームコインで、2025年の主要候補として期待されている。公式サイトにアクセスしてウォレットを接続すれば、暗号資産や銀行カードで簡単に参加できる。ドージコイン 今後の強気展開に注目する投資家にとって、Maxi Dogeは次なる大波に乗るチャンスを提供する。

