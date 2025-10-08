Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

ドージコイン 今後の見通しは強気を維持している。第3四半期に価格がほぼ2倍となり、9月13日時点で約0.26ドル（約39円）に安定した。歴史的にミームコインが急騰する月「Uptober」に入り、ドージコイン（DOGE）がさらに上昇する可能性に注目が集まっている。

市場心理はおおむね強気で、一部のアナリストはDOGEが今月中に1ドル（約150円）を突破する可能性を示唆している。シバイヌ（SHIB）やボンク（BONK）、フロキ（FLOKI）などの他のミームコインも週単位で上昇を続けており、特にフロキは33％高を記録した。この勢いがMaxi Doge（MAXI）のプレセールにも波及し、資金調達額は300万ドル（約4億5000万円）に迫っている。

以下では、ドージコイン 今後の強気要因を3つの視点から分析し、ETF市場の影響や決済拡大、そしてMaxi Dogeとの関係を掘り下げる。

1．ウォール街でDOGE ETFが始動

ドージコイン 今後を後押しする最大の要因の一つが、米国で9月18日に上場したREX-Osprey Dogecoin ETF（DOJE）の登場だ。ビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）のETFは既に市場で成功を収め、合計2,000億ドル規模の価値を生み出してきた。

My over/under got destroyed in the first hour of trading as $DOJE already posting nearly $6m in volume. That's shockingly solid.. Most ETFs trade under $1m on Day One. https://t.co/wjAIowq7NW pic.twitter.com/7z22WIKPy0 — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 18, 2025

DOGEは上場前の1週間で13％上昇し、上場直後に一時24％下落したが、その後はV字回復を見せた。ブルームバーグのETFアナリスト、エリック・バルチュナス氏は、DOJEの高い出来高がウォール街全体の関心の高さを示していると指摘した。

DOJE自体も9月25日の安値から約18％上昇しており、今後さらに関心が高まる可能性がある。テクニカル分析でも、DOGEがUptober中に1ドルに到達するシナリオが支持されている。

$DOGE is ready to $1 from the bullish move that's about to hit If you observe from the chart, whenever it is retested on the MA, a huge bullish move follows. pic.twitter.com/icUPQv07r7 — Mikybull 🐂Crypto (@MikybullCrypto) October 7, 2025

REX-OspreyのETF導入により、ミームコインの代表格であるドージコインは機関投資家が参入しやすい環境を得た。これにより大規模な資金流入が起きる可能性があり、1ドルはむしろ控えめな目標と見られている。

2．ミームコイン・スーパーサイクルが加速

ドージコイン 今後におけるもう一つの重要な追い風は、ミームコイン市場全体の成長だ。

仮想通貨アナリストのムラド・マフムドフ氏は昨年9月のToken2049カンファレンスで「ミームコイン・スーパーサイクル」理論を提唱した。この理論は、ミームコインのコミュニティそのものが価値を持ち、将来的にビットコインやイーサリアムを上回る評価を得る可能性があるとするものだ。

当初は懐疑的な見方も多かったが、現在ミームコイン市場の時価総額は約753億ドル（約11兆円）に達しており、1年前の380億ドルからほぼ倍増した。ムラド氏自身も7月時点で約6,800万ドル（約102億円）の含み益を得ているとされる。

このスーパーサイクルが続く限り、ドージコインは市場全体の上昇モメンタムを享受することになる。

3．DOGE決済の普及が進行

ドージコイン 今後の成長を支えるもう一つの要素は、DOGEを使った決済の拡大だ。

ビットコインは本来「ピア・ツー・ピアの電子現金」を目指していたが、現在では手数料の高さやネットワーク混雑により小規模決済には不向きとなっている。

一方、ドージコインの取引手数料は平均0.10ドル（約15円）未満で、ビットコインの1ドル以上を大きく下回る。この低コストがDOGEの決済利用を押し上げている。

現在、世界で3,000社以上の企業がDOGE決済に対応しており、その採用ペースはビットコインを上回っている。この傾向が続けば、ドージコインの需要と価格はさらに上昇する見通しだ。

一方で、一部の投資家はすでにMaxi Doge（MAXI）のプレセールに注目している。DOGEが1ドルに達しても4倍程度の上昇にとどまるのに対し、MAXIは100倍のリターンが期待されているためだ。

Maxi Dogeプレセールは500万ドル突破なるか

ドージコイン 今後の強気トレンドが続く中で、Maxi Dogeも注目を集めている。DOGE、SHIB、BONK、FLOKIといった主要ドッグ系コインはいずれも「ユーティリティ重視」に転換し、単なるジョークを超えた存在となった。

Maxi Dogeも同様で、ボディビルダー風のDogeマスコットを前面に打ち出しながらも、実用的なエコシステムを構築している。プレセールではすでに300万ドル以上を調達し、ステーキングによって最大121％の年利が得られる仕組みを導入している。

トークン生成イベント（TGE）後には、取引大会やROIリーダーボードなど、コミュニティ参加型の機能を展開予定だ。また、1000倍レバレッジの取引ペアを提供するため、先物取引所との提携も進めている。

アナリストのCrypto Tech Gaming氏は、MAXIを「100倍銘柄」として高く評価しており、現行価格の0.000261ドル（約0.04円）は割安と見ている。プレセール終了時には500万ドル（約7億5000万円）を突破する可能性もあり、ドージコインの上昇とともにQ4の最大の注目銘柄となるだろう。