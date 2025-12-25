Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

ドージコイン 今後の価格動向を占う上で、0.138ドル（約22円）が重要な分岐点として市場関係者の注目を集めている。

同通貨は直近の取引で0.13ドル付近の支持帯で推移しており、明確なボラティリティは見られていない。

市場では、急激な値動きよりも確認を待つ姿勢が広がっている。

暗号資産アナリストのCrypto GVRなどは、0.138ドルの回復が強気構造を取り戻す鍵になると指摘する。

$DOGE look juicy here, more room for rally. After weeks of downside and chop, price making clean inverse head & shoulder. This is the first time in a while DOGE has actually stopped making lower lows. Neckline is clear. Acceptance above it opens door for a move toward 0.15… pic.twitter.com/mUWm3Vgf4A — Broke Doomer🔺 (@im_BrokeDoomer) December 23, 2025

ドージコイン 今後を左右する高時間軸での0.138ドル

テクニカルアナリストのケビンは、ドージコインが高時間軸で0.138ドルを回復する必要があると述べている。

一時的な日中上昇では不十分で、3日足や週足での終値確定が重要だと分析する。

A reclaim of .138 for #Dogecoin on 3D-1W closes would put it back above the macro .382 and the 200W SMA. This would be a major positive and could would likely be in tandem with #BTC reclaiming the 88K-91K zone which needs to happen. For now #DOGE continues to mingle around in… pic.twitter.com/XMTgF3AWfU — Kevin (@Kev_Capital_TA) December 22, 2025

この水準は、長期チャートにおけるフィボナッチ・リトレースメント（過去の値動きから反発水準を測る指標）の0.382と一致する。

さらに、200週単純移動平均線（長期トレンドを示す代表的指標）とも重なっている。

ドージコイン 今後と積立ゾーンとしての現在地

ケビンは、現在の価格帯を「ドルコスト平均法ゾーン」と位置付けている。

これは主要な支持線付近で価格が圧縮され、底固めか下落継続かを市場が判断する局面を指す。

このような動きは、市場全体の方向感が定まらない局面で頻繁に見られる。

ドージコイン 今後も、外部環境の影響を受けやすい状況が続いている。

過去の値動きとRSIが示す判断領域

0.138ドルは、ドージコインの直近の価格推移でも重要な役割を果たしてきた。

11月には同水準が支持線として機能していたが、下抜け後は緩やかな下落局面に入った。

さらに遡ると、2022年以降の週足RSI（相対力指数：買われ過ぎ・売られ過ぎを測る指標）に共通した傾向が見られる。

RSIが40を下回る局面はこれまで5回あり、その都度価格は安定後に反発している。

この点から、0.143ドルから0.127ドルのレンジが重要な判断ゾーンとされている。

同レンジ内を維持する限り、長期的な強気シナリオは崩れていないと分析される。

ビットコイン動向がドージコイン 今後に与える影響

ドージコイン 今後の値動きは、ビットコイン（BTC）の動向とも密接に連動している。

ケビンは、DOGEが0.138ドルを回復する局面では、BTCが8万8000ドル〜9万1000ドル（約1370万〜1410万円）へ戻す可能性があるとみる。

一方、ビットコインは10月中旬以降、4時間足の主要移動平均線で上値を抑えられている。

BTCの明確な回復が見られない限り、ドージコインにも上値圧力がかかりやすい状況が続く。

現時点で、ドージコインは明確な崩れも回復も見せていない。

市場は引き続き、0.138ドルを再び奪回できるかどうかに注目している。

