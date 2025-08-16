Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

ドージコイン 今後（DOGE）は再び上昇し、強気のテクニカルシグナル、ホエール（大口保有者）による蓄積、そして世界的に有名なミームコインが待望の1ドルに到達する可能性への楽観的な見通しが後押ししている。

今回のラリーはトレーダーやアナリストの関心を呼び起こし、テクニカル指標と投資家のセンチメントが一致している。イーロン・マスクの影響力がドージコインの物語に引き続き存在する中、市場関係者はこの勢いが近年最大級のミーム駆動ラリーにつながるかどうかを注視している。

DOGEの価格動向とテクニカル分析

ドージコイン（DOGE）は今週、新たな強さを示し、1日で約7.48％上昇し、2025年8月14日時点で0.2524ドルで取引された。テクニカル指標は典型的な「ゴールデンクロス」—50日移動平均線が200日移動平均線を上回るパターン—が形成されたことを示しており、これは大幅な上昇を予告するサインとされる。アナリストのクリスは、このシグナルにより300％の上昇、最終的に1ドル到達の可能性があると述べている。

短期的な抵抗線を突破した最近のラリーに加え、取引量の増加はさらなる上昇の土台を築く。テクニカルチャートによれば、DOGEは0.218ドルと0.202ドルのフィボナッチ・リトレースメントゾーンで反発しており、売り圧力を吸収して1ドルに向かう反発の助けとなる可能性がある。

アナリストの予測：1ドルは現実的か？

アナリストは慎重ながらも楽観的だ。ゴールデンクロスが維持され、流動性の高い市場環境が続く場合、ドージコインは来年中に1ドルを突破する可能性がある。あるチャート予測では、0.34ドル、0.48ドル、最終的に1.16ドルまでの上昇シナリオが示されている。

ドージコインが0.30ドルの抵抗線を確実に突破すれば、市場はさらに注目を集めるだろう。Galaxy Digitalのリサーチ責任者アレックス・ソーンは、ドージコインは長期的に1ドルを達成し、市場価値は約1,000億ドルに達する可能性があると述べた。

イーロン・マスクとミーム駆動の勢い

ドージコイン予測における主要な要因の一つはイーロン・マスクである。2021年の彼のツイートは当時800％の急騰を引き起こし、政府機関関連のDOGEプロジェクトから距離を置いた後でも、マスクの再びの関心はDOGEの勢いを再燃させる可能性がある。

さらに、マスクがXなどのプロジェクトにミームベースのテーマを組み込む動きは、ドージコインの文化的関連性を高め、ラリー予測を後押ししている。

注意点：過去の動向とボラティリティ

しかし、全ての動きが上向きとは限らない。過去のデータによると、ドージコインは以前のサイクル後に最大66.7％下落したことがある。アナリストは、1ドルへの持続的な上昇には、ビットコインやイーサリアムなどの暗号市場全体の勢いと、好ましい流動性環境が必要であり、それらは保証されていないと警告している。

短期的な予測では、週末までに0.3176ドル程度までの上昇にとどまる可能性があり、投機的楽観とチャートベースの現実のギャップを示している。

総括

ドージコインの価格予測では、ゴールデンクロスやホエール活動により短期的な勢いが強調される。DOGEが1ドルに到達するというアナリストの見解は、テクニカル指標だけでなく、マクロ市場の動向、暗号市場の流動性、そしてマスク主導の暗号文化に基づいている。

この交差点により、オンチェーンでのサポートとミームベースの熱意が重なり、通常の投機的上昇よりも強力なラリーシナリオとなる。

Maxi Doge（MAXI）：ドージコインに続く次なる爆発的チャンス

