ドージコインは直近24時間で約10％上昇し、大口投資家による大量取得が確認された。暗号資産市場全体の回復基調も重なり、短期的な強気ムードが強まっている。

市場データによると、クジラ（大口保有者）は24時間で2億2000万DOGEを新たに取得した。この動きと同時に取引量も急増し、ドージコインへの関心が再び高まっている。

ビットコイン（BTC）が8万9000ドル（約1330万円）を突破し、イーサリアム（ETH）も3000ドル（約45万円）付近まで上昇したことが、市場全体の追い風となった。こうした環境下で、ドージコイン 今後の価格動向に注目が集まっている。

クジラの買い集めが市場心理を押し上げる

オンチェーンデータを追跡する市場分析サービスによれば、大口ウォレットによるDOGEの取得量は短期間で急増した。価格上昇と取引高の拡大が同時に起きており、数週間続いていた停滞相場からの転換点とみられている。

BREAKING: 🔥 🐕 Whales purchased over 220 million $DOGE (Dogecoin) in the last 24hrs. pic.twitter.com/WHY6tIyPG5 — CEO (@Investments_CEO) January 2, 2026

大口投資家の参入は、市場への信頼回復を示すサインとされる。特に主要暗号資産が同時に上昇している局面では、リスク選好の回復を示唆する動きとなる。

現時点では、クジラの需要がこの上昇を持続させるかどうかが焦点だ。アナリストは今後もオンチェーン指標と出来高の推移を注視している。

ドージコイン、0.15ドルを視野に短期主導権を回復

執筆時点でドージコインの価格は0.132ドル前後で推移している。4時間足チャートでは反発が確認され、短期的な上昇トレンドが形成されつつある。

MACD（移動平均収束拡散手法：トレンドの強弱を測る指標）はプラス圏に転じ、ヒストグラムもゼロライン上で拡大している。

RSI（相対力指数：買われ過ぎ・売られ過ぎを示す指標）は70を超えて推移しており、買い圧力の強さを示す一方で、短期的な過熱感も意識される水準だ。

上値の目安としては0.140ドル付近が意識されている。この水準を明確に上抜ければ、次の抵抗線である0.150ドル、さらには0.20ドルが視野に入る。

一方で、0.130ドルを維持できない場合は0.120ドルまでの調整も想定される。さらに下落した場合、0.110ドル付近が主要な需要ゾーンとして意識されそうだ。

ドージコイン 今後の値動きは、クジラの動向と市場全体の地合いが引き続き重要な判断材料となる。

ドージコイン 今後に連動する動き Maxi Dogeがミーム市場で注目集める

ミームコイン市場で存在感を高める新興プロジェクトとして、Maxi Doge（MAXI）が投資家の関心を集めている。

ドージコイン 今後の価格動向と連動する形で、関連ミーム銘柄への資金流入が加速している状況だ。

Maxi Dogeは、高いボラティリティとコミュニティ主導の拡散力を特徴とするミームコインで、短期的な価格変動を狙う投資家層から注目されている。

現在、Maxi Dogeは初期段階のプレセールを通じて流通量を拡大しており、将来的な取引所上場を見据えた戦略の一環とみられている。

