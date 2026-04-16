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Jeudi 16 avril 2026 – Le marché des meme coins retrouve un peu d’élan, et Dogecoin en profite.

Le token évolue depuis plusieurs semaines juste sous les $0.10, un seuil psychologique que les traders suivent de près, après une hausse de 3.5% sur les dernières 24 heures jusqu’à $0.098 avant un léger repli ce matin.

Dans le même temps, la capitalisation du segment se maintient autour de $31.62 milliards, signe que l’intérêt spéculatif reste bien présent.

Cette configuration remet DOGE au centre de l’attention, mais elle pousse aussi une partie du marché à regarder au-delà des grandes capitalisations.

C’est notamment le cas de Maxi Doge (MAXI), une prévente qui a déjà attiré $4.73 millions depuis son lancement au T3 de l’an dernier et qui semble désormais en bonne voie pour franchir le cap des $5 millions dans les prochaines semaines.

Pour les investisseurs particuliers, le contraste est simple à lire: d’un côté, DOGE tente de récupérer un niveau technique majeur; de l’autre, MAXI cherche à prolonger sa dynamique de collecte avec une proposition plus agressive, centrée sur le staking immédiat, la communauté et une identité de marque taillée pour les traders de meme coins.

Dogecoin revient au contact d’un niveau que le marché attend depuis février

L’évolution récente du prix de Dogecoin reste fidèle au profil du token: volatile, très sensible au sentiment de marché, mais toujours capable d’attirer des volumes lorsque l’attention revient sur les meme coins.

Depuis février, DOGE n’a pas réussi à installer durablement une cassure au-dessus de $0.10. Pourtant, la progression graduelle des derniers jours l’a de nouveau ramené à portée de cette zone.

Le ton s’est aussi amélioré dans la communauté à mesure que le marché crypto s’est stabilisé. Plusieurs observateurs techniques évoquent une dynamique plus saine sur les graphiques quotidiens et hebdomadaires, ce qui alimente les anticipations d’une possible sortie haussière si le seuil des $0.10 cède enfin.

Hier sur X, le chartiste Trader Tardigrade a mis en avant un signal surveillé par les traders techniques: selon lui, le RSI hebdomadaire de DOGE « se resserre à l’intérieur d’un triangle contractant », une structure qui pourrait préparer une cassure.

Son scénario long terme évoque même un potentiel jusqu’à $1.40 si le mouvement se déploie pleinement.

$Doge/weekly#Dogecoin RSI is tightening inside a contracting triangle and it’s at the apex— breakout looks imminent. If it breaks clean, expect a fast, explosive move and a real shot at a moon run. 🚀 pic.twitter.com/vAjLNJDUHh — Trader Tardigrade 🧬 (@TATrader_Alan) April 15, 2026

Cette lecture a rapidement circulé sur les réseaux sociaux et a renforcé les spéculations autour d’un retour au-dessus de $0.10, voire d’une extension plus marquée dans les semaines à venir.

Pourquoi une partie des flux spéculatifs se tourne déjà vers Maxi Doge

Quand un actif aussi suivi que DOGE se rapproche d’une cassure, une partie du capital cherche souvent un profil encore plus offensif ailleurs dans le secteur. C’est l’un des ressorts qui soutiennent actuellement la prévente de Maxi Doge (MAXI), un projet qui joue pleinement la carte de la culture degen et de l’énergie communautaire.

Son univers de marque est volontairement excessif: un Shiba Inu bodybuildé, un levier 1000x poussé au maximum, des Red Bull, des suppléments « MAXITREN » et une obsession assumée pour les graphiques. L’idée est claire: se positionner comme un meme coin pensé pour les traders qui recherchent intensité, volatilité et narration forte.

Mais le projet ne se résume pas à son habillage. Sa prévente repose sur une mécanique simple: 40% de l’offre totale sont réservés aux premiers acheteurs, tandis que les tokens MAXI peuvent être stakés immédiatement dans le pool natif du projet, avec un APY dynamique pouvant atteindre 66%. À ce stade, la levée dépasse $4.737 millions, pour un prix actuel de $0.00028130 par token.

There's only 1 memecoin on my mind. pic.twitter.com/sFXHM0Zb9N — MaxiDoge (@MaxiDoge_) April 10, 2026

La feuille de route ajoute plusieurs éléments destinés à maintenir l’intérêt: concours de ROI avec récompenses pour les meilleurs performers, partenariats avec des plateformes de futures, et création d’un « Maxi Fund » consacré aux efforts marketing et à la liquidité. Avec des listings DEX et CEX prévus après la prévente, le projet cherche à cocher les cases que le marché regarde avant les premiers échanges.

Le prochain repère à surveiller: 5 M$ pour MAXI, 0,10 $ pour DOGE

Le point intéressant pour les investisseurs est que les deux actifs se trouvent à proximité d’un seuil symbolique. Pour Dogecoin, il s’agit de reconquérir durablement les $0.10. Pour Maxi Doge, c’est le passage au-dessus des $5 millions levés. Ces niveaux ne racontent pas la même histoire, mais ils servent tous deux de test de momentum à court terme.

Si DOGE confirme une cassure, cela pourrait redonner de la vigueur à l’ensemble du segment des meme coins. Si MAXI continue sur son rythme actuel, la prévente pourrait capter encore davantage d’attention avant ses prochains paliers de prix. C’est précisément ce type de configuration qui attire les traders particuliers en quête de rotation rapide entre actifs déjà établis et nouvelles narratives.

Comment acheter MAXI et démarrer le staking

Pour ceux qui souhaitent se positionner sur MAXI, le processus reste direct. Il suffit de se rendre sur le site officiel de la prévente, de connecter son wallet, puis d’acheter avec ETH, BNB, USDT ou USDC. Une option par carte bancaire est également proposée pour simplifier l’accès.

L’achat peut aussi se faire via Best Wallet, accessible gratuitement sur l’Apple App Store et Google Play.

Une fois les tokens acquis, les détenteurs peuvent les staker pour accéder au pool de récompenses du projet. L’APY de staking actuel tourne autour de 66%, un argument mis en avant pour séduire les traders qui cherchent à combiner exposition au prix et rendement passif en amont des listings.

Pour suivre les mises à jour, suivez Maxi Doge sur X et rejoignez le groupe Telegram du projet.

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