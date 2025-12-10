Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Нов токен с тематика на куче на име Dogi (DOGI) току-що влезе силен режим с масивен скок от 1 320% само за изминалите 24 часа. Докато търговците обаче преследват вчерашната промяна, някъде в ъгъла, меме койн с различно куче получава цялото внимание. Това е Maxi Doge (MAXI).

Предпродажбата на Maxi Doge вече е достигнала над $4.3 милиона, което я поставя на почти една пета от общата пазарна капитализация на DOGI, преди дори MAXI да стартира. Ранните инвеститори явно виждат това като голяма възможност за 2025 г., а импулсът на финансирането не показва признаци на забавяне.

Текущият кръг от предпродажба изтича след 11 часа, след което цената на токена ще се увеличи над текущата от $0.0002725.

Всеки, който иска да влезе на най-ниското възможно ниво, трябва да направи бърза инвестиция, преди следващият етап на финансиране да започне.

DOGI напомни на всички защо койните с облик на куче все още са лидери

Секторът на меме койните направи отскок във вторник, качвайки се с 1.6% от ниво на понеделник, но подсекторът с тематика на кучета открадна шоуто с по-силен скок от 2.7%.

Сред изпъкващите играчи беше DOGI, който, както се спомена по-рано, експлодира с 1 320% през нощта, игнорирайки всички нервите на пазара около коментарите на Фед от днес и сряда.

DOGI се позиционира като първия DRC-20 токен в блокчейн Dogecoin (DOGE), чиято кодова база в крайна сметка произтича от Litecoin.

За разлика от DOGE обаче, който спадна с 1.3% през същия период, DOGI достави вида неочакван тласък, който само меме койните могат да произведат.

Това не е първият момент на DOGI под светлината на прожекторите. Той достигна пазарна капитализация от $41 милиона по време на лудницата с меме койни миналата година, само за да избледнее стабилно през Q2 и Q3 тази година, с цени, които останаха потиснати от април нататък.

Волатилността се върна само през октомври, и сега, с най-новата си ерупция, DOGI има над $25 милиона пазарна капитализация и проблясва оттенъци от предишния си импулс.

Това са моментите, които напомнят на всички защо меме койните остават лидери на пазара. Това е един случаен ход от пренебрегнат токен, и позицията може внезапно да се учетвори. Това е адреналиновата инжекция, която поддържа деген културата жива.

Но колкото и див да е пробивът на DOGI, има едно хиперзаредено куче, което все още чака зад кулисите, броейки минутите до старта – Maxi Doge, токенът, който настоява да надмине всеки друг кучешки койн с 1 000x.

Навлиза нов играч в света на меме койните

Maxi Doge бързо става това, което много инвеститори виждат като следващия DOGE – или може би дори по-шумната версия, ушита по мярка за текущата пазарна среда.

Защото докато Dogecoin сега е приятното лице на меме койн ETF-и и дори се предлага от Charles Hoskinson като потенциална валута на X в предложение, насочено към Elon Musk, Maxi Doge остава верен на това, което DOGE загуби през годините. Това е вълнението от подкрепа на аутсайдер и помпане му до забрава.

Това е същият инстинкт, който вероятно накара DOGI да експлодира днес вместо DOGE. Но не се лъжете, пазарът не е носталгичен, той просто търси следващата голяма работа.

И Maxi Doge пасва на тази роля по най- буквалния начин: 240-фунтово, Baki Hanma-ниво Shiba Inu, предназначено да се извисява над всеки копи-пейст меме койн в арената.

Всъщност, този облик не е случаен. Той е цялата теза на кучешки токен, предназначен да бъде далеч по-лесен за инвеститорите да се сплотят зад него в сравнение с все по- институционализирания DOGE.

Всичко в проекта е проектирано за излагане, което вероятно е причината предпродажбата му вече да е привлекла достатъчно капитал, за да съперничи на пазарната капитализация на DOGI, въпреки че все още е в една от най-актуалните предпродажби.

