Rast Ethereum a Binance Coin (BNB) je v posledných hodinách najhorúcejšou témou na trhu s kryptomenami. No spolu s rastúcim záujmom investorov a pozitívnymi technickými ukazovateľmi sa črtá otázka, ktorý altcoin môže byť ďalší na rade?

Objaviť perspektívny altcoin

Podľa analytika Gerta van Lagena sa Ethereum nachádza v záverečnej fáze masívneho býčieho trendu. Tvrdí, že ETH vykazuje podobný grafický vzor s Dow Jones indexom z 80. rokov. Ide o tzv. „expanding diagonal“ vzor, ktorý historicky podporoval silné obdobie rastu. Len v období november 2022 a február 2024 Ethereum zaznamenalo nárast o 245 %.

Zdroj: gertvanlagen.substack.com

ETH sa momentálne nachádza uprostred tohto vzoru, pričom od marca opäť postupne rastie. Van Lagen predpokladá, že by mohol dosiahnuť úroveň 8 000 $ do začiatku roka 2026. Navyše podľa Elliottovej vlnovej teórie sa ETH nachádza v piatej vlne, tzv. „blow-off” fáze, ktorá býva najvolatilnejšia a často prináša prudký cenový rast.

Aktuálne sa pozornosť investorov upriamuje na hladiny rezistencie medzi 3 900 $ a 4 150 $. Ich prelomenie môže otvoriť cestu k rastu na úroveň 7 150 $. Očakávané zníženie úrokových sadzieb v USA a pokračujúce prílevy do ETF fondov tiež výrazne znižujú riziko poklesu.

Ethereum si zároveň udržiava silnú technickú podporu aj na dennom grafe, keď kĺzavé priemery za 100 a 200 dní vykazujú býčí kurz. RSI tiež ostáva vo vysokých hodnotách, čo síce značí silné nákupné momentum, no zároveň existuje riziko prehriatia. Udržaním sa nad 3 700 $ však ETH potvrdzuje, že kupujúci ostávajú dominantní.

Najvyššiu hodnotu za posledné roky tiež dosiahol open interest na burzách, a to vyše 27 miliárd $. Takáto hodnota poukazuje na narastajúcu špekulatívnu aktivitu. Napriek tomu zostávajú údaje z trhu na primeranej úrovni, čo znamená, že ešte nedosiahol fázu najväčšej eufórie.

Obchodníkov a investorov ohúril svojimi trhovými výsledkami aj natívny coin kryptoburzy Binance, BNB. Ten totiž prekonal svoje historické maximum a dosiahol cenu 855 $, čím sa vyšvihol na piate miesto podľa trhovej kapitalizácie. Tento nárast prišiel po niekoľkodňovom ochladení trhu, ktorý však sprevádzal prudký nárast objemu obchodovania, a to až o 75 %. V reálnych číslach šlo o viac než 3,25 miliardy dolárov.

Dôležité pre ďalší vývoj ceny BNB je, že aj dnes vykazuje stabilný rast podporený inštitucionálnym záujmom. Napríklad spoločnosť Windtree Therapeutics oznámila zámer akumulovať BNB ako súčasť svojej treasury stratégie, s plánom zvýšiť ich alokáciu až o 700 miliónov dolárov. Reálnu hodnotu tokenu zvyšuje aj rastúci vývoj na blockchaine BNB Chain, vrátane dApp integrácie a technických vylepšení.

Analytici pri analýze ďalšieho vývoja BNB poukazujú najmä na stúpajúci open interest, ktorý prekročil 1,62 miliardy dolárov. RSI sa však dlhodobo drží v prekúpených hodnotách, čo môže vyvolať dočasnú korekciu. Napriek tomu zostáva sentiment optimistický, pričom cieľom nasledujúcich pohybov je pásmo odporu medzi 880 $ až 900 $. V prípade, že sa býkom podarí tento level prelomiť, môžeme byť svedkami ďalšieho historického maxima.

Zdroj: crypto_joe

Okrem technických faktorov zohráva úlohu aj rastúca adopcia BNB. Token slúži ako primárny výmenný prostriedok pre celú Binance ekosystém. Zastrešuje všetko od poplatkov, cez staking, až po účasť na DeFi a NFT. Rovnako aj jeho využitie v platobných bránach, ako je Binance Pay, robí z BNB praktický nástroj s každodennou hodnotou.

Makroekonomické faktory, ako zvýšený prílev kapitálu do altcoinov, ďalej podporujú pozitívne očakávania. Odborníci upozorňujú, že ak sa trend inštitucionálnych nákupov udrží, môžeme byť svedkami prelomenia 900 dolárovej hranice a následného posunu vyhliadok smerom k cene 1 000 $. To by mohlo pridať ďalších 20 miliárd k trhovej kapitalizácii a ešte viac upevniť BNB v opozícii kľúčového digitálneho aktíva.

Popri pozitívnych číslach Etherea a Binance Coinu vrátili na rastovú vlnu aj meme coiny, ktoré sa znovu blížia k hranici 80 miliárd. Pochopiteľne sa tak zvyšuje záujem aj o nástroje, ktoré dokážu meme coin príležitosti včas identifikovať.

Práve tu vstupuje do hry Snorter Bot Token (SNORT), obchodný bot postavený na blockchaine Solana a sociálnej platforne Telegram. Tím Snorter ho vytvoril s cieľom zachytiť odhaliť ďalšie PEPE, SHIB alebo BONK skôr, než sa dostanú na radar veľkých kryptoobchodníkov.

Zdroj: snorterbot.com

Na rozdiel od väčšiny botov fungujúcich na Ethereum, Snorter ťaží z extrémnej rýchlosti a nízkych nákladov Solany. S exekučnými poplatkami pre držiteľov tokenu SNORT len 0,85 % ide o ideálnu možnosť pre vstup do nových projektov. Vďaka vlastným nástrojom totiž dokáže zachytiť vytvorenie liquidity poolu v reálnom čase, teda ešte skôr, než sa objaví na rôznych DEX trackeroch.

Ide napríklad o Fast Sniper Mode, ktorý umožňuje okamžité nákupy v milisekundách po zalistovaní tokenu na burzy Raydium alebo Jupiter. Okrem toho ponúka aj ochranu pred honeypotmi, MEV botmi a podporuje copy trading, teda funkciu, ktorá umožňuje automaticky sledovať obchody najúspešnejších kryptopeňaženiek.

Prepracovaný whitepaper a schopnosti tohto meme coinu mu zabezpečili vyzbieraný kapitál vo výške 2,5 milióna dolárov. Predpredaj však stále prebieha, preto sa táto hodnota stále zvyšuje. Cena za jeden SNORT je tak momentálne 0,0995 $.

Okamžite po zakúpení tokenov SNORT môžete využiť aj stakingové odmeny v aktuálnej výške 168 %. Viac informácií, ako sa zapojiť do stakingu aj predpredaja nájdete na sociálnych sieťach X a Telegram alebo priamo na webovej stránke projektu.

Získať SNORT stakingové odmeny

Editorial Process for bitcoinist is centered on delivering thoroughly researched, accurate, and unbiased content. We uphold strict sourcing standards, and each page undergoes diligent review by our team of top technology experts and seasoned editors. This process ensures the integrity, relevance, and value of our content for our readers.