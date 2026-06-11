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요즘 단기적인 시장 변동성과 가격 소음에 일희일비하지 않는 영리한 고래들과 큰손들의 자금 쟁탈전이 벌어지는 종착지가 있다. 바로 프리세일 모금액 3,280만 달러를 가뿐히 돌파하며 단기 목표치인 3,320만 달러 고지를 저격 중인 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, $HYPER)다.

프로젝트는 비트코인을 단순히 지갑에 모셔두는 자산이 아니라, 프로그래밍이 가능한 초고속 자산으로 진화시키는 비트코인 전용 레이어2 솔루션이다. 비트코인 본진의 타협 없는 무결한 보안성은 그대로 쓰면서 처리 속도를 극대화한 고성능 가상 머신을 장착해 결제나 디파이(DeFi), 디앱(dApp) 생태계에서 비트코인의 발목을 잡았던 한계를 완전히 청산하는 구조다.

비트코인 하이퍼 레이어2의 매커니즘은 매우 영리하다. 옵티미스틱(Optimistic) 롤업과 영지식(ZK) 롤업 기술을 융합해 수많은 거래를 번개 같은 속도로 압축하고, 정기적으로 비트코인 메인 체인(레이어1)에 안전하게 정산하여 투명성과 완결성을 유지한다.

유저들은 해킹 위험이 도사리는 제3자 수탁업체에 내 코인을 맡길 필요가 전혀 없다. 완전히 무신뢰 방식으로 작동하는 내장 브릿지에 BTC를 맡기면, 시스템이 실시간으로 확인해 레이어2에서 마음껏 굴릴 수 있는 자산을 뚝딱 발행해 준다. 이 자산으로 초고속 온체인 애플리케이션을 바닥 수수료로 누비면 그만이다.

비트코인 희소성 내러티브에 맞춰 210억 개 한정판으로 설계된 견고한 토크노믹스에 베팅하려는 투자자들의 자금이 연일 쏟아지는 이유다.

With $HYPER… You know it's always going to be a work of art. ⚡️🔥 https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/4bW6EIq0pm — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) June 10, 2026

오늘 밤 가격 인상 임박… ‘베스트 월렛’ 원클릭으로 36% APY 선점하는 법

현재 비트코인 하이퍼의 프리세일 단가는 토큰당 단 0.0136814달러다. 다가올 정식 거래소 상장 및 토큰 생성 이벤트 전에 가장 저렴한 평단가로 지분을 확보할 수 있는 절호의 찬스다.

게다가 지금 진입하면 메인넷이 론칭될 때까지 마냥 기다릴 필요 없이, 구매 즉시 원클릭으로 스테이킹을 활성화해 36%의 연이율(APY) 보상을 하루하루 복리로 챙길 수 있다. 내 코인이 스스로 복사되는 실질적인 수익 피난처가 열린 셈이다.

토큰 할당 역시 개발과 네트워크 업그레이드에 가장 큰 비중을 두어 장기적인 지속 가능성을 챙겼다.

스마트폰 유저라면 구글 플레이 스토어나 애플 앱스토어에서 무료로 제공되는 베스트 월렛(Best Wallet) 앱을 다운로드하는 것이 가장 매끄럽다. 앱 내의 출시 예정 토큰(Upcoming Tokens) 섹션에 프리세일 플로우가 완벽하게 통합되어 있어 터치 몇 번으로 참여부터 향후 클레임 관리까지 끝낼 수 있다.

물론 공식 비트코인 하이퍼 웹사이트에 접속해 메타마스크 등 기존 코인 지갑을 연결해도 된다. ETH, BNB, SOL, 주요 스테이블코인을 완벽 지원하고 있다.

다음 가격 인상 단계가 불과 몇 시간 앞으로 다가온 지금, 공식 X 계정과 활발한 텔레그램 채널에서 실시간 물량 잔여 상태를 확인하며 지갑을 채워두길 권한다.

개미들의 포지션을 청산한 6월 초 폭락장… 온체인 데이터는 ‘매도세 고갈’ 선언

스마트 머니가 이토록 기민하게 프리세일 시장으로 대피하는 배경에는, 대장주 비트코인의 바닥 다지기와 강력한 반등 신호가 자리 잡고 있다.

선물 시장의 고레버리지 롱 포지션을 무자비하게 박살 내며 차트에 거대한 장대음봉들을 내리꽂았던 6월 초의 공포 장세는 일단락되는 분위기다.

지난 금요일, 6만 달러 지지선마저 깨지자 시장은 패닉에 빠졌지만 비트코인은 보란 듯이 6만 2,000달러 선 위로 기습 반등하며 건재함을 과시 중이다.

5월 중순 최고점을 찍은 이후 지속적으로 고점이 낮아지는 지루한 하향 채널 속에서 쌓여있던 악성 레버리지 거품이 막대한 거래량을 동반한 이번 폭락을 통해 완벽하게 청산된 셈이다.

실제 기술적 지표의 속사정을 들여다보면 흥미로운 단서가 가득하다. 비트코인의 일일 RSI(상대강도지수)는 이미 과거 역사적 사이클에서 ‘하락장의 끝과 매도자들의 완전한 체력 고갈’을 의미했던 극심한 과매도 영역에 깊숙이 발을 담겼다.

반면 장기 상승 트렌드의 생명선이자 강력한 자석 역할을 하는 200일 이동평균선은 현재 7만 8,000달러 바로 위에 떡하니 버티고 있다. 유명 차트 분석가인 슈퍼브로(SuperBro)는 주간 RSI에서 매우 보기 드문 ‘강세 다이버전스’가 구축되고 있다고 짚었다.

$BTC daily and weekly Bears are hoping a daily bear pennant plays out and takes us into the mid 40's, but the confluence of HTF support and bullish RSI divergence on the weekly chart is almost certain to steamroll it. An ideal scenario would be a terrifying sweep of the lows… pic.twitter.com/Kh9LhwilAW — Super฿ro (@SuperBitcoinBro) June 11, 2026

그는 설령 시장이 막판에 늦게 탄 롱 포지션들을 한 번 더 털어내기 위해 5만 8,000달러에서 6만 달러 사이의 구간을 한 번 더 훑고 가더라도, 6월 말 새로운 분기가 시작되기 전 비트코인이 7만 8,000달러 저항선을 향해 쾌속 질주할 수 있는 완벽한 발판이 마련되었다고 분석했다.

매크로의 단기 소음과 장기 우상향 궤적을 분리해 볼 줄 아는 스마트 머니가 비트코인 본진의 안정화 가능성에 베팅하며 비트코인 하이퍼 레이어2 생태계로 무섭게 돌진하는 이유다.

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※ 본 기사는 투자 권유가 아닌 정보 제공을 목적으로 작성되었습니다. 암호화폐 투자는 높은 변동성과 위험을 수반하므로, 투자 전 충분한 조사가 필요합니다.