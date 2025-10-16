Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

イーサリアム 今後は、短期的な売り圧力と強気シナリオのせめぎ合いに直面している。週明けに4.29億ドル規模のETF流出が発生したが、アナリストは依然としてETHの上昇余地に注目している。

4.29億ドルのETF流出、その背景と市場心理

Farside Investorsによれば、今回の流出は金曜日の急落後に発生。しかし過去8日間で累計20億ドル以上の資金流入があったことを踏まえると、多くの投資家は依然として市場に自信を持っていると見られる。

Bitnunixのアナリスト、ディーン・チェンは「複数セッション連続で流出が続かない限り、広範な恐怖を示すものではない」と分析。今回の下落でETHが3,500ドルまで下げたものの、依然として強気センチメントは保たれている。

イーサリアム 今後：レンジ相場からの上放れに注目

ETHは3,900ドルから4,700ドルのレンジで約3か月間推移。このような持ち合い局面は過去にも大規模上昇の前兆となったケースがある。

直近の例では、ETHは2,150ドルから4,750ドルへと125％急騰。その背景は同様のレンジ形成だった。もし今回も同様の展開となれば、ETHは8,000ドル超えの大相場を迎える可能性がある。

ただしテクニカル指標はまだ完全に強気転換を示していない。RSIは14日移動平均線を明確に上抜ける必要があり、さらに4,800ドル突破が強気シナリオの前提条件となる。

投資家心理と市場の回復基調

先週の急落にもかかわらず、投資家の自信は大きく揺らいでいない。むしろ短期的調整を通じて中長期の買い場が意識されている。イーサリアム 今後に対する強気予測は依然として優勢であり、レンジ上抜けが実現すれば爆発的な上昇余地を持つ。

ビットコインハイパー：新たな資金の逃避先

一方で、市場ではビットコインハイパー（$HYPER）が注目を集めている。これはソラナの性能を組み込んだ初のビットコインLayer2であり、手数料削減や高速処理、スマートコントラクト対応を実現。

Hyper Bridgeを通じてBTCを安全に預かり、即時にLayer2トークンとして発行。これによりステーキングやレンディング、DeFiアプリの活用が可能となる。すでにプレセールは2,300万ドルを突破し、需要の高さを裏付けている。

イーサリアム 今後と市場の展望

短期的なETF流出は警戒要因だが、中長期では資金流入が続き、強気シナリオの可能性は十分に残されている。ETHが4,800ドルを突破するか否かが、今後数か月の価格動向を左右する決定的ポイントになるだろう。

Bitcoin Hyper公式ページはこちら