イーサリアム 今後の価格動向は投資家の注目を集めている。現在ETHは4,129ドルで取引されており、年末までに1万ドルに到達するとの強気予測から、5,000ドル程度にとどまるという保守的見通しまで意見が分かれている。

強気派：1万ドル予測を維持するリーとヘイズ

BitMineのトム・リーとBitMEXのアーサー・ヘイズは、2025年末までにイーサリアムが1万ドルに達すると強調している。リーは「ETHは2021年以来レンジ相場で推移しており、ブレイクすれば新たな価格発見の局面に入る」と語った。

ヘイズも同様に強気姿勢を崩さず、両者とも現行水準から142％の上昇が現実的だと見ている。

保守的シナリオ：過去データが示す5,000ドル水準

一方で、CoinGlassのデータによると、イーサリアムの第4四半期平均リターンは約21％。この歴史的パターンを適用すると、年末価格はおよそ5,000ドルとなる。

また、他のアナリストは6,500ドル前後をターゲットとし、過度な強気見通しに慎重な姿勢を取っている。

テクニカル分析：3,800ドルがカギ

ETHは一時4,060ドルのサポートを割り込み、次の注目水準は3,800ドルとなっている。この価格帯は過去にも需要ゾーンとして機能しており、ここを維持できるかどうかが短期的な価格動向を決定づける。

$ETH has lost its $4,060 support level. The next major support level is $3,800, and a failure to hold this will push Ethereum towards the $3,400-$3,600 support zone. Although if ETH is able to reclaim the $4,060 and $4,250 support levels, we could see a good rally. pic.twitter.com/4naEL1s1r8 — Ted (@TedPillows) October 14, 2025

アナリストのナジェジャダは、チャート上に強気構造が現れており、3,910〜3,800ドルのゾーンにフェアバリューギャップとオーダーブロックが重なっていると指摘。この領域を守れば4,550ドルへの反発が期待できる。

$ETH hit the ideal zone for buys and I think it's ready for a trend switch. What does it need? A higher low and then we're off towards new highs. pic.twitter.com/B0Ef0VCBVJ — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) October 14, 2025

また、ETH/BTCペアは0.032まで下落し、これが新たな買い場になると見る声もある。

イーサリアム 今後と新興プロジェクトPEPENODE

イーサリアム 今後の動向が注目される一方で、次の波を狙う新プロジェクトとして浮上しているのが PEPENODE だ。

PEPENODEは分散型ノードインフラを提供する革新的なプロジェクトであり、トークン保有者に安定的なリワードと次世代Web3サービスの利用機会を与える設計となっている。公式サイト（pepenode.io）ではすでにプレセールが進行中で、大きな関心を集めている。

もしETHが次の強気相場の主役であり続けるなら、PEPENODEはその周辺エコシステムを支える存在として位置づけられる可能性がある。

要するに、イーサリアム 今後のシナリオは強気派と保守派の間で割れているが、3,800ドルの防衛が鍵を握る。そして、次の暗号資産トレンドを見据えるなら、PEPENODEのような新興インフラ型プロジェクトにも目を向ける価値がある。