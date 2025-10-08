Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

イーサリアム 今後の見通しは、10月に入り急速に明るさを取り戻している。ビットコイン（BTC）が$126,000の史上最高値を更新し、イーサリアム（ETH）も週間で12％上昇。市場全体に強気のムードが戻りつつある。

9月末の不安定な値動きを経て、市場の勢いは完全に転換した。流動性が再び市場に戻り、主要アルトコインが重要なレジスタンスラインをテストしている。これらの水準突破は新たな上昇トレンドを確定させる重要な要因となる。

では、イーサリアム 今後の上昇はどれほど強いのか。GeminiのAIにETHの価格予測を尋ねた結果、10月中に$6,000へ到達する可能性が示された。

イーサリアムの反発が示す新たな上昇局面

ETHは9月25日に一時$4,000を割り込んだが、その後の反発は急速だった。現在の価格はおよそ$4,600で、過去7日間で約11％上昇している。この回復により時価総額は約5,550億ドルに回復し、24時間の現物取引量も470億ドルに増加。日次で24％の増加は、個人投資家の関心がETHに戻ってきた明確なサインだ。

デリバティブ市場のオープンインタレストも640億ドルまで増加しており、市場参加者が積極的にポジションを拡大していることが分かる。特にETHは現在$4,750付近の主要レジスタンスを突破しようとしており、この攻防が上昇トレンド継続のカギを握る。

イーサリアム 今後の価格予測 – Geminiがハロウィンまでに$6,000を示唆

Geminiの予測によると、イーサリアム 今後のターゲット価格は10月末までに$6,000に達する可能性があるという。AIはこれを単なる楽観的見通しではなく、複数の強力な要因に基づく現実的シナリオとして提示している。

一般的なアナリストは$5,000～$5,500の緩やかな上昇を見込むが、Geminiはこれを「保守的すぎる」と指摘。ETHの現在のテクニカル環境は、価格爆発の準備が整った状態にあると分析する。

AIが指摘する主要な強気要因は以下の通り：

Fusakaテストネットの進展による資本流入

ビットコインの史上最高値更新後の機関投資家によるETHへの資金回転

EIP-1559による継続的な供給削減

Geminiの予測ルートは「ATH（史上最高値）突破 → $5,000付近での調整 → FOMOによる$6,000ブレイク」。このシナリオを、流動性、ポジショニング、市場心理の三要素から“計算された賭け”として位置づけている。

Geminiが注目する次の急騰候補：PEPENODE

Geminiの分析はETHだけに留まらない。新興トークンPEPENODE（PEPENODE）にも注目が集まっている。PEPENODEはWeb3型のブラウザベース・マイニングゲームで、ユーザーは仮想の採掘ノードを設置し、効率を最適化してPEPENODE・Pepe（PEPE）・Fartcoinを報酬として獲得できる。

Geminiが強気姿勢を取る理由は、ETHが機関資金を吸収する一方で、PEPENODEが「MemeFi」セクターの次の波を牽引する可能性があるためだ。

プレセール価格は$0.0010918で、DEX上場後には初週で$0.10～$0.25への上昇、長期的には$0.50到達を見込む。根拠は以下の通り：

「Pepe」ミームの文化的影響力

「Mine-to-Earn」システムによるユーザーエンゲージメント

アップグレード時に70％がバーンされる供給縮小構造

さらに、すでに10億枚以上のトークンがステーキングされ、最大749％APYを生み出している点も需給逼迫を後押しする。現在の資金調達額は約170万ドルであり、ローンチ時の供給不足が価格上昇の起爆剤となる可能性が高い。

最終的にGeminiは、PEPENODEを「ミーム文化 × トークン経済 × 供給制限」が融合する次世代型銘柄と見ている。イーサリアムよりもリスクは高いが、リターンも桁違いになる潜在性を秘めた“ワイルドカード”として注目される。