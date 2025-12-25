Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

イーサリアム 今後の値動きが注目されている。

イーサリアム（ETH）は現在2926ドル（約45万4000円）付近で推移し、過去24時間で約1.1％下落した。

恐怖・強欲指数は24と低水準にあり、市場心理は依然として弱気に傾いている。

価格は主要な支持線を上回っているものの、方向感の乏しい展開が続く。

市場参加者は心理的節目付近での攻防を注視している。

一方で、一部の投資家は初期段階の代替プロジェクトにも関心を移し始めた。

恐怖心理が重しとなるイーサリアム 今後の相場環境

イーサリアムは2930ドル前後で取引され、時価総額は約3529億ドル（約54兆7000億円）となっている。

24時間の取引高は約336億ドル（約5兆2000億円）で、変動率は3.9％と中程度だ。

直近24時間の値幅は2911ドルから2979ドルにとどまった。

この値動きは、狭いレンジでの横ばい推移を示している。

サイクル安値である2631ドルを上回っている点は、短期的な安心材料とされる。

ただし、出来高が伴わなければ、この保ち合いは下方向に崩れる可能性もある。

テクニカル構造は脆弱だが崩壊には至らず

テクニカル面での評価は弱気とされている。

2900ドルは重要な支持帯だが、防衛力は限定的とみられている。

この水準を明確に下抜けた場合、2830ドル付近が次の下値目標となる。

さらに下落すれば、2631ドルの安値が再び意識される。

上値では、2980ドルから3050ドルが抵抗帯として機能している。

売り出来高の急増は確認されておらず、下落はマクロ要因による慎重姿勢が主因とみられる。

ETHの市場占有率は12.05％で安定している。

これはアルトコイン市場における中核的地位が維持されていることを示す。

年次・月次データが示すイーサリアム 今後の安定性

1年前と比較すると、ETHは約14％下落している。

2024年12月時点の3405ドルから現在水準まで調整が進んだ。

一方、直近1カ月では2833ドルから約3.3％上昇している。

長期調整後の緩やかな積み上げ局面が続いていると解釈される。

週間ベースでも価格はほぼ横ばいで推移している。

この点は、現在の相場が狭いレンジでの収束局面にあることを裏付ける。

中長期予測では、イーサリアム 今後は緩やかな回復が想定されている。

2026年に3181ドル、2031年には4059ドルへ向かうシナリオが示されている。

これらの予測は、供給インフレ率が約0.2％と低水準に抑えられている点を考慮している。

ステーキング拡大やレイヤー2（取引処理を効率化する補助ネットワーク）の成長も前提条件だ。

プレセール銘柄へ資金が回る構図も意識

イーサリアムが保ち合いを続ける中、短期志向の投資家は別の選択肢に目を向けている。

その一例が、Bitcoin Hyper（HYPER）だ。

同トークンは現在0.013475ドル（約2.1円）で提供されている。

目標調達額3014万ドルのうち、すでに2973万ドル（約46億円）を集めた。

次回の自動価格引き上げまで残り時間は1日とされる。

イーサリアム 今後の回復シナリオは維持されているが、短期的にはこうした初期銘柄への資金回転も続きそうだ。

