金価格が今朝、1オンスあたり4,000ドル（約60万円）目前まで上昇し、ビットコインの次の上昇局面に火をつける可能性が浮上している。貴金属の過去最高値更新は、法定通貨への信認低下を背景に、希少性とインフレ耐性を備えた資産への資金流入を示す動きだ。

歴史的に、ビットコイン（BTC）は金の値動きに遅れて上昇する傾向があり、アナリストらはすでに次の上昇局面に入る条件が整っていると指摘している。機関投資家の需要も拡大を続けており、金とビットコインがともに上昇している今、個人投資家にとって「次に急騰する暗号資産」はどこなのかという関心が高まっている。その答えとして注目されているのが、PepeNode（PEPENODE）だ。

金が過去最高値を更新、投資家は法定通貨を回避

金先物は一時4,000ドル（約60万円）に達し、スポット価格も3,980ドル（約59万7,000円）を突破して過去最高を記録した。今年1月からの上昇率は50％に達している。

この急騰は、頑固なインフレ、米国の財政赤字拡大、地政学リスクの高まりを背景に、弱まる法定通貨から投資家が退避していることを反映している。長年の金推奨派であるピーター・シフ氏は「現在のFRB（米連邦準備制度）の政策が誤っている明確な警告だ」と述べ、中央銀行に政策転換を呼びかけた。

一方、大手投資家の間では、同様の要因がビットコインを支えているとの見方が強まりつつある。両資産は法定通貨への信頼が失われ、政府が過剰支出を行う局面で上昇する。ただし、金が伝統的金融の「安全弁」であるのに対し、ビットコインは分散型の選択肢だという違いがある。

ビットコインは金を追随、BlackRockのIBITは1,000億ドル目前

ビットコインの値動きは再び金の軌跡を後追いしている。アナリストのテッド・ピローズ氏やジェームズ・ブル氏は、両資産の間に約8週間のタイムラグがあると指摘しており、ビットコインも間もなく金の上昇を反映する可能性があると分析する。

$BTC has been highly correlated to Gold with an 8-week lag. Right now, Gold is hitting new highs, which means Bitcoin will do this next. Maybe we could see another correction, but overall Q4 will be big for Bitcoin. pic.twitter.com/RkOTTgsfG3 — Ted (@TedPillows) September 30, 2025

BTCは今週すでに12万6,000ドル（約1,890万円）に達し、年初来で33.5％上昇したが、金の50％上昇にはまだ及ばない。元PayPal社長のデビッド・マーカス氏は「もしビットコインが金と同じ評価を受ければ、1枚あたり130万ドル（約1億9,500万円）で取引されるはずだ」と述べ、デジタル資産への認識の変化を象徴した。

機関投資家の需要拡大はこの流れを加速させている。BlackRock（ブラックロック）のiShares Bitcoin Trust（IBIT）は同社で最も収益性の高いETFとなり、手数料収入は2億4,450万ドル（約365億円）に達した。現在の運用資産額は1,000億ドル（約15兆円）まであと22億ドル（約3,300億円）と迫っており、435日という短期間で記録的な規模に達しつつある。

$IBIT a hair away from $100 billion, is now the most profitable ETF for BlackRock by a good amount now based on current aum. Check out the ages of the rest of the Top 10. Absurd. pic.twitter.com/E8ZMI2wynx — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 6, 2025

同ファンドは先週だけで18億ドル（約2,700億円）の資金流入を記録し、トランプ政権下での米国の暗号資産に対する前向きな姿勢を映し出している。金が4,000ドルに挑み、ビットコインが15万ドル（約2,250万円）を視野に入れる中で、個人投資家は次世代の拡張性と高いエンゲージメントを備えたプロジェクトに関心を向けている。その代表格として挙げられるのが、PEPENODEの「マイン・トゥ・アーン」モデルだ。

PepeNode（PEPENODE） ─ 「マイン・トゥ・アーン」で新時代を切り開くミームコイン

ウォール街がビットコインのトークン化を進める一方、PepeNodeは暗号資産マイニングを「ゲーム化」している。高額なハードウェア購入や電気代の心配をする代わりに、PepeNodeでは仮想的にミームコインを「採掘」することができる。

Ethereum（イーサリアム）上に構築されたこの仕組みは、マイナーノードを購入・強化・最適化することでPEPENODEを報酬として得られる仮想マイニング環境を提供する。すべての保有者は空の「サーバールーム」からスタートし、そこにノードを配置・アップグレードして収益性を高めることができる。ノードはいつでも売却でき、流動性と戦略性を兼ね備えた仕組みとなっている。

さらに、リーダーボードやコミュニティイベントを通じて競争要素が加わり、上位参加者にはPEPEやFARTCOINといった注目暗号資産で追加報酬が与えられる。

資金面でも注目が集まっており、すでに172万ドル（約2億5,700万円）以上を調達。トークン価格は0.0010918ドル（約0.16円）で、プレセール期間中は年利750％のステーキング利回りを提示している。アナリストの中には「年末までに3倍の上昇が見込める」と予測する声もある。

この「マイン・トゥ・アーン」モデルは、トークンが取引所に上場した段階で稼働を開始する。参加者が増えるほどノード需要が高まり、供給が引き締まってエコシステム全体の成長が促進される仕組みだ。

機関投資家向けにはビットコインETFが注目を集める一方で、PEPENODEは個人投資家にとって創造的かつ収益性のある次世代暗号資産の選択肢を提供している。

PEPENODEのプレセールに参加し、仮想リグを稼働させる準備を整えてほしい。

※本記事は投資助言ではない。暗号資産には固有のリスクが伴うため、必ず自己責任で調査（DYOR）を行い、余剰資金のみを投資することが推奨される。