注目ポイント Bitcoin Hyperはプレセールで2,370万ドル（約35億6,000万円）以上を調達し、トークン価格は0.013115ドル（約1.97円）となっている。

同プロジェクトはソラナ（Solana）技術を活用したレイヤー2を導入し、ビットコインにサブセカンド取引とほぼゼロの手数料をもたらす。

HYPER保有者は最大50％の年利（APY）でのステーキング、ガバナンス権、エアドロップや分散型アプリ（dApps）へのアクセスを得られる。

ビットコインのセキュリティとソラナの高速性を融合させることで、Bitcoin Hyperは単なる価値保存手段から、完全にプログラム可能な経済圏へと変貌させる可能性がある。

ビットコインは依然として暗号資産の先頭に立ち、時価総額は2兆2,000億ドル（約330兆円）を超える。しかし、その動きは2013年から進化していないように見える。

1秒あたりわずか7件の取引（TPS）しか処理できず、平均承認時間は10分に達する。これまでの改善策は十分に機能せず、ビットコインはDeFi（分散型金融）やdAppsにはほとんど使えない状況だ。

市場を支配し続けているにもかかわらず、ビットコインは依然として遅く、高価で、柔軟性に欠ける。

そこで登場するのがBitcoin Hyper（HYPER）である。ソラナを基盤としたレイヤー2として設計され、ビットコインに現代的なブロックチェーンが持つスピード、スケール、柔軟性を提供する。HYPERは次の大規模な暗号資産の上昇を担う候補と見られている。

課題：強みが足かせとなったビットコイン

ビットコインの設計は速度ではなくセキュリティを重視している。プルーフ・オブ・ワーク（PoW）は分散化の基準である一方で、平均4.58 TPS、ブロック時間は17分以上と極めて遅い。

2021年の強気相場や2024年のRunesブーム時には、手数料が1取引あたり100ドル（約1万5,000円）を超え、小口決済が停止し、多くの利用者が不満を抱えた。

他のブロックチェーンと比較すると、その差は明白である。ソラナは実稼働で859 TPSを処理し、理論値では65,000 TPSに達する。BNBチェーンは295 TPS、トロン（Tron）は168 TPSを処理し、いずれもサブセカンドのブロックタイムを持つ。Coinbaseのレイヤー2「Base」でも107 TPSを超える。これに比べるとビットコインは時代遅れの印象が強い。

この遅れは文化的にも経済的にも影響を及ぼしてきた。開発者はスマートコントラクトや流動性ツールを欠くビットコイン上での開発を避け、結果としてエコシステムの進展が停滞した。

Lightning Networkは改善策とされたが、チャネルベースの設計のため大規模なDeFiやNFTには不向きである。

ビットコインは「デジタルゴールド」としての価値を持つが、金そのものが素早く動かないのと同様、決済やアプリケーションには適さない。真に利用可能でプログラム可能な経済圏へと進化するには、現在の需要に対応する実行レイヤーが必要である。

解決策：Bitcoin Hyper（HYPER）が可能性を解放する

Bitcoin Hyperは、ソラナのバーチャルマシン（SVM）を採用した初のフル機能型ビットコインレイヤー2を標榜している。ソラナが誇るサブセカンドのブロック生成や65,000 TPSの処理能力を、ビットコインのセキュリティを損なわずに提供する仕組みである。

仕組みは以下の通りだ。ユーザーはBTCを認証済みアドレスに送金する。スマートコントラクトがビットコインブロックを読み込み、入金を確認する。その後、同額のBTCが1:1でHyperレイヤー2にミラーされる。

そこからは送金、ステーキング、取引が即座に可能となり、手数料はほぼゼロに抑えられる。取引はZK（ゼロ知識）証明で検証され、最終的にビットコインのレイヤー1へ記録されるため、信頼性と検証性は維持される。

ラップトークンやカストディ型サイドチェーンとは異なり、Bitcoin Hyperは常にビットコインブロックチェーンと同期しており、分散性を維持しながらスケーラビリティを拡張する。

SVMを活用することで、即時決済、BTC担保によるDeFiレンディング、ビットコイン基盤のミームコインやNFTの誕生が可能となる。さらに、開発者はビットコイン、イーサリアム、ソラナ間の資産移転をシームレスに行えるdAppsを構築できる。

技術面だけでなく、Bitcoin Hyperはビットコインの文化を再生させる。開発者やクリエイターに新たな場を提供し、ビットコインを「保有するだけの資産」から「使える資産」へと変えることを目指している。

資金調達：2,370万ドルを突破

Bitcoin Hyperのプレセールはすでに大きな注目を集め、調達額は2,370万ドル（約35億6,000万円）を超え、トークン価格は0.013115ドル（約1.97円）となっている。投資家が早期に参入しようとする勢いは強まっており、ビットコインの将来における重要なインフラとなる可能性を示している。

当社の価格予測では、HYPERは2030年までに0.253ドル（約38円）に達する可能性があるとみられる。

ネイティブトークンであるHYPERは、ガス代やガバナンス、ステーキング、ローンチパッドへのアクセスなど、エコシステム全体を支える。保有者は最大50％のAPYを得られるステーキングを通じて、安定した利回りと成長の両方を享受できる。

また、プレセール初期の購入者は、将来のエアドロップやステーキングプール、dAppローンチへの優先アクセスを得られ、ビットコイン新時代の先駆けとなる。

これは、ビットコイン自体の拡張を目的とするレイヤー2への希少な投資機会であり、成功すればビットコインを最も遅いレイヤー1から、最速の実行環境へと変える可能性がある。

プレセールの次フェーズでは価格が上昇する予定であり、早期参加が重要である。投資家にとっては実用性と成長性を同時に得る機会となるだろう。

Bitcoin Hyperプレセールに今すぐ参加し、次の価格上昇前に行動することが推奨される。

本記事は投資助言ではない。暗号資産やプレセールにはリスクが伴う。投資にあたっては必ず自己調査（DYOR）を行い、損失を許容できる範囲で投資することが重要である。