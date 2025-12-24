Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

暗号資産市場は直近、ビットコイン（BTC）が約12万6000ドル（約1900万円）の高値から下落する一方、アルトコインがさらに大きく値を崩し、両者の動きに明確な乖離が生じている。

ビットコインは相対的な強さを維持しているものの、多くの主要アルトコインはより深い下落に見舞われ、市場全体の収益構造を大きく変化させている。

Tokenization is dead. The “altseason” you’re waiting for is never coming.

Because there’s no reason for it anymore. This table is one of the clearest examples of why people outside crypto are justified in not trusting it.

Most 2025 token launches are down 80–95% from starting… pic.twitter.com/P01iz1pi6U — Bring Me!! (@BringMeCoins) December 20, 2025

この変化は、CoinMarketCapが公表する代表的指標「アルトコイン・シーズン・インデックス」にも表れており、同指数は年内でも低水準まで低下し、2025年終盤に向けてアルトコインが広範にビットコインを下回っている状況を示している。

アルトコイン・シーズン・インデックスが示す広範な低迷

CoinMarketCapのデータによると、アルトコイン・シーズン・インデックスは20を下回り、測定時点で16を記録した。

同指数は、ステーブルコインを除く時価総額上位100銘柄について、直近90日間の価格推移をビットコインと比較し、資金がアルトコインに流入しているかを測定する指標である。

数値が16であることは、過去90日間にビットコインを上回ったアルトコインが100銘柄中16銘柄にとどまったことを意味する。

この水準は、ビットコインのドミナンスが高まり、より小規模な暗号資産へのリスク選好が低下する局面で見られる傾向と一致している。

イーサリアムの相対的弱さが流れを補強

アルトコイン市場の指標的存在とされるイーサリアム（ETH）も、この期間はビットコインに後れを取っている。

直近90日間でイーサリアムは約28.3％下落した一方、ビットコインの下落率は約21.1％にとどまった。

過去のアルトコイン相場では、イーサリアムがビットコインを上回る動きが持続的な上昇局面の起点となるケースが多かった。

足元での出遅れは、アルトコイン・シーズン・インデックスが示す通り、代替資産全体にとって依然として厳しい市場環境であることを裏付けている。

インデックスが定義するアルトコインシーズン

アルトコイン・シーズン・インデックスは1から100までの数値で市場環境を分類する。

75以上の場合、追跡対象の大半のアルトコインが3か月間でビットコインを上回ったことを意味し、「アルトコインシーズン」と判断される。

この水準では、ビットコインから高リスク資産へ資金が循環し始めている状況が一般的だ。

一方、数値が低い場合は移行期、もしくは明確なアルトコイン弱気相場を示し、75を大きく下回るほど相対的な弱さが顕著になる。

過去の市場サイクルから見る背景

アルトコインシーズンは歴史的に、短期間で急激な価格変動を伴ってきた。

特に2021年のサイクルでは、多くの銘柄が短期間で大幅な上昇を記録した。

2025年に同様の環境が再来するとの期待もあったが、現時点では実現していない。

主要アルトコインの多くは過去最高値から約30％〜80％下落しており、調整の深さが改めて浮き彫りとなっている。

ALTCOINS ARE AT HISTORIC WEAKNESS LEVELS 🤯 Zoom out and look at this chart. Only ~3% of altcoins on Binance are trading above their 200-day moving average. That’s not normal, that’s washout territory. Since early October, the damage has been real. Total alt market cap… pic.twitter.com/b3dlP6O7xg — CryptosRus (@CryptosR_Us) December 22, 2025

市場全体への影響

現在の指数水準は、投機的拡大よりも資本保全を重視する慎重な市場構造を示している。

投資家や開発者にとっては、ビットコインの優位性が依然として続き、アルトコインが相対的な強さを取り戻すことの難しさを示唆するデータといえる。

Bitcoin Hyper：今注目されるアルトコイン

アルトコイン市場への参加が低迷する中、一部の資金は投機的銘柄ではなく、ビットコインを基盤としたインフラ分野へと向かっている。

その一例として挙げられるのがBitcoin Hyper（HYPER）で、BTCFi（ビットコインを基盤とした分散型金融）文脈に位置付けられるプロジェクトだ。

同プロジェクトは、Solanaベースのレイヤー2としてスマートコントラクトやDeFi機能を提供し、最終的な決済をビットコインに戻す設計を採用している。

ビットコインの基盤層を置き換えるのではなく補完する立場を強調しており、公開情報によればプレセールの調達額は約2971万ドル（約44億6000万円）に達している。

アルトコイン全体が弱含む局面でも、ビットコイン中心のスケーリングや実行基盤に対する関心が根強いことを示す動きといえそうだ。

