當比特幣價格維持穩定,市場交易熱情轉向邊緣資產時,迷因幣賽道再次點燃。這一次,主角不再是單純靠話題炒作的短線幣,而是結合了技術基礎、區塊鏈創新與社群魅力的雙強:運行於HyperEVM上的LICKO,與Solana生態首個Layer2項目Solaxy(SOLX),分別從不同公鏈出發,構築出一場關於未來迷因幣走向的預演。

在HyperEVM這條新興公鏈上誕生的LICKO,短短24小時內飆升70%,成交量突破百萬美元,瞬間成為投機者眼中的新寵。其成功不僅來自品牌設定獨特,以可變色的吉祥物作為視覺標籤,更重要的是,它搭上了HyperEVM這條鏈的成長快車。HyperEVM由高性能去中心化交易平台HyperLiquid開發,基礎設計繼承自HyperBFT共識機制,搭配HYPE代幣作為Gas,保證了高速、安全與穩定的應用環境。

LICKO的故事與SunDog、Milo等早期成功的meme幣相似。這些項目從小型社群起步,一旦資金進場便迎來連番暴漲。SunDog曾於2024年兩月內暴升75倍、Miro市值一度衝上1.2億美元,交易量更達1,500萬。如今,LICKO被視為HyperEVM迷因板塊的代表代幣,其強烈的社群參與機制與去中心化精神,也讓不少投資人相信它有潛力複製過去的神話。

與LICKO相比,Solaxy的定位則更加全面。它不只是Solana鏈上另一顆meme新星,更是技術升級的代名詞。Solana雖以高頻交易著稱,但隨著用戶激增,其網絡擁塞與交易失敗問題逐漸浮現。Solaxy作為首個針對這些痛點推出的Layer2架構,企圖為Solana帶來低延遲、高吞吐的全新解法。加上與Ethereum的跨鏈橋設計,Solaxy也為資產流動性鋪好基礎。

截至目前,Solaxy預售金額已突破5,500萬美元,吸引大量機構資金與社群用戶參與,尤其是鯨魚玩家的集中進場讓最後階段熱度推向頂點。技術層面上,經Coinsult審核通過,項目合約穩定可靠;社群面則累積超過7.5萬名支持者,為後續上幣與市場推廣奠定強力基礎。它不再只是「好玩」的迷因幣,而是一項結合現實問題解決與社交文化延伸的鏈上實驗。

Solaxy宣布預售完成並將於6月23日UTC時間下午2時領幣后,引發短期資金湧入,16.5小時內吸引逾115枚ETH注入合約。該項目為Solana首個Layer2方案,主打降費與提升擴展性,支持跨鏈互通並推出Neptoon與Igniter等應用,預期代幣上市後有3至5倍漲幅空間。

為什麼Solaxy能成為下一個1000倍幣?

從LICKO的暴漲到Solaxy的熱銷,可以觀察到一個明顯的趨勢,迷因幣已不再局限於趣味與話題,而是逐漸演化為可用性與社群共識兼備的區塊鏈原生資產。無論是透過HyperEVM這種新型鏈支持的彈性發展,還是借助Solana龐大用戶群所創建的Layer2網路,這些代幣都在朝著「實用中夾帶娛樂」的方向發展。

這種進化並非偶然。當大盤震盪、主流幣種趨於平穩時,投資者尋找新機會的目光自然轉向「有故事、但不空泛」的新興項目。LICKO與Solaxy提供的不只是價格暴漲的可能性,更是技術演進與生態整合的藍圖。

官網購買Solaxy

2025年,加密市場正迎來一場關於迷因幣的重塑革命。LICKO在新公鏈中破圈而出,Solaxy則以基礎建設形象挑戰Solana現有限制,兩者分別從速度與擴容角度切入,為投資者提供截然不同但同樣具有潛力的選擇。迷因不再只是笑話,它正成為通往下一代區塊鏈架構的入口。下一個十倍幣,或許正藏身於這類看似「輕巧」,實則沈穩佈局的項目之中。

Editorial Process for bitcoinist is centered on delivering thoroughly researched, accurate, and unbiased content. We uphold strict sourcing standards, and each page undergoes diligent review by our team of top technology experts and seasoned editors. This process ensures the integrity, relevance, and value of our content for our readers.