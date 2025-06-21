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當比特幣價格維持穩定，市場交易熱情轉向邊緣資產時，迷因幣賽道再次點燃。這一次，主角不再是單純靠話題炒作的短線幣，而是結合了技術基礎、區塊鏈創新與社群魅力的雙強：運行於HyperEVM上的LICKO，與Solana生態首個Layer2項目Solaxy（SOLX），分別從不同公鏈出發，構築出一場關於未來迷因幣走向的預演。

在HyperEVM這條新興公鏈上誕生的LICKO，短短24小時內飆升70%，成交量突破百萬美元，瞬間成為投機者眼中的新寵。其成功不僅來自品牌設定獨特，以可變色的吉祥物作為視覺標籤，更重要的是，它搭上了HyperEVM這條鏈的成長快車。HyperEVM由高性能去中心化交易平台HyperLiquid開發，基礎設計繼承自HyperBFT共識機制，搭配HYPE代幣作為Gas，保證了高速、安全與穩定的應用環境。

LICKO的故事與SunDog、Milo等早期成功的meme幣相似。這些項目從小型社群起步，一旦資金進場便迎來連番暴漲。SunDog曾於2024年兩月內暴升75倍、Miro市值一度衝上1.2億美元，交易量更達1,500萬。如今，LICKO被視為HyperEVM迷因板塊的代表代幣，其強烈的社群參與機制與去中心化精神，也讓不少投資人相信它有潛力複製過去的神話。

Solaxy：Solana鏈上的Layer2先驅者

與LICKO相比，Solaxy的定位則更加全面。它不只是Solana鏈上另一顆meme新星，更是技術升級的代名詞。Solana雖以高頻交易著稱，但隨著用戶激增，其網絡擁塞與交易失敗問題逐漸浮現。Solaxy作為首個針對這些痛點推出的Layer2架構，企圖為Solana帶來低延遲、高吞吐的全新解法。加上與Ethereum的跨鏈橋設計，Solaxy也為資產流動性鋪好基礎。

截至目前，Solaxy預售金額已突破5,500萬美元，吸引大量機構資金與社群用戶參與，尤其是鯨魚玩家的集中進場讓最後階段熱度推向頂點。技術層面上，經Coinsult審核通過，項目合約穩定可靠；社群面則累積超過7.5萬名支持者，為後續上幣與市場推廣奠定強力基礎。它不再只是「好玩」的迷因幣，而是一項結合現實問題解決與社交文化延伸的鏈上實驗。

Solaxy宣布預售完成並將於6月23日UTC時間下午2時領幣后，引發短期資金湧入，16.5小時內吸引逾115枚ETH注入合約。該項目為Solana首個Layer2方案，主打降費與提升擴展性，支持跨鏈互通並推出Neptoon與Igniter等應用，預期代幣上市後有3至5倍漲幅空間。

為什麼Solaxy能成為下一個1000倍幣？

迷因幣正改寫定位：從話題到基建

從LICKO的暴漲到Solaxy的熱銷，可以觀察到一個明顯的趨勢，迷因幣已不再局限於趣味與話題，而是逐漸演化為可用性與社群共識兼備的區塊鏈原生資產。無論是透過HyperEVM這種新型鏈支持的彈性發展，還是借助Solana龐大用戶群所創建的Layer2網路，這些代幣都在朝著「實用中夾帶娛樂」的方向發展。

這種進化並非偶然。當大盤震盪、主流幣種趨於平穩時，投資者尋找新機會的目光自然轉向「有故事、但不空泛」的新興項目。LICKO與Solaxy提供的不只是價格暴漲的可能性，更是技術演進與生態整合的藍圖。

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結論

2025年，加密市場正迎來一場關於迷因幣的重塑革命。LICKO在新公鏈中破圈而出，Solaxy則以基礎建設形象挑戰Solana現有限制，兩者分別從速度與擴容角度切入，為投資者提供截然不同但同樣具有潛力的選擇。迷因不再只是笑話，它正成為通往下一代區塊鏈架構的入口。下一個十倍幣，或許正藏身於這類看似「輕巧」，實則沈穩佈局的項目之中。