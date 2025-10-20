สำหรับนักเทรดที่กำลังมองหาโอกาสในการเพิ่มพอร์ตและเริ่มต้นเส้นทางคริปโตอย่างคุ้มค่า KCEX หนึ่งในกระดานเทรดคริปโตชั้นนำของตลาด ได้เปิดตัวแคมเปญสุดพิเศษสำหรับผู้ใช้ใหม่โดยเฉพาะ มอบโบนัสและรางวัลรวมมูลค่าสูงสุดถึง 21,000 USDT เพื่อช่วยให้นักเทรดมีทุนเพิ่มเติมในการสำรวจโลกสินทรัพย์ดิจิทัล โปรโมชั่นนี้จาก KCEX ถือเป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพการเทรดให้สูงสุดตั้งแต่ก้าวแรก
เจาะลึก 3 โปรโมชั่นเด็ดจาก KCEX รับโบนัสสูงสุด 21,000 USDT
KCEX ได้ออกแบบโปรโมชั่นสำหรับผู้ใช้ใหม่ให้สามารถรับรางวัลได้ง่ายๆ ถึง 3 ช่องทาง เพื่อเพิ่มพลังการเทรดและลดต้นทุนในการเริ่มต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
โบนัสสมัครสมาชิก (Sign-Up Bonus): เพียงแค่ลงทะเบียนเปิดบัญชีใหม่กับ KCEX ก็มีสิทธิ์รับรางวัลโบนัสสูงสุดถึง 470 USDT ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการรับทุนเริ่มต้น
โบนัสเงินฝาก (Deposit Boost): ผู้ใช้ใหม่จะได้รับโบนัส 10% จากยอดฝากครั้งแรก ตัวอย่างเช่น หากฝากเงิน 100 USDT จะได้รับโบนัสเพิ่มทันที 10 USDT และหากฝากมากกว่า 10,000 USDT จะได้รับโบนัสสูงสุดถึง 1,000 USDT
เทรดและรับรางวัล (Trade and Earn): ยิ่งเทรดมาก ยิ่งได้รับรางวัลมาก โดยหากมีปริมาณการเทรด (Trading Volume) เกิน 3 ล้าน USDT จะได้รับรางวัล 100 USDT และสามารถรับรางวัลสูงสุดถึง 20,000 USDT เมื่อมีปริมาณการเทรดเกิน 500 ล้าน USDT
วิธีเข้าร่วมแคมเปญและรับโบนัสจาก KCEX ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน
ขั้นตอนการเข้าร่วมโปรโมชั่นของ KCEX นั้นไม่ซับซ้อนและออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ใหม่อย่างแท้จริง เพียงทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเริ่มต้นรับโบนัสของคุณ
ลงทะเบียน: สมัครบัญชีผู้ใช้ใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ของ KCEX และต้องกรอกรหัสผู้แนะนำ (Referral Code) XUCP5K เพื่อให้มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้
ฝากเงิน: ทำการฝากเงินเข้าบัญชีอย่างน้อย 100 USDT โดยต้องแน่ใจว่ายอดเงินฝากสุทธิ (ยอดฝากทั้งหมดหักลบด้วยยอดถอน) จะต้องเท่ากับหรือมากกว่ายอดฝากครั้งแรกเพื่อรับสิทธิ์ในรางวัล
เริ่มเทรด: เริ่มต้นเส้นทางการเทรดของคุณบนแพลตฟอร์ม KCEX เพื่อเพิ่มปริมาณการเทรดและปลดล็อกรางวัลโบนัสเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่กำหนด
ทำไมต้องเลือกเทรดกับ KCEX? พร้อมเงื่อนไขสำคัญที่ต้องรู้
KCEX เป็นหนึ่งในกระดานเทรดที่ได้รับความนิยมสูงในอุตสาหกรรม ด้วยข้อเสนอที่น่าสนใจสำหรับนักเทรดทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมการเทรดที่ต่ำมาก โดยคิดค่าธรรมเนียม 0% สำหรับการเทรดแบบ Spot และ Futures Maker และเพียง 0.01% สำหรับ Futures Taker ซึ่งช่วยให้นักเทรดประหยัดต้นทุนได้มากขึ้น นอกจากนี้ KCEX ยังมีสภาพคล่องสูง ทำให้ค่า Spread และ Slippage ต่ำ ช่วยให้การซื้อขายเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมทั้งมีสินทรัพย์ดิจิทัลให้เลือกเทรดหลากหลาย ตั้งแต่เหรียญหลักอย่าง Bitcoin และ Ethereum ไปจนถึงเหรียญใหม่ๆ ที่เพิ่งเข้าสู่ตลาด
ข้อควรทราบที่สำคัญ: แคมเปญโปรโมชั่นนี้ ไม่มีให้บริการ ในบางประเทศและเขตแดน ซึ่งรวมถึง บังกลาเทศ, อินเดีย, ไนจีเรีย, ศรีลังกา, อินโดนีเซีย และ ประเทศไทย นักลงทุนควรตรวจสอบก่อนว่าท่านพำนักอยู่ในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มนี้ได้ก่อนตัดสินใจเข้าร่วมแคมเปญ