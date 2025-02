Der Kryptomarkt befindet sich immer noch in einer problematischen Lage. Die Ankündigung von Donald Trump, dass die Vereinigten Staaten von Amerika nun Strafzölle von 25 Prozent auf Waren aus Kanada und Mexiko und 10 Prozent für Waren aus China erheben, hat die Angst vor einem ausbrechenden Handelskrieg geschürt.

Diese Unsicherheit hat zu einem echten Beben auf dem Kryptomarkt geführt. Während der Bitcoin noch relativ unbeeindruckt blieb und mit 4 Prozent einen moderaten Kursverlust hinlegte, hat es Ethereum mit einem Kursverlust von mehr als 16 Prozent deutlich härter erwischt. Vom Tageshoch- zum Tagestief liegt die heutige Handelsspanne sogar bei 26 Prozent. Dennoch glaubt ein Top-Krypto-Experte, dass der Handelskrieg den Bitcoin langfristig sogar stärken könnte.

(Der Kurs von Ethereum hat sich heute in einer Handelsspanne von über 26 Prozent bewegt – Quelle: tradingview.com)

Wie der Bitcoin langfristig vom Handelskrieg profitieren könnte

Wie Cointelegraph heute auf X (ehemals Twitter) berichtete, geht Jeff Park, der “Head of Alpha Strategies” bei Bitwise ist, davon aus, dass der Bitcoin langfristig sogar vom Handelskrieg profitieren könnte. Er erklärt das damit, dass der US-Dollar durch die Handelsstreitigkeiten fallen könnte, ebenso wie Anleihe-Renditen. Das könnte in weiterer Folge dazu führen, dass der Bitcoin profitiert. Sowohl was seine Bedeutung im internationalen Handel betrifft, als auch durch Investoren, die den günstigen Dollarkurs für einen Einstieg nutzen.

🇺🇸 LATEST: Trump's trade tariffs will send Bitcoin prices higher in the long term due to a weakening of the US dollar in global currency markets and lower yields on US government securities, says Jeff Park, Bitwise’s head of alpha strategies. pic.twitter.com/NQfm7oR5sf — Cointelegraph (@Cointelegraph) February 3, 2025

Sollte Jeff Park recht behalten, bedeutet das natürlich im Umkehrschluss, dass diese Korrektur dasselbe ist wie jede Korrektur vor ihr. Nämlich der ideale Kaufzeitpunkt, zumindest wenn man es zu einem späteren Zeitpunkt rückblickend betrachtet. Es ist nämlich sehr wahrscheinlich, dass der Kurs des Bitcoins früher oder später wieder höher notieren wird als heute. Wenn man den Aussagen von Jeff Park Glauben schenkt, dann könnte dieser Tag näher liegen, als die meisten Anleger derzeit vermuten. Solange bei den Top Coins noch Unsicherheit herrscht, weichen auch immer mehr Anleger auf Alternativen aus, wobei aktuell vor allem der Meme Index ($MEMEX) extrem gefragt ist.

Jetzt mehr über Meme Index erfahren.

Was $MEMEX so besonders macht

$MEMEX ist kein gewöhnlicher Coin, wie viele andere. Denn $MEMEX ist der offizielle Token von einem vielversprechenden Krypto-Projekt namens Meme Index. In diesem werden verschiedene Meme-Coins mit hohem Gewinnpotenzial in einem Korb zusammengeführt.

Anleger können anschließend in diesen Index investieren und profitieren somit von höherem Gewinnpotenzial bei zugleich geringerem Risiko. Für die Nutzung des Meme Index benötigen Anleger allerdings den $MEMEX-Token, womit sich der Kreis wieder schließt. Das ist wohl auch der Grund, weshalb die Nachfrage nach $MEMEX-Token aktuell explodiert. Der neue Coin ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und schon jetzt haben Anleger über 3,3 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein.

(Der Meme Index eröffnet Anlegern jetzt eine neue Welt des Krypto-Investments – Quelle: memeindex.com)

Sobald der Meme Index an den Start geht, könnte die Nachfrage nach $MEMEX durch die Decke gehen. Anleger, die frühzeitig einsteigen, könnten dabei enorme Gewinne erzielen. Schon während des Vorverkaufs wird der Preis mehrfach erhöht, sodass frühe Käufer schon einen ersten Buchgewinn bis zum Handelsstart an den Börsen mitnehmen können. Außerdem ist eine Staking-Funktion integriert, die vor allem am Anfang eine hohe Staking-Rendite auszahlt, wenn noch nicht so viele Token im Staking-Protokoll gebunden sind. Schnell sein könnte sich bei $MEMEX also lohnen.

Sichere dir noch heute deine $MEMEX-Token.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.