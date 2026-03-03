Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

L’enjeu est de taille. En proposant de ne taxer les récompenses de staking et de minage qu’au moment de la vente effective, l’association souhaite aligner la crypto sur le régime des biens produits, évitant ainsi une taxation complexe à chaque bloc généré.

Alors que l’élan du Congrès en faveur du projet de loi sur la structure du marché des cryptomonnaies, connu sous le nom de CLARITY Act, ralentit, la Blockchain Association a présenté sa propre proposition visant à façonner la prochaine phase de la réglementation des actifs numériques aux États-Unis.

Mardi, l’organisation à but non lucratif basée à Washington — qui représente plus de 125 entreprises de cryptomonnaies — a publié un document intitulé Principes fiscaux des actifs numériques.

Ce cadre vise à orienter les législateurs dans le cadre de leur réexamen de la politique fiscale applicable aux actifs numériques, au sein de discussions réglementaires plus larges. L’association a également participé à des réunions à la Maison Blanche au cours du mois dernier concernant la loi CLARITY.

Proposition de la Blockchain Association

Lors de l’annonce de ce cadre, Summer Mersinger, directrice générale de la Blockchain Association, a déclaré que les législateurs devaient veiller à ce que toute législation fiscale reflète les réalités économiques du fonctionnement des actifs numériques.

Elle a souligné que les règles fiscales devaient être pratiques tant pour les contribuables que pour les organismes de réglementation, ajoutant que les recommandations du groupe visaient à apporter de la clarté tout en renforçant la compétitivité des États-Unis dans l’économie numérique mondiale.

Les principes énoncés dans ce document visent principalement à rendre la taxation des cryptomonnaies applicable en pratique. Une recommandation majeure est la création d’une exemption de minimis significative pour les transactions de faible montant en actifs numériques , ce qui allégerait les obligations de conformité pour les utilisateurs au quotidien.

L’association propose également que les stablecoins soient traités comme des espèces à des fins fiscales, arguant qu’un tel traitement permettrait d’éviter des exigences de déclaration disproportionnées pour les paiements courants.

Un autre thème central est la cohérence fonctionnelle. Le groupe soutient que les activités économiquement similaires devraient être imposées de manière similaire, indépendamment de leur structure technique sous-jacente.

Par exemple, il est recommandé que les récompenses de minage et de staking soient traitées comme des biens créés par le propriétaire, imposables uniquement lorsque les jetons sont vendus ou cédés d’une autre manière, et rattachées au domicile du propriétaire.

Plan fiscal crypto

Ce cadre aborde également la question de la propriété économique, incitant les législateurs à autoriser un traitement de non-reconnaissance pour les transactions qui ne modifient pas sensiblement l’exposition économique d’un contribuable .

En outre, l’association met en lumière les préoccupations relatives à la protection de la vie privée et à la sécurité, et plaide pour des exigences de déclaration qui permettent d’atteindre des objectifs légitimes de contrôle sans compromettre inutilement la confidentialité des contribuables.

La compétitivité mondiale est un autre pilier de la proposition. La Blockchain Association suggère la mise en place d’un cadre réglementaire sécurisé pour les investisseurs étrangers négociant sur les marchés américains et l’adoption de politiques incitant à ce que les activités liées aux actifs numériques restent aux États-Unis plutôt qu’à l’étranger.

Le rapport préconise également des mesures anti-abus qui comblent les lacunes en matière de vente à perte, tout en préservant la possibilité pour les Américains d’utiliser les actifs numériques dans leurs transactions quotidiennes. D’autres recommandations visent à améliorer l’accès au système fiscal et à en accroître la flexibilité.

Actuellement, le Service des impôts des États-Unis (IRS) classe les cryptomonnaies comme des biens et non comme des devises. Par conséquent, la plupart des activités liées aux cryptomonnaies relèvent de l’une de ces deux catégories : les plus-values ou les revenus ordinaires.

Le graphique 1D indique que la capitalisation boursière totale du marché des cryptomonnaies s’élève à 2 190 milliards de dollars. Source : TOTAL sur TradingView.com

