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Alors que le marché spot du Bitcoin s’installe dans une phase d’attente nerveuse autour des 65 000 $, les investisseurs les plus actifs semblent avoir trouvé leur nouveau terrain de jeu. L’attention se détourne temporairement des graphiques de prix à court terme pour se concentrer sur les fondamentaux et les solutions d’infrastructure de nouvelle génération.

C’est dans ce contexte de consolidation macroéconomique que la prévente de Bitcoin Hyper (HYPER) vient de franchir le cap impressionnant des 32,8 millions de dollars. Ce succès fulgurant démontre que l’appétit pour des solutions de mise à l’échelle concrètes du réseau Bitcoin reste particulièrement féroce, contrastant avec l’apathie temporaire du cours de la première cryptomonnaie du marché.

L’essor des Layer 2 : Pourquoi Bitcoin Hyper (HYPER) attire massivement les capitaux

Pour dépasser ses limites historiques en termes de vitesse et de frais, l’écosystème Bitcoin doit impérativement s’équiper de secondes couches (Layer 2) performantes. C’est précisément la proposition de valeur de Bitcoin Hyper (HYPER), qui développe un réseau L2 basé sur la Solana Virtual Machine (SVM).

Cette architecture innovante promet des transactions en BTC quasi instantanées et à moindre coût, tout en garantissant la sécurité maximale du réseau principal grâce à un pont canonique vérifié par un programme de relais Bitcoin. En utilisant des preuves à divulgation nulle de connaissance (zero-knowledge proofs) pour valider les règlements groupés sur le Layer 1, le projet ouvre enfin la voie à une DeFi fluide et au staking de rendement sur Bitcoin.

Actuellement proposé au prix de 0,0136817 $, le jeton HYPER bénéficie d’une feuille de route claire et d’une répartition stratégique des ressources : 30 % sont alloués au développement technique, 25 % à la trésorerie, 20 % au marketing, 15 % aux récompenses communautaires et 10 % pour assurer la liquidité lors des futures cotations sur les exchanges. Ces fonds soutiennent activement le déploiement du pont et des outils d’exécution avant le lancement officiel prévu pour le troisième trimestre.

Le baptême du feu de Kevin Warsh à la Fed : Quel impact sur le cours du Bitcoin ?

Pendant que les projets d’infrastructure construisent l’avenir, le marché à court terme reste suspendu aux décisions macroéconomiques. Cette semaine marque les grands débuts de Kevin Warsh à la présidence de la Fed, après avoir succédé à Jerome Powell en mai dernier. Les analystes tablent majoritairement sur un statu quo, maintenant les taux d’intérêt dans la fourchette de 3,50 à 3,75 %.

Toutefois, face à une inflation persistante à 4,2 % sur un an, les investisseurs scruteront de près le ton de Warsh. Connu pour vouloir réduire la “forward guidance” de l’institution, ses déclarations pourraient amener une volatilité accrue si la trajectoire future des taux devenait moins prévisible.

$BTC It is clear where the liquidity sits in this area. A lot was taken out on the way down below $60K, but with that February low swept, the biggest levels are now above. $68K is the biggest one to watch in the short term. Below, there's a decent area at $60K but nothing… pic.twitter.com/bAT0t2aNbM — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) June 17, 2026

Sur le plan technique, des analystes réputés comme Daan Crypto soulignent que la liquidité s’est déplacée vers le haut après que le BTC a balayé ses précédents points bas autour des 60 000 $. Si la zone des 68 000 $ constitue la résistance immédiate à franchir après l’annonce de la Fed, des objectifs à plus long terme se dessinent déjà vers 74 000 $ et 78 000 $.

Guide pratique : Comment participer à la prévente de HYPER et profiter d’un APY de 36 %

Pour les investisseurs qui souhaitent diversifier leur portefeuille avec des solutions d’infrastructure Bitcoin avant le lancement du réseau principal (mainnet) au troisième trimestre, le processus de participation est simple et accessible.

Il suffit de se rendre sur le site officiel de Bitcoin Hyper, d’y connecter un Web3 wallet et de finaliser l’achat sans aucune procédure KYC ni montant minimum requis. Les transactions peuvent également être effectuées directement depuis l’application Best Wallet, disponible sur l’Apple App Store et Google Play.

La plateforme accepte les paiements en ETH, USDT, USDC, BNB, SOL, ainsi que par carte bancaire. De plus, les acheteurs de la première heure peuvent immédiatement staker leurs jetons HYPER pour bénéficier d’un taux de rendement annuel (APY) attractif de 36 %.

Pour ne manquer aucune annonce technique ou étape clé du projet, vous pouvez suivre Bitcoin Hyper sur X et rejoindre leur groupe Telegram.

Visiter la prévente de Bitcoin Hyper dès maintenant.