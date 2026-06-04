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Jeudi 4 juin 2026 – Le marché des cryptomonnaies traverse une phase de turbulences majeures. Pour la première fois depuis février, le Bitcoin est retombé sous le seuil critique des 63 000 $, matérialisant une baisse de plus de 12 % sur une semaine.

Alors que le spot subit de plein fouet l’essoufflement des acheteurs, une tendance de fond se dessine : la migration des capitaux vers les infrastructures de seconde couche (Layer 2). C’est dans ce contexte de rotation stratégique que la prévente de Bitcoin Hyper (HYPER) vient de franchir la barre impressionnante des 32,8 millions de dollars.

Le marché spot sous pression : Les ETF enregistrent des sorties historiques

La correction actuelle du Bitcoin s’inscrit dans un mouvement plus large entamé après son échec à se maintenir au-dessus des 80 000 $ en mai dernier. Les récentes séances ont vu le Bitcoin accentuer ses pertes, s’éloignant de son sommet historique de 2025 situé au-dessus des 126 000 $. Ce repli s’explique notamment par une vague de retraits massifs sur les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis, initiée le 15 mai. Ces sorties nettes, qui totalisent désormais plusieurs milliards de dollars, pèsent lourdement sur le carnet d’ordres, tandis que les détenteurs à long terme commencent à distribuer leurs pièces.

Malgré un léger rebond technique à 63 600 $, l’incertitude domine. Les tendances historiques analysées par les experts rappellent toutefois que ces capitulations d’ETF coïncident souvent avec des points bas de marché, ce qui pourrait annoncer la fin progressive de ce bear market d’ici la fin de l’année.

Sur les réseaux sociaux, les analystes techniques restent attentifs. Colin Talks Crypto (suivi par 88 600 abonnés sur X) note que le cours a touché sa moyenne mobile sur 200 semaines, un support historique majeur lors des phases de correction prolongées.

$BTC 200-week moving average tagged! ✅ This is one of those key milestones that occurs in every bear market. Does it bounce here or keep dropping? My guess is BTC has a decent chance of bouncing soon as it's been dropping pretty steeply. But honestly it's anyone's guess in the… pic.twitter.com/VuNaD0HRlF — 𝙲𝚘𝚕𝚒𝚗 𝚃𝚊𝚕𝚔𝚜 𝙲𝚛𝚢𝚙𝚝𝚘 (@ColinTCrypto) June 4, 2026

La thèse haussière des L2 : Pourquoi Bitcoin Hyper ($HYPER) surforme la morosité ambiante

Pendant que le marché spot cherche son second souffle, l’écosystème des Layer 2 Bitcoin affiche une dynamique insolente. La prévente de Bitcoin Hyper (HYPER) en est la preuve parfaite avec 32,8 millions de dollars déjà sécurisés auprès des investisseurs.

La proposition de valeur de Bitcoin Hyper repose sur une architecture hybride ultra-performante. En utilisant la machine virtuelle de Solana (SVM) pour l’exécution et en ancrant la sécurité finale sur la blockchain Bitcoin, le projet résout le trilemme de la scalabilité. Grâce à un pont canonique sécurisé, les utilisateurs peuvent déposer leurs BTC pour effectuer des transactions quasi instantanées et à moindre coût, le tout sécurisé par des preuves à divulgation nulle de connaissance (zero-knowledge). Le réseau prend également en charge le staking ainsi que le déploiement d’applications décentralisées (dApps).

You can feel the charge building. ⚡️ Hyper season is loading. 🔥https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/bPFm2UwFgU — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) June 3, 2026

Actuellement, le jeton HYPER est proposé au prix de prévente de 0,0136811 $. Pour attirer et fidéliser sa communauté, le protocole propose un programme de staking particulièrement attractif offrant un APY de 36 % dès le départ.

Comment participer à la prévente et maximiser vos rendements avec le staking

Pour les investisseurs souhaitant diversifier leur portefeuille hors du marché spot traditionnel, l’accès à la prévente est simple et rapide. Il suffit de se rendre sur le site officiel de Bitcoin Hyper, d’y connecter un portefeuille Web3 compatible (tel que Best Wallet) et d’échanger ses fonds.

Alternativement, l’achat peut être effectué directement depuis l’application Best Wallet, disponible sur l’Apple App Store et sur Google Play. La plateforme accepte une large variété de devises, notamment l’ETH, l’USDT, l’USDC, le BNB, le SOL, ainsi que les paiements par carte bancaire.

Le prix actuel de 0,0136811 $ par jeton HYPER reste garanti jusqu’à demain, tout comme l’opportunité de générer des revenus passifs grâce au staking à 36 % d’APY.

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