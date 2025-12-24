Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

暗号資産市場では短期的な値上がりを狙う案件だけでなく、数年単位で実用性を提供するプロジェクトが注目されている。

とりわけ、従来型金融と分散型金融（DeFi：ブロックチェーン上で提供される分散型金融サービス）を橋渡しする基盤は、持続的成長の選択肢として評価が高まっている。

現在の市場環境では、タイミングと戦略的な調査が将来価値を生む資産を見極める鍵となっている。

価格変動を受け入れつつ中長期保有を前提とする投資家にとって、今買うべき暗号資産がいくつか浮上している。

市場調整は好機か──今注目の暗号資産

暗号資産全体の時価総額は過去24時間で1.35％下落し、現在は約2兆9400億ドル（約440兆円）となった。一方、24時間の取引高は1007億ドル（約15兆円）に達しており、市場参加は依然として活発だ。

大型銘柄の多くは下落したものの、二〇二六年の上昇局面を見据えた調整局面と捉える見方も多い。リップル社のブラッド・ガーリングハウスCEOは、規制明確化と機関投資家の参入拡大を背景に、BTCが二〇二六年末までに18万ドルに達する可能性に言及した。

市場関係者は、現時点での戦略的な積み立てが将来のリターンにつながると指摘している。

イーサリアム（ETH）

イーサリアム（ETH）は、スケーラビリティや効率性、安全性を高める大型アップグレードを背景に、二〇二六年に向けた成長が期待されている。分散型アプリケーションの基盤としての地位が確立しており、資金が継続的に集積している点も強みだ。

レイヤー2ソリューションの拡大により開発者の流入が続き、DeFi分野での優位性が一段と強化されている。足元の相場調整は積み立て機会とみられており、資金回帰時の上昇余地は大きいとされる。機関投資家の採用と実利用の拡大を背景に、ETHは今買うべき暗号資産の中核と位置付けられている。

XRP（XRP）

XRP（XRP）は二〇二五年にかけて不安定な推移を見せ、年間では17％下落した。一方で、最高値3.55ドル、最安値1.79ドルを記録する中、機関投資家の需要が下支えとなった。

規制面ではクラリティ法案の進展があり、国際送金の効率化を担う存在としての評価は維持されている。二〇二六年には採用拡大と市場信頼の回復により、過去最高値更新への期待が高まっている。

ソラナ（SOL）

ソラナ（SOL）は直近で価格調整を受けているが、今後の技術アップグレードが成長を後押しするとみられる。Fire Dancerはハイブリッド型テストネットで稼働しており、理論上は秒間100万件の処理能力を目指している。

さらに、Alpen Glowコンセンサスは確定時間を12.8秒から0.15秒へ短縮し、即時性を高める設計だ。ETFやステーキングを通じた機関投資家の参加も進み、供給の固定化が長期資金を呼び込んでいる。DeFiやステーブルコインの利用状況も堅調で、エコシステムの健全性が確認されている。

カスパ（KAS）

カスパ（KAS）は革新的な技術と将来性から注目を集めるプロジェクトとして浮上している。Igra Labsによる開発により、高い安全性と性能を維持しながら高度な分散型アプリケーションに対応する予定だ。高速なブロックDAG構造により、クロスチェーン開発を効率的に行える点が実用性を高めている。

価格変動はあるものの、コミュニティの信頼は厚く、安定した積み立て対象として評価されている。ブロックチェーンの三重苦を解決する独自設計から、今買うべき暗号資産の一角とみなされている。

Bitcoin Hyper（HYPER）

Bitcoin Hyperは、ビットコイン向けの高速レイヤー2として設計されたプロジェクトだ。Solana Virtual Machine（SVM：高速処理に特化した仮想マシン）を活用し、決定論的で効率的な実行を実現している。

取引をビットコインの基盤層から切り離すことで、正確性を維持しつつ処理速度を大幅に高めている。状態コミットメントと紛争解決機構により、利用者自身が取引の正当性を検証できる仕組みを備える。

プレセールではすでに約3000万ドル（約45億円）を調達し、SpywolfとCoinSultの監査も完了している。速度、安全性、透明性を兼ね備えた構成から、長期的なレイヤー2普及を担う有力候補と評価されている。

