Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

ドージコインは年初の暗号資産（仮想通貨）相場の上昇を受け、2026年に入ってから1週間で15％上昇する堅調な滑り出しを見せた。こうした中、アナリストの間では、次に大きな値動きを見せるミームコインとしてMaxi Doge（マキシ・ドージ）が浮上している。

暗号資産市場は前四半期に極めて低調な局面が続いたが、Maxi Dogeのプレセールは450万ドル（約6億7500万円）超を調達した。多くのミームコインが苦戦する中、同プロジェクトは成功した一年を記録した形だ。

今年は数千種類の新たなミームコインが登場したものの、その多くは短期間で市場から姿を消した。一方、MAXIは活発なコミュニティやSNSでの存在感、ランキング機能やゲーム要素の導入構想により独自の勢いを築いている。

なぜ多くのトレーダーがこのプロジェクトに注目しているのか、その背景を探る。

Maxi Doge、取引文化を競争型プロダクトへ昇華

MAXIは、高レバレッジ戦略や利益追求、コミュニティ内での地位競争を好むトレーダー向けに設計されたミームトークンだ。同プロジェクトは機能追加を重視せず、コミュニティ中心の設計を採用している。

価格変動を楽しみ、ランキング上位を目指す「レバレッジ王文化」を掲げ、MAXIを誇りの象徴として位置付けている点が特徴だ。実用性を持たずに誕生し、その点を自虐的に扱ってきたドージコインと同様、MAXIも純粋なミームコインであることを強調している。

2013年に風刺として誕生したドージコインは、実際の流動性と文化的影響力を獲得し、最盛期には暗号資産最大級の時価総額を記録した。Maxi Dogeもすでに450万ドル超を調達しており、その物語が市場に浸透し始めていることを示す。

同プロジェクトは現在プレセール段階にあり、取引所上場は来年以降となる見通しだ。そのため、初期参加者は本格的なマーケティングや流通拡大前に優位な立場を得られる。

実用面では、保有者のみが参加できる取引大会や、流動性や提携を支援する「Maxi Fund」構想を用意している。ただし、従来型DeFi（分散型金融）とは異なり、繰り返し参加を促す体験設計に重きを置いている点が特徴だ。

エナジードリンクを手にジムに通うマスコットは、その思想を象徴している。視覚的なインパクトではDOGEを凌ぐとの声もあり、真の勝負は来年の価格チャート上で展開される。

アナリスト、2026年のMAXI急騰に期待

MAXIの成長を支える最大の要因は、継続的な参加だ。大会、社会的証明、いわゆる「ジム仲間」的ミーム要素が拡散力を生んでいる。

暗号資産アナリストのクレイ・ブロ氏は、YouTube登録者13万5000人に向け、毎日新規ウォレットがプレセールに参加している点を評価した。

同氏は年利71％のステーキング利回りにも注目している。

プレセールは複数ラウンド制を採用し、段階的に価格が引き上げられる仕組みだ。現在のMAXI価格は0.000276ドル（約0.04円）で、早期購入者は割安に大量保有が可能となっている。

価格上昇を緩やかにすることで、プレセール終了後の大規模な売り圧力を抑える狙いもある。取引所上場が進めば、MAXIの潜在的な市場規模は大きく広がるとみられる。

弱気相場の局面で400万ドル超を調達した点は、プレセール終了後に急騰する有力ミームコイン候補であることを示唆している。

ビットコイン強気相場がMaxi Dogeを押し上げる可能性

ビットコイン（BTC）は2026年に15万ドルから25万ドル（約2250万円～3750万円）に達するとの予測がある。ビットコインの上昇は市場全体を押し上げる傾向があり、Maxi Dogeにとって追い風となる。

同プロジェクトは、ドージコインの時価総額200億ドル（約3兆円）に挑戦するタイミングで市場投入される見通しだ。そこまで到達できるかは不透明だが、プレセール段階での強い支持は大きな成長余地を示している。

取引所はすでに勢いのあるミームコインを好んで上場させる傾向がある。そのため、プレセール終了後まもなく主要取引所への上場が進む可能性が高い。

一部メディアはプレセール終了時期を2026年第1四半期と予測しているが、正式な日程はまだ発表されていない。

Maxi Doge のプレセールに参加する