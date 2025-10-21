Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Η εβδομάδα ξεκινά με ιστορική είδηση για τη βρετανική αγορά και τον χώρο των crypto. Η Bitwise Asset Management, ένας από τους κορυφαίους παρόχους επενδυτικών προϊόντων στον κλάδο, ανακοίνωσε ότι από τις 21 Οκτωβρίου οι Βρετανοί επενδυτές λιανικής θα έχουν και πάλι τη δυνατότητα να επενδύουν σε crypto ETPs (Exchange-Traded Products) που αναφέρονται στα Bitcoin και Ethereum, μέσω του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (LSE).

Η κίνηση αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της απόφασης της Financial Conduct Authority (FCA) να άρει τους περιορισμούς που ίσχυαν από το 2021 για την πρόσβαση των ιδιωτών σε crypto προϊόντα. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα θεσμικής αποδοχής των ψηφιακών νομισμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η δήλωση της Bitwise και η αλλαγή στάσης της FCA

Ο Bradley Duke, Managing Director και επικεφαλής Ευρώπης της Bitwise, σχολίασε μέσω ανάρτησής του στο X (Twitter): «Μεγάλη εβδομάδα για τους Βρετανούς retail επενδυτές. Από αύριο το πρωί, θα μπορούν ξανά να κάνουν συναλλαγές σε crypto ETPs. Η Bitwise έχει ήδη τέσσερα προϊόντα έτοιμα». Ο Duke πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Η κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη: το crypto προχωρά μπροστά».

Η FCA είχε απαγορεύσει την πρόσβαση των ιδιωτών επενδυτών σε crypto ETNs το 2021, επικαλούμενη ανησυχίες για την προστασία των καταναλωτών και την υψηλή μεταβλητότητα της αγοράς. Ωστόσο, στις 8 Οκτωβρίου 2025 τέθηκε σε ισχύ νέος κανονισμός που επιτρέπει τη διαπραγμάτευση crypto ETNs από ιδιώτες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα προϊόντα είναι εισηγμένα σε αναγνωρισμένα και εγκεκριμένα χρηματιστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα νέα προϊόντα της Bitwise στο LSE

Η Bitwise εισάγει τέσσερα νέα crypto ETPs στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, δύο που βασίζονται στο Bitcoin, ένα Physical Ethereum ETP, και ένα Ethereum Staking ETP. Πρόκειται για την πρώτη φορά που Βρετανοί retail επενδυτές θα μπορούν να αποκτήσουν έκθεση σε Bitcoin και Ethereum μέσω ρυθμισμένων προϊόντων που διαπραγματεύονται στο LSE, εντός του πλαισίου ενός Recognised Investment Exchange (RIE).

Τα προϊόντα αυτά είχαν αρχικά κατατεθεί τον Απρίλιο, όμως η ενεργή διαπραγμάτευσή τους ξεκινά τώρα, μετά τη χαλάρωση των περιορισμών. Η Bitwise επιδιώκει με αυτό τον τρόπο να ενισχύσει τη διαφάνεια και τη θεσμική αξιοπιστία των crypto επενδύσεων, ανοίγοντας τον δρόμο για μεγαλύτερη υιοθέτηση από το ευρύτερο κοινό.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί παρόμοιες κινήσεις από άλλους κολοσσούς, όπως οι BlackRock, 21Shares και WisdomTree, οι οποίοι έχουν ήδη εισαγάγει αντίστοιχα crypto ETPs στο LSE. Το γεγονός ότι πλέον πολλαπλοί θεσμικοί πάροχοι δραστηριοποιούνται σε μια από τις πιο ρυθμισμένες χρηματαγορές του κόσμου επιβεβαιώνει πως τα crypto έχουν αποκτήσει οικονομική νομιμότητα και σταθερή παρουσία στα διεθνή χρηματοπιστωτικά δίκτυα.

Best Wallet: Η νέα γενιά διαφάνειας και ελέγχου στα crypto

Η θεσμική είσοδος εταιρειών όπως η Bitwise δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον για τους επενδυτές, όπου η ασφάλεια, η κανονιστική συμμόρφωση και η πρόσβαση γίνονται προτεραιότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, projects όπως το Best Wallet έρχονται να καλύψουν το επόμενο μεγάλο βήμα: την αυτοδιαχείριση και απόλυτη κατοχή των crypto περιουσιακών στοιχείων.

Το Best Wallet είναι ένα πολυλειτουργικό ψηφιακό πορτοφόλι που ενσωματώνει ανταλλαγές, staking, rewards και αποκεντρωμένες εφαρμογές σε ένα περιβάλλον χωρίς μεσάζοντες. Με το εγγενές $BEST token, οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν μειωμένες προμήθειες, προγράμματα ανταμοιβών και πρόσβαση σε premium χαρακτηριστικά, ενώ διατηρούν τον πλήρη έλεγχο των κεφαλαίων τους.

Σε μια εποχή που τα crypto προϊόντα μπαίνουν επίσημα στις χρηματιστηριακές πλατφόρμες, το Best Wallet λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ του αποκεντρωμένου και του θεσμικού κόσμου, δίνοντας στους επενδυτές τη δυνατότητα να κινηθούν με ασφάλεια και ευελιξία ανάμεσα σε ρυθμιζόμενα και αποκεντρωμένα οικοσυστήματα.

Η απόφαση της FCA και η κίνηση της Bitwise

Η απόφαση της FCA και η κίνηση της Bitwise να φέρει τα crypto ETPs στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου σηματοδοτούν μια νέα εποχή ωριμότητας για την ευρωπαϊκή αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Για πρώτη φορά, οι ιδιώτες επενδυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να συμμετέχουν σε ρυθμιζόμενα προϊόντα Bitcoin και Ethereum, με θεσμική εποπτεία και διαφάνεια.

Καθώς τα crypto εδραιώνονται στα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά ιδρύματα, λύσεις όπως το Best Wallet αποδεικνύουν ότι η πραγματική καινοτομία δεν περιορίζεται στα χρηματιστήρια, αλλά επεκτείνεται στην καθημερινή εμπειρία των επενδυτών. Συνδυάζοντας ασφάλεια, ανεξαρτησία και χρηστικότητα, το Best Wallet αντανακλά το μέλλον μιας αγοράς όπου το crypto γίνεται πλήρως προσβάσιμο, υπεύθυνο και βιώσιμο.