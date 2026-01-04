Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

新年に入り、新たなミームコインの熱狂が始まった。ユーティリティコインの話題が注目され、ミームコインは死んだとされていたにもかかわらず、人気のペペ（PEPE）が本日の最大上昇率を記録した。ドージコイン（DOGE）、フロキ（FLOKI）、SPX6900、パッジー・ペンギンズも後に続く形で上昇している。

低時価総額のミームコイン、ユースレス・コイン、ザ・ホワイト・ホエール、ザ・ブラック・ホエールはここ数日で値上がりを始めた。今回のサイクルで

も、新規ミームコインがブルマーケット中に投資家を潤す傾向が続いている。

そのため専門家は、低時価総額トークンを買うべきミームコインのリストに引き続き含めている。

注目のミームコイン：10倍上昇も狙える2銘柄

ドージコイン（DOGE）

皮肉なことに、大きなFUD（根拠のない不安情報）の後、ドージコインは今回の暗号資産市場ブルランを先導した初動銘柄となった。

大半の資産が上昇準備をしている中、DOGEは木曜日に8％、金曜日にさらに9.5％の上昇を記録した。ドージコインは0.13ドル（約18円）のサポートラインを回復し、執筆時点で0.138ドル（約19円）で取引されている。日足チャートに現れていた強気のダイバージェンスが、現在そのまま実現している。

著名アナリストのCWは、現在DOGEのロングポジションが8億5000万ドル（約1140億円）、ショートは2250万ドル（約30億円）しかないと指摘している。

つまり、新たなDOGEの史上最高値を目指す上昇が始まったといえる。

Maxi Doge（MAXI）

Maxi Dogeは、ハッスルカルチャー、デジェネラシー、暗号資産界の心理をテーマにした新しいミームコインだ。象徴的なイメージは明確で、血走った目でチャートを見つめ、手にレッドブル、睡眠ゼロで若くして引退することを目標としている。

Maxi Dogeは複雑な技術やユーティリティを売りにせず、思考法と共感性を売る。これはFartcoinやJust A Chill Guyと同じアプローチで、ボラティリティやリスクを好むトレーダーに響く。

プロジェクトはユーモアと共感性に力を入れ、市場に生きる人々向けのミームコインとして位置付けられる。

ドージコインが上昇する際、大型で確立されたミームコインから低時価総額のDoge系コインへの資金移動が起きることが歴史的に見られる。その資金移動先がMaxi Dogeである。

すでにプレセールで400万ドル（約5億4000万円）以上を調達し、初期購入者は2026年に最大100倍の利益を狙っている。

Maxi Doge のプレセールに参加する

ペペ（PEPE）

ペペは市場で最もパフォーマンスの高い暗号資産となり、過去24時間で32％、過去1週間でほぼ50％の上昇を記録した。だが、本格的なペペのブルランはまだ始まっていない。チャートを見ると、PEPE価格は主要レジスタンスを突破寸前にある。

週間終値が0.59ドル（約75円）を超えれば、強気派にとって大きな勝利となり、待機していた投資家にとって明確な「買い」シグナルとなる。

同時に、ミームコインは週間RSIの下降トレンドを突破寸前である。

ペペはイーサリアム（Ethereum）上のベータ的賭けであり、ETH価格が7000ドル（約94万円）に達すれば、数週間で5倍のリターンを達成しても驚くにはあたらない。

Pepenode（PEPENODE）

Pepenodeは市場で最も有望な低時価総額ミームコインの一つとして注目されている。ペペの上昇に呼応して注目が集まり、カエルテーマのミームコイン全体への関心も高まっている。

プレセール終了まで1週間未満で、Pepenodeはペペのブルランの真っただ中でローンチされ、初動から爆発的な上昇が期待できる。

多くのミームコインと異なり、Pepenodeは短期的な投資ではなく、マイン・トゥ・アーン（Mine-to-Earn：採掘して報酬を得るモデル）により、ユーザーが

積極的に報酬を獲得できる仕組みを採用している。参加者はマイニング報酬に加え、PEPEやFartcoinなど人気ミームコインでのボーナスも得られるため、現在

のミームサイクルと直接結びついている。さらに、プレセールステーキング報酬は約500％と高く、供給量を確保している。

すでに250万ドル（約3億3500万円）を調達し、魅力的な報酬設計と堅実な基盤により早期需要が強い。多くのトップアナリストが次の10倍ミームコインとして支持している。

PEPENODE のプレセールに参加する

フロキ（FLOKI）

フロキは今回の注目ミームコインリストの最後を飾る。ペペの上昇に大きく遅れを取らず、過去24時間で約20％の上昇を記録した。



ペペがイーサリアム上のベータ賭けである一方、フロキはイーサリアムとBNB（バイナンスコイン）の両方にレバレッジをかけたマルチチェーン型ミームコインであり、どちらかの資産が上昇すれば価格に大きく貢献する。



Significant strength in large cap memes last few days$floki looking to reclaim its 50DMA for first time since October Daily RSI also reclaiming 50 for first time since October pic.twitter.com/xyYdOsOTKu — CRG (@MacroCRG) January 2, 2026

著名アナリストのCRGは、フロキが金曜日に2つの主要な指標を達成したと指摘する。50日移動平均線を回復し、RSIが重要な50ラインを突破した。

フロキは史上最高値から約85％下落しており、PEPENODEやMAXIほどの10倍は難しいが、5倍のリターンを狙うには魅力的な銘柄だ。