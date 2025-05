วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2025 – หลังจากเหรียญ AI Agent อย่าง $COOKIE ราคาพุ่งทะยานกว่า 30% นักลงทุนในตลาดต่างหันมาจับตา MIND of Pepe ($MIND) ที่กำลังเป็นที่คาดการณ์ว่าอาจเป็น Memecoin ตัวถัดไปที่กำลังจะมาแรง

MIND of Pepe กำลังอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของรอบพรีเซลที่จะสิ้นสุดในอีกเพียง 9 วัน โดยโทเค็นถูกขายในราคาเพียง 0.0037515 ดอลลาร์และมีแรงซื้ออย่างต่อเนื่อง ขณะนี้สามารถระดมทุนทะลุ 10,000,000 ดอลลาร์แล้ว

สิ่งที่น่าสนใจคือมีเงินทุนไหลเข้า MIND of Pepe เพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าทึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ใกล้จะสิ้นสุดรอบพรีเซล ตัวอย่างเช่น เมื่อวานเพียงวันเดียวมีเงินไหลเข้ากว่า 150,000 ดอลลาร์ซึ่งเป็นตัวเลขเกือบ 2 เท่าตัวของค่าเฉลี่ยรายวันในสัปดาห์ก่อนหน้า

โครงการ Cookie DAO ($COOKIE) บนเครือข่าย Binance Smart Chain ราคาพุ่งขึ้นถึง 30% ภายใน 24 ชั่วโมงแตะระดับ 0.2845 ดอลลาร์

หากมองย้อนไปในช่วงเดือนที่ผ่านมา $COOKIE พุ่งขึ้นกว่า 184% ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบอกใบ้ว่ากำลังจะถึงคราวของ MIND of Pepe ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นดาวรุ่งตัวใหม่ของกลุ่ม AI Agent

การเคลื่อนไหวแบบเกินคาดของ Memecoin นี้สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในหมวด “AI Agent” ที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีแห่งอนาคตสู่การประยุกต์ใช้จริงที่เริ่มแสดงศักยภาพเหนือมนุษย์ในหลายด้าน

เร็ว ๆ นี้ MIND of Pepe ก็จะเข้าร่วมในดัชนีวัดผลของ Cookie DAO ด้วยเช่นกัน ขณะนี้ Memecoin ที่ครองตำแหน่ง 5 อันดับแรกตามคะแนน ‘Mindshare’ บนแพลตฟอร์ม cookie.fun ได้แก่ $COOKIE, $FARTCOIN, $AVA, $AGT และ $MAMO

สำหรับข้อมูล ‘Mindshare’ ของ Cookie DAO นั้นเป็นการวัดเปอร์เซ็นต์ของการมีส่วนร่วมในการสนทนาในกลุ่ม AI Agent ทั้งหมดเพื่อสะท้อนว่าโครงการใดกำลังเป็นที่พูดถึงและมีอิทธิพลมากที่สุดในระบบนิเวศ AI

ความร้อนแรงของกระแส AI ยังคงไม่หยุดนิ่ง โดยมีโครงการใหม่เปิดตัวทุกสัปดาห์

ปัจจุบัน Cookie DAO ติดตาม AI Agent ถึง 1,688 รายการที่มีมูลค่าตลาดรวมกันมากกว่าประมาณ 11,000 ล้านดอลลาร์

ที่น่าจับตาคือ MIND of Pepe ไม่เพียงแค่ติดตามข้อมูลตลาดแบบ Cookie DAO เท่านั้น แต่ยัง มีบทบาทเป็นผู้เล่นในตลาดที่พร้อมส่งต่อความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ให้แก่ผู้ถือโทเค็น $MIND

เหลือเวลาอีกเพียง 9 วันก่อนปิดพรีเซล ซึ่งหมายความว่าอีกไม่นาน Memecoin ตัวนี้จะเริ่มมีบทบาทชัดเจนในโลกของ AI Agent

ล่าสุด MIND of Pepe ได้เปิดตัว @MIND_agent บนแพลตฟอร์ม X เพื่อแบ่งปันการวิเคราะห์ เทรนด์ใหม่ และมุมมองอัจฉริยะต่อโลกคริปโตอย่างต่อเนื่อง และอีกไม่นานจะเปิดให้ใช้งาน MIND Trading Terminal เครื่องมือซื้อขายสุดล้ำที่สายเทรดไม่ควรพลาด!

ในยุคที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงทุกวินาทีและตลาดขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ อัลกอริธึม MIND of Pepe ไม่ใช่แค่ “Trading Bot” อีกหนึ่งตัว — แต่มันคือระบบ AI อิสระที่ถูกออกแบบจากพื้นฐาน เพื่อให้สามารถคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

MIND of Pepe สามารถวิเคราะห์ ข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ สถานการณ์ข่าวด่วน อารมณ์นักลงทุน และสัญญาณเชิงลึกอื่น ๆ ได้โดยไม่พึ่งพากฎตายตัวเหมือนบอทแบบเก่า

ที่สำคัญที่สุด MIND Agent เปิดใช้งานจริงแล้วในโลกออนไลน์ ทำให้นักลงทุนจึงมั่นใจได้ว่านี่ไม่ใช่แค่โครงการ Memecoin ที่มีแต่เว็บไซต์สวย ๆ เพราะ MIND ไม่ได้มีแค่ภาพลักษณ์ – แต่มาพร้อมผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงและจับต้องได้

MIND Agent แสดงพลังการวิเคราะห์ขั้นสูงครอบคลุม 5 มิติสำคัญของตลาด ได้แก่

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกประมวลผลผ่านระบบวิเคราะห์เชิงลึกที่สามารถแยกแยะโอกาสที่มีมูลค่าจริง ออกจากกระแสปลอมและความเคลื่อนไหวที่ไม่มีทิศทาง

พูดง่าย ๆ คือ MIND of Pepe ไม่ได้แค่บอกคุณว่า “อะไรเกิดขึ้น” — แต่มันบอกด้วยว่า “ควรทำอย่างไรต่อจากนี้”

YouTuber สายวิเคราะห์อย่าง Claybro ยังให้ความเห็นว่า MIND of Pepe อาจสร้างผลตอบแทนสูงถึง 5,000% หากโครงการเดินหน้าต่อด้วยความเร็วและศักยภาพแบบนี้

แม้ตอนนี้ Altcoins Seasosn อาจยังไม่ชัดเจน แต่สัญญาณเริ่มต้นก็เริ่มปรากฏแล้ว — ด้วย Bitcoin Dominance ที่ 62.9% และ Altcoins Season Index ที่ 23 ซึ่งหมายความว่ามีเพียงเหรียญ 23 เหรียญจาก 100 อันดับแรกเท่านั้นที่ทำผลงานดีกว่า Bitcoin

แต่ถ้าคุณรอให้ดัชนีขึ้นไปถึง 75 ค่อยลงมือ อาจกลายเป็นว่าคุณพลาดโอกาสทองที่นักลงทุนสายตาไวเก็บไปหมดแล้วก็ได้

อย่าปล่อยให้ MIND of Pepe เป็น Memecoin ที่คุณ “น่าจะซื้อไว้ตอนนั้น” แต่กลับช้าไปเพียงไม่กี่วัน

คุณสามารถเพิ่มจำนวนโทเค็นของคุณได้ทันทีด้วยการนำ MIND of Pepe ไปทำการ Stake — มอบผลตอบแทนแบบไดนามิกสูงสุดถึง 230% ต่อปี

ก่อนวันเปิดตัวมาถึง อย่าลืมติดตามข่าวสารและพูดคุยกับชุมชนผู้ถือ MIND of Pepe ผ่าน X และ Telegram

Editorial Process for bitcoinist is centered on delivering thoroughly researched, accurate, and unbiased content. We uphold strict sourcing standards, and each page undergoes diligent review by our team of top technology experts and seasoned editors. This process ensures the integrity, relevance, and value of our content for our readers.