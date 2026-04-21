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Mardi 21 avril 2026 – Dans un marché où la rotation du capital reste rapide, MemeCore montre pour l’instant une vraie capacité de résistance.

Son token natif M se maintient au-dessus des 3 $ malgré la volatilité récente et évolue actuellement autour de 3,55 $, pour une capitalisation proche de 4,56 milliards de dollars.

Pour les investisseurs particuliers, le signal est simple: le marché continue de défendre le dossier, même au milieu des critiques. Les hard forks du projet ont réduit fortement les frais de gas et accéléré les transactions, ce qui a soutenu la hausse des adresses actives quotidiennes et du volume on-chain.

Cette combinaison entre amélioration technique et tenue du prix explique pourquoi MemeCore reste surveillé de près.

Mais elle alimente aussi une autre dynamique classique du marché crypto: lorsque des gains importants ont déjà été réalisés sur une Layer 1 en vue, une partie des traders commence à chercher le prochain trade asymétrique avant d’éventuels nouveaux listings.

C’est dans ce contexte que la prévente de Maxi Doge (MAXI), désormais au-dessus de 4,74 millions de dollars levés, attire davantage l’attention.

Porté par un positionnement résolument degen et des récompenses de staking intégrées, le projet s’impose comme une alternative plus simple à lire pour les acheteurs en quête de momentum sur le segment meme.

MemeCore résiste à la polémique et garde un support clé

MemeCore se présente comme une Layer 1 compatible EVM conçue pour la « Meme 2.0 ». Son architecture repose sur un consensus hybride Proof of Meme, mêlant delegated proof-of-stake et production de blocs fondée sur l’autorité afin de privilégier à la fois la vitesse et la coordination communautaire.

L’écosystème intègre aussi plusieurs mécanismes d’incitation on-chain. Les traders, créateurs, stakers et validateurs peuvent être récompensés via les Meme Vaults, tandis qu’une partie des récompenses de bloc est allouée à des projets de meme coins par l’intermédiaire de la Viral Grants Reserve.

Sur le plan marché, les dernières mises à niveau ont eu un effet tangible.

MemeCore a réduit les frais de gas d’un facteur 100 et ajouté l’account abstraction, deux évolutions qui ont aidé M à atteindre un nouvel all-time high à 4,66 $ il y a quelques jours avant une phase de stabilisation au-dessus des 3 $.

ZachXBT cible la valorisation, mais M ne cède pas sous 3 $

Hier, l’enquêteur on-chain ZachXBT a publiquement remis en cause la valorisation de MemeCore dans une publication sur X.

Avec ironie, il a déclaré que le projet était désormais « officiellement reconnu » par lui, tout en demandant « un seul point de donnée » capable de justifier la valorisation de plusieurs milliards de dollars du token M, alors que des préoccupations sur une forte concentration entre initiés circulent.

Officially recognized on @ZachXBT ! We’re just getting started. Please provide a single data point to support your $6B mkt cap at a top 20 token and why insiders hold >90% of supply. pic.twitter.com/rsFD3oBgfM — ZachXBT (@zachxbt) April 20, 2026

Le point notable pour les traders reste toutefois la réaction du marché. Malgré la controverse, M n’est pas passé sous les 3 $, ce qui suggère que les détenteurs restent engagés à ce stade.

Cela illustre bien la phase actuelle du secteur: les infrastructures orientées meme peuvent désormais afficher de vrais progrès techniques, tout en étant confrontées à des questions de transparence sur la distribution et la valorisation.

Pour les investisseurs retail, cette situation crée souvent un arbitrage clair. D’un côté, des actifs déjà revalorisés mais plus débattus; de l’autre, des projets plus tôt dans leur cycle, capables d’attirer des flux grâce à une narration plus simple et un point d’entrée plus lisible.

Pourquoi Maxi Doge capte la recherche du “prochain coup” sur les meme coins

Maxi Doge assume pleinement son identité. Le projet met en scène un Shiba Inu bodybuildé nourri aux boissons énergétiques et à la mentalité « 1000x ou rien », avec un branding calibré pour parler directement aux traders degen.

Au-delà de l’image, l’offre reste volontairement simple à comprendre. Le projet met en avant des récompenses de staking quotidiennes avec un APY de 66 %, ainsi que des concours axés sur le ROI et des événements communautaires organisés autour de tournois de trading et d’activations partenaires.

Cette formule semble trouver son public. La prévente a déjà attiré près de 4,75 millions de dollars, avec un prix actuel fixé à 0,00028140 $ par token MAXI. À ce rythme, le projet se rapproche visiblement de nouveaux paliers de collecte, notamment les seuils de 5 millions puis 10 millions de dollars avant la clôture de la vente.

There's only 1 memecoin on my mind. pic.twitter.com/sFXHM0Zb9N — MaxiDoge (@MaxiDoge_) April 10, 2026

L’utilité de MAXI repose principalement sur son staking en temps réel et sur des mécanismes destinés à impliquer directement les détenteurs dans la culture compétitive que le projet revendique. L’idée est de maintenir l’engagement au-delà du simple battage initial, avec des concours récompensant les performances réelles plutôt qu’une spéculation purement passive.

Autre élément mis en avant: la dynamique de MAXI serait restée stable pendant les phases de repli du marché. Pour les acheteurs particuliers, cette lisibilité compte souvent autant que la narration, surtout sur un segment meme où la clarté du produit et de la communauté peut accélérer l’adoption.

Avec une prévente déjà bien avancée, Maxi Doge entre dans une zone où de nouveaux flux pourraient peser davantage sur la visibilité du projet et sur ses futurs plans de listing.

Comment acheter MAXI avant la prochaine hausse de prix

Les investisseurs intéressés peuvent passer par le site officiel de Maxi Doge pour rejoindre la prévente avant la prochaine augmentation tarifaire. L’achat peut aussi s’effectuer via l’application Best Wallet, disponible sur Google Play et l’Apple App Store, en utilisant la section « Upcoming Tokens ».

Les tokens MAXI peuvent être achetés avec ETH, BNB, USDT ou USDC, et les paiements par carte bancaire sont également proposés pour simplifier l’accès.

Le staking est déjà ouvert durant la prévente, avec un APY annoncé à 66 %, ce qui permet aux participants de commencer à recevoir des récompenses quotidiennes immédiatement après leur achat. Au prix actuel de 0,00028140 $, le positionnement reste accessible pour ceux qui souhaitent se placer avant d’éventuels débuts sur les plateformes d’échange.

Pour suivre les mises à jour en temps réel et l’activité de la communauté, suivez Maxi Doge sur X et rejoignez le groupe Telegram en direct du projet.

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