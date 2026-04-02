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Jeudi 2 avril 2026 – MemeCore continue de prouver qu’une infrastructure dédiée et une utilité réelle peuvent alimenter une dynamique sérieuse dans l’univers des meme coins. Son dernier hard fork a entraîné une baisse des frais de gas et des transactions plus rapides, propulsant le token natif M de la Layer 1 au-dessus de 2,60 $ – soit un gain de 11 % en 24 heures.

Pendant ce temps, l’ensemble du marché recule de 2,4 % après les derniers commentaires du président Trump sur le conflit en Iran, la plupart des analystes s’attendant désormais à ce que la guerre se prolonge au-delà du calendrier de deux à trois semaines évoqué par Trump.

Tant que le marché restera perturbé par la volatilité des prix du pétrole et les inquiétudes géopolitiques, les capitaux avisés continueront d’affluer vers les projets crypto en prévente qui offrent des hausses de prix fixes et un potentiel de gains plus important après le lancement de leurs tokens sur les plateformes d’échange. Un exemple clé ici est Maxi Doge (MAXI), qui approche rapidement du seuil des 5 millions de dollars et a défié chaque repli du marché depuis le lancement de sa campagne de prévente en juillet dernier.

Pour les amateurs de meme coins qui ont manqué l’envolée du prix de MemeCore, MAXI offre désormais une occasion de se rattraper tant que la fenêtre d’opportunité reste ouverte.

Le bull run de MemeCore accélère grâce aux mises à niveau du réseau et à l’activité de la communauté

Le récent hard fork de MemeCore a réduit les coûts de transaction de la L1 et augmenté le débit – et ces mesures se sont directement traduites par une hausse de l’utilisation du réseau et une explosion de 80 % du prix du token M sur un mois.

Les métriques on-chain du projet continuent de refléter une progression du nombre d’adresses actives quotidiennes et des volumes soutenus, confirmant que les utilisateurs ne se contentent pas d’observer, mais effectuent réellement des transactions sur cette blockchain Layer 1 conçue spécifiquement pour l’activité des memes.

Hier, l’équipe de MemeCore a maintenu l’engagement de ses détenteurs (et des nouveaux acheteurs) avec des publications marketing du poisson d’avril – transformant une journée autrement turbulente en un moment qui a renforcé la fidélité de la communauté sans recourir à des artifices coûteux.

En prenant davantage de recul, l’analyste Celal Kucuker a examiné le haut du classement des capitalisations du marché des meme coins et a noté que Dogecoin pourrait grimper jusqu’à 1,70 $ d’ici décembre.

Comme le DOGE a tendance à évoluer avant le reste du marché des meme coins, ce bull run ferait naturellement monter la valeur des cryptos liées – en particulier celles du segment des « dog coins ». Cela prépare le terrain pour des projets comme Maxi Doge (MAXI), qui a affiché des performances exceptionnelles même dans les conditions macroéconomiques les plus difficiles.

La prévente de Maxi Doge gagne en vitesse avec un fort thème degen et des utilités concrètes

L’équipe derrière Maxi Doge (MAXI) a créé ce qui pourrait être le meme coin degen ultime, avec une mascotte Shiba Inu bodybuildée prête pour des pumps à levier x1000. Le projet a déjà levé 4,72 M$ (avec un token MAXI au prix de 0,0002811 $) et se situe à seulement quelques centaines de milliers de dollars du cap des 5 M$.

La prochaine hausse de prix de MAXI doit intervenir plus tard dans la journée – et au-delà de son branding axé sur le divertissement, ce meme coin offre aussi des avantages concrets aux détenteurs. Le staking est déjà en ligne, avec des rendements pouvant atteindre 66 % d’APY – et après le lancement du token, les détenteurs pourront également participer à des compétitions de trading, des concours basés sur le ROI et des événements communautaires conçus pour maintenir un engagement durablement élevé.

Le Maxi Fund du projet affectera 25 % de l’offre de MAXI à la fourniture de liquidité, aux partenariats stratégiques et au marketing, donnant au token une base qui devrait aller bien au-delà des pumps du jour de lancement. Une feuille de route ludique sur le thème de la salle de sport détaille aussi des étapes claires couvrant les intégrations sur des plateformes de contrats à terme et la poursuite de la croissance de l’écosystème.

Le timing de Maxi Doge s’aligne parfaitement avec le rallye du prix de MemeCore, alors que les traders qui ont vu ce projet offrir d’importantes victoires à sa communauté prennent désormais des positions sur MAXI pour capter un potentiel de hausse maximal lors du prochain bull market.

Comment participer à la prévente de Maxi Doge

Commencez par vous rendre directement sur le site officiel de Maxi Doge – puis rejoignez la prévente en connectant votre wallet et en achetant du MAXI avec de l’ETH, du BNB, de l’USDT, de l’USDC ou une carte bancaire pour un maximum de simplicité.

Les utilisateurs mobiles peuvent également télécharger Best Wallet depuis l’Apple App Store ou Google Play, puis investir dans MAXI via la section « Upcoming Tokens » de l’application.

Une fois vos MAXI achetés, vous pouvez les staker immédiatement et commencer à obtenir un APY de 66 % sans effort supplémentaire.

Vous pouvez également suivre les dernières actualités du projet en suivant Maxi Doge sur X et en rejoignant son groupe Telegram.

Visitez Maxi Doge Token.