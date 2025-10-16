Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

最近の暗号資産市場の下落によりビットコインや主要アルトコインが影響を受ける中、ミームコインへの注目が高まっている。TRUMP（TRUMP）トークンETFの申請が進展し、Canary CapitalのTrump Coin ETF（TRPC）がDepository Trust & Clearing Corporation（DTCC）に上場された。さらに、9月にはPudgy Penguins（PENGU）のETF申請も行われ、機関投資家のミームコインに対する姿勢が変化しつつあることを示している。

これらのETFが承認されれば、ソラナ（Solana）やそのミームコインに対する需要が急増する可能性がある。そうした流れを狙う投資家が注目しているのが、現在プレセール中のユーティリティ重視型の新しい仮想通貨、Snorter（SNORT）だ。プロジェクトの中核は、ソラナ向けの高度なトレーディングボット「Snorter Bot」である。

Snorter Botは、ソラナ上で取引機会を迅速かつ容易に捉えることを目的としている。このコンセプトを背景に、Snorterはすでに4.5百万ドル（約6億8,000万円）以上を調達済みだ。プレセール最終段階に入り、上場まで残り5日となった今、なぜ多くの投資家が資金を投入しているのかを見てみよう。

Snorter Botがカバーするソラナ最大級のミームコイン・ローンチパッド

pump.funやRaydiumのLaunchLabsといったミームコイン・ローンチパッドは非常に人気を集めている。これらのプラットフォームは投資家に、トークン上場直後に参入し価格急騰の恩恵を享受する機会を提供する。ただし大半のトークンは利益を生まないが、中にはFartcoin（FART）やPeanut the Squirrel（PNUT）のように100倍以上のリターンを達成するものもある。

しかし、この分野は取引の速度が速く、大口投資家が優位に立ちやすいため、小規模投資家が初期ポジションを取るのは困難である。多くの場合、洗練されたツールを用いた「スナイプ取引」により、手動投資家は不利な状況に置かれる。Snorterは直感的かつ低コストの独自トレーディングボットを導入することで、この課題を解決しようとしている。

How to trade like a pro with Snorter: Step 1: Paste a token address.

Step 2: Sit back. Snorter watches liquidity like a hawk on caffeine.

Step 3: The instant funds drop in, I pounce. Buy executed. No hesitation. Green candles caught. pic.twitter.com/euirKrFdnk — Snorter (@SnorterToken) August 28, 2025

SnorterのインフラはTelegram上で稼働し、自動スナイプ機能によってユーザーが大口投資家と競えるように設計されている。さらに、ポートフォリオ管理、ウォレット作成、取引までを1つのチャット画面で完結させ、利便性を高める。ただし機能の簡素化だけではなく、高度な注文機能やアルゴリズム取引もサポートする予定だ。また、経験豊富なユーザーの取引を自動でコピーできる「コピートレード」機能も提供される。

一方で、大口投資家が注目しているのはボット機能そのものではなく、ユーティリティと創造的なアードバーク（ツチブタ）のマスコットを組み合わせた独自性だ。彼らは有望なミームコインとしてのSnorter自体に投資している。

強気のアナリスト評価と堅実な技術基盤がSnorterの成長を後押し

ミームコインにとって、コミュニティの形成は成功の鍵である。これまでにSnorterはX（旧Twitter）で約1万人、Telegramで4,000人近いフォロワーを獲得している。YouTube上でも認知度が高まり、多くの著名アナリストが見解を示している。

暗号資産専門チャンネル「Crypto Tech Gaming」は最近の動画でSnorterに強気の見方を示した。同氏は、ユーティリティとミーム的魅力の融合、そして年率110％のステーキング利回りに大きな可能性を見出している。

また、SNORT保有者へのメリットも強調されている。最も重要なのは、0.85％という低手数料と非常に高速な取引処理だ。独自のソラナRPCインフラにより、Snorter Botは1秒未満で取引を実行可能である。通常、この速度はセキュリティリスクを伴うが、Snorterは監査済みで、MEV攻撃や不正なオンチェーン行為からも保護されている。

Snorter購入方法 ― プレセール終了まで残り5日

Snorterは10月中旬に取引所へ上場予定であり、これは歴史的に暗号資産市場にとって好調な時期にあたる。ソラナのミームコイン分野への関心拡大と合わせ、SNORTが広く普及する可能性を高めている。

今後5日間は、取引所上場前に参加できる最後の機会となる。トークン価格は1枚0.1075ドル（約16円）で、最低投資額は設けられていない。

購入はSOL、ETH、BNB、USDC、USDT、または法定通貨で可能だ。SNORTは公式サイトまたはBest Walletアプリを通じて入手できる。公開されているロードマップによれば、今後1年間でETHやBNBといった他のブロックチェーンへの拡張も計画されている。

ソラナおよびそのミームコイン・エコシステムの成長に伴い、Snorterが上場時に急騰する可能性は高まっている。SOL関連ETFの登場見込み、ユーティリティの確立、そして独自のマスコットを備えたSnorterは、2025年で最も成功するプレセールの一つとなるかもしれない。

